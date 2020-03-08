 Путін доручив спростити отримання громадянства для осіб із країн, "близьких у соціокультурному відношенні" і "з позитивними соціальними зв'язками в РФ"

Перелік доручень глави держави з питань реалізації Концепції державної міграційної політики на 2019-2025 роки опубліковано на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

В пропозиціях йдеться про те, що постійне проживання (вид на проживання) стане основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства Росії в загальному і спрощеному порядку.

Водночас, буде виключено дозвіл на тимчасове проживання як окремий міграційний статус, який є сходинкою перед отриманням дозволу на проживання та надається в рамках виділених квот. Зазначається, що "це пов'язано з тим, що інститут дозволу на тимчасове проживання в чинному вигляді фактично себе вичерпав".

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Пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий.

Перший має на увазі прийом в громадянство на загальних умовах і застосовується "за замовчуванням" до всіх іноземних громадян і приватним особам без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.

Загальний порядок "передбачає виконання претендентом набору певних традиційних і як таких, що довели свою важливість умов: знання російської мови, термін постійного проживання на території РФ, зобов'язання дотримуватися російського законодавства тощо".

Спрощений порядок "застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, в силу походження цих осіб з країн, близьких нам в соціокультурному відношенні, наявності позитивних соціальних зв'язків у РФ, уразливого стану тощо".

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Особливий порядок "буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійного розгляду, особливих процедур і високого рівня ухвалення рішення".