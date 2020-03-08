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 Політика України
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 Українську команду в Спільній групі з розслідування катастрофи літака МН17 очолив заступник генпрокурора Мамедов, - посол Ченцов

Делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, і він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.

"...Вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні", - сказав він, коментуючи відставку генпрокурора.

Дипломат зазначив, що делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, і він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

"Під час перебування в Нідерландах делегація, крім присутності на процесі, братиме участь у відповідних заходах в рамках роботи Спільної групи", - сказав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення нідерландського суду у справі МН17 буде використовуватися в Міжнародному суді ООН, - посол України Ченцов

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180109
 
 
 Топ коментарі
 
Гюндуз Мамедов, которого знающие люди квалифицируют как профессионально непригодного и в то же время предельно коррумпированного работника правоохранительной системы.
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Гюндуз Мамедов - бездарный «мажор» и бывший прокурор в изгнании

https://asd.news/articles/persony/gyunduz-mamedov-bezdarnyy-mazhor-i-byvshiy-prokuror-v-izgnanii/
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путин был Хуйлом всю свою бытность, а русские свиньи - народом-пидарасом. Просто плебс хуёво знает свою историю. Поэтому хорошим русским - хорошие гробы, плохим - плохие.
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...ого, даже так?!..и чем знаменит сей зам?.. Украинскую команду в Совместной группе по расследованию крушения самолета МН17 возглавил замгенпрокурора Мамедов, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 1708
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Гюндуз Мамедов, которого знающие люди квалифицируют как профессионально непригодного и в то же время предельно коррумпированного работника правоохранительной системы.
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Нормально...т.е., это сознательный саботаж?
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Максимум, на шо может рассчитывать страна-помойка - это адвокат.
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Украинскую команду -- на похоронах... ...идите нах!
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Нет уже Украины -- как Нации и Граждан.
Стремитесь в Европу -- малыми группами, короткими перебежками...
...филль шпасс дабай... -- у нас не Украина, но жить можнА *)
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Извините, конечно, но всё вышесказанное Вами никоим образом не отменяет двух общеизвестных фактов: путин *****, русские свиньи народ-*******. И не нужно спорить, ни к чему это...
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-- соседей с Глобуса не скинешь...

Путин -- *****, всего лишь 6 лет. Русским, лет с 300... -- но тут мы все прозрели! -- а тыщу лет маялись впотьмах...

И я не спорю! -- я кубики, из кучи в пирамидку собираю...*)
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путин был ****** всю свою бытность, а русские свиньи - народом-*********. Просто плебс ***** знает свою историю. Поэтому хорошим русским - хорошие гробы, плохим - плохие.
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Нет никаких русских, украинских и беларусских -- есть новая единая общность -- Советский Народ!
-- кто сказал? *)
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Украинцы всегда есть и были НАЦИЕЙ. Нация - этно-культурная общность в классическом определении. Чего о вонючих свинособаках не скажешь. Русня - с любовью оттатаренный мокшанский сброд, плюс немного грязных и вонючих кривичей и вятичей, и немного чухгнского соуса.
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И чего только не прочитаешь на этих страницах, иногда просто диву даешься и откуда чего берется? Ты бы Вася прежде чем чего то утверждать почитал бы историю, изучил досконально предмет обсуждения, только ищи источники которым можно доверять, а уж потом и высказывайся, а то ведь так и помрешь дураком.
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На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.

В общем, чича-рича, изучай этот исторический документ, который я тебе предоставил. Это выписка из журнала "Вестник Расейской Академии Наук"
Чича, прочитай сам и передай другому лаптекопытному репоеду.
Да прибудет козломордым знание своей истории. Алюминь.

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Баран, если гавна наелся - рот не открывай - воняет...
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Мамедови ..Ченцови ... Українці взагалі є при цій владі ???
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Тільки брати інформацію з сайту ордловської "Аналслужби домбасу якось не комільфо" . На тому сайті ще є матеріал про "українських бойовиків які ведуть вогонь по еленер " .
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такие простые украинские имя и фамилия - гюндуз мамедов... коренной украинец из-под Полтавы...
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коренной москвич джугашвили мочил в сортире ссср аж 32 года,и все живы здоровы Украинскую команду в Совместной группе по расследованию крушения самолета МН17 возглавил замгенпрокурора Мамедов, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 9854
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ох Ё, а що українців геть немає, що якийсь азер в замах???
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Курна ,самі щирі "українці", скоро державу доведеться перейменовувати, на якийсь ХозариСтан! Українську команду в Спільній групі з розслідування катастрофи літака МН17 очолив заступник генпрокурора Мамедов, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 1976
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Боюсь опять янелох все сольёт... потом узнаем что это было условие Ху*йла для следующей нормандской встречи
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