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 Політика України, За кордоном
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Все про:громадянство (613) Путін (16411) Росія (26637)

 Путін доручив спростити отримання громадянства для осіб із країн, "близьких у соціокультурному відношенні" і "з позитивними соціальними зв'язками в РФ"

Президент РФ Володимир Путін доручив змінити міграційне законодавство й інститут громадянства в Росії.

Перелік доручень глави держави з питань реалізації Концепції державної міграційної політики на 2019-2025 роки опубліковано на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

В пропозиціях йдеться про те, що постійне проживання (вид на проживання) стане основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства Росії в загальному і спрощеному порядку.

Водночас, буде виключено дозвіл на тимчасове проживання як окремий міграційний статус, який є сходинкою перед отриманням дозволу на проживання та надається в рамках виділених квот. Зазначається, що "це пов'язано з тим, що інститут дозволу на тимчасове проживання в чинному вигляді фактично себе вичерпав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна

Пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий.

Перший має на увазі прийом в громадянство на загальних умовах і застосовується "за замовчуванням" до всіх іноземних громадян і приватним особам без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.

Загальний порядок "передбачає виконання претендентом набору певних традиційних і як таких, що довели свою важливість умов: знання російської мови, термін постійного проживання на території РФ, зобов'язання дотримуватися російського законодавства тощо".

Спрощений порядок "застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, в силу походження цих осіб з країн, близьких нам в соціокультурному відношенні, наявності позитивних соціальних зв'язків у РФ, уразливого стану тощо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Особливий порядок "буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійного розгляду, особливих процедур і високого рівня ухвалення рішення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180107
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли, збирайтеся.

Вас особисто х**ло припрошує.
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поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

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ото повезло китайцям! Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 6056
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поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

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ото повезло китайцям! Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 6056
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Неправильно разрисовали карту! Внизу под ботинками должна бы моча вылевающаяся из штатин спортивок. Ну а в целом все верно
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Новый раша-аусвайс-пуля в затылок. Вопросы?
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Зебіли, збирайтеся.

Вас особисто х**ло припрошує.
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Тебе то чего переживать, ты ж уже кагбэ давненько собралась...
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Спеціально для еталонного зебіла і решти зе-кодла наводжу цитатку вашої тлі, щоб ви заткнулися:

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3176840

https://censor.net.ua/news/3176840/perekrytie_trass_i_blokirovka_gospitaleyi_ne_luchshaya_storona_nashego_haraktera_zelenskiyi_o_protestah

А тепер - Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 1664
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Vedana, хочется поздравить тебя с 8 марта и ответить тебе взаимностью.. Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 7238
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Мені глибоко-преглибоко начхати на те, чого хоче якийсь зе-організм, як і на його зе-"побажання".
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В цьому ми з тобою повністю солідарні: мені також гибоко начхати на те, на що тобі там начхати...
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Хлопці і дівчата одівайте маски! Бо поки прочитав сам два рази чхнув, а вірусних тест систем у нас немає)))
З 8-мим березня!
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Була у нас дівчина одна, вмудрилася заміж за кацапа вискочити. Російський офіцер, на Донбас разів три вже їздив, живуть в Пітері. Життя вдалося. Так от, мати її мені поскаржилася що на офіцерській тусовці, жінки офіцерів, коли взнали що вона ;хохлушка; нахрякали їй у морду.
Я сам не знаю як слухаючи цю історію не почав ржати, до кінця зберігши серйозну пику.
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Едь в Украину. Работай пользу приноси, *** Wedan много, толку нет.
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Чего разнервничался? Тебя задело, что ты зебил?
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а як себе відчуваєш, коли прокакав кловуну вибори?.. поділись враженнями Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 1372
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Відчуваєш себе так, наче опинився в божевільному будинку де керувати почали хворі.
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вiдчуваю что таких любителей писюнькового пианиста все меньше с каждым днем.. ты вон со спама не вылазишь..
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Отлично, многие с 73% малоросов уедут на рассею Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 3311
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"Девушки пониженной социальной ответственностью" не проходят
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Для этой категории лиц предусмотрен особый порядок и рассматривается комиссией.
Пока всех членов комиссии пардон за каламбур не удовлетворят гражданство не получат.
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"Девушки пониженной социальной ответственности после собеседования в ФСБ немедленно возвращаются из России на руководящие посты в ЛДНР, а также в Украину на должности ленок бондаренко и лукаш, гань герман,надь савченко и ведущих 1+1 согласно штатному расписанию."
Указ Президента РФ В.В.Ху#ла.
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Да тут у каждого первого родня в РФ, каждый имеет эти социокультуры. Радуйтесь, православные, все мы можем стать гражданами Роисси! С 8 марта вас, придурки зелёные!
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вот если бьі и кацапьі с немецким паспортом рванули на родину. так нет же, живут в загнивающей гейропе.
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...Размером с дуло от танка. Смотрите, завидуйте: я гражданин, а не какая-нибудь гражданка.
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И слава тебе Господи! Чем больше русского мира уедет с Украины, тем лучшее
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Взять бы ветку от того дерева и ху#ла по башке, чтобы в землю вгруз по пояс. А потом согнать той веткой совкодрочеров в двухчасовую очередь за индийским чаем и туалетной бумагой. А кто будет возбухать, то в лагеря на 10 лет без права переписки.
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а почему сразу уедет? может получат просто и будут дальше тут жить.
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Щас, побежал, волосы назад. Меня и тут неплохо кормят.
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шо,в психушке изменения?улучшенное питание? Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 8574
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Всегда удивляет - правоприемница трупа СССР - Рашка. Это по Фрейду или проклятие?
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Прянік. Балалайка.
Кнут.
Прінуждєніє к дружбє.
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ти мало гебнявих методик перечислив. їх набагато більше.
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Хоч якась користь буде від *******, якщо малороси та бавовна почнуть емігрувати.
Чоміндан, вокзал, кацапщина Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 4503
І жодних перешкод.
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Та зараз. "Наедине". Мінус кілька мільйонів бавовни - кількість населення трохи зменшиться, зате підвищиться якість.
І так, населення велетенської Канади приблизно таке, як українське. 37 мільйонів. Але ж якість...
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Рассейа - при Дрезденском завклуба - только для порожняков не гонящих. Аминь.
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Ну и че? Я родился в Амурской обл РСФСР. В украинской семье-батя-военный-направили служить,еще при Хрущеве. Я еще пацаном там знал,что вернусь обратно в Украину. Так и "сталось". Мог бы получить гражданства рашки.. Легенько. Тока захоти..НЕ ВЫЙДЕТ. Я бы лучше вешал своих земляков по фанарным столбам.
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Это лишнее. Я хочу, чтобы они дождались момента, когда кииайские братушки начнут заходить батальонно-тактическими группами по миллиону человек.
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Ну щчас прям черга кілометрова встала біля мокшанських консульств за отриманням цієї червоної онучі з якою в Абхазію і в Зімбабве можна їздити по безвізу -)
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хочет ещё и людей сп-ть напоследок. когда уже эта тварь сдохнет
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Людей навряд чи зхмиздить. Щоб притомна людина поїхала на ПМЖ на розсосисію?
А бавовна та малороси... та скатертиною їм шлях (най їх трафить шляк).
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Усі, хто хоче умєрєть на родіне - збирайте валізи до ху#ла на мокшанські болота. Бо в Україні срузкій мір ми вам зробити не дозволимо.
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Історичний шанс для братів росіян повернутися нв ісконную родіну.
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Найсмішніше шо вони там до кінця життя і так будуть хохлами 😄
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Ну наконец-то монголам путь открыт на историческую родину
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Мои поздравления ватникам! Скоро на расеи будут новые руцькие граждане. Из Зимбабве, например Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 6314
Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 3852
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Мугабе сейчас жалуется Кобзону что черти не отпускают его на парад победобесия.
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Не ссорьтесь,девочки,праздник всё-таки ваш.)

Пысы.
Зебилы, вы уже поздравили Монику?
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ну то что в украине больше половины населения такая же вата как в раше, здесь ***** прав)))
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Зелескот, парашия призываеть вас вернутся на родину. Не теряйте такой возможности - валите нахер к себе домой.
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Без прописки с паспортом Орды можно подтереться.
Спросите у «счастливых» жителей Луганды и Донбабве.
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Каким же упоротым нужно быть, что бы добровольно лезть в московитский лепрозорий...
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Ну тоді хай готуються, що їх будуть грабувати. Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 5067
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До речі, презЕ!дент України Зеленський являється найпопулярнішим артистом РФ.
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Что и следовало Было доказать , - Что народа россиян не существует , а есть Солянка с тех которые потеряли свою Аутентичность .
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Кремлевская х.йло-баба яга и в праздники живет пакостями.
Видать дуже дряхлая стала, скоро копыта в лаптях откинет..
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ватники всех стран объеденяйтесь вокруг *****
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Это значит, что с одним из следующих президентов Россию слегка глобализируют, подтянув ментально до Европы и закинут в ЕС, о чем кремлевские эксперты столько говорят последнее время и морально готовят, типа "у нас нет другого пути, кроме европейского". Само собой это не дело одного дня, Турция вот уже 50 лет после подписания соглашения с ЕС ждет вступления.
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Я думаю лише останні лохи хахочуть стати громадянами царька хуіла... Цензор, видавай разом статистику, скільки в нас у державі є таких лошар, що погодяться на громадянство країни-вбивці і окупанта.
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вставайте в чергу за руSSкімі паспортами...паРаша набирає нових батраків....
даунбас і лугандон з кримом не хочуть на раSSію працювати...і за раSSію памірать..

а тільки вимагають через сивох і рабіновичів з шефірами українських пенсій....ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Надо сообщить Бойко Рабиновичу и Медведчуку могут ехать их ждут😂
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В который раз он уже упрощает, там уже наверное вся Средняя Азия должна поместиться.
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кому нужно ваше говняное гражданство???, умереть в сирии, жить в улан - уде???...кнышам дарите гражданство без пенсии..идиоты ...ля.....
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