 Путін доручив спростити отримання громадянства для осіб із країн, "близьких у соціокультурному відношенні" і "з позитивними соціальними зв'язками в РФ"

Перелік доручень глави держави з питань реалізації Концепції державної міграційної політики на 2019-2025 роки опубліковано на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
В пропозиціях йдеться про те, що постійне проживання (вид на проживання) стане основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства Росії в загальному і спрощеному порядку.
Водночас, буде виключено дозвіл на тимчасове проживання як окремий міграційний статус, який є сходинкою перед отриманням дозволу на проживання та надається в рамках виділених квот. Зазначається, що "це пов'язано з тим, що інститут дозволу на тимчасове проживання в чинному вигляді фактично себе вичерпав".
Пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий.
Перший має на увазі прийом в громадянство на загальних умовах і застосовується "за замовчуванням" до всіх іноземних громадян і приватним особам без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.
Загальний порядок "передбачає виконання претендентом набору певних традиційних і як таких, що довели свою важливість умов: знання російської мови, термін постійного проживання на території РФ, зобов'язання дотримуватися російського законодавства тощо".
Спрощений порядок "застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, в силу походження цих осіб з країн, близьких нам в соціокультурному відношенні, наявності позитивних соціальних зв'язків у РФ, уразливого стану тощо".
Особливий порядок "буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійного розгляду, особливих процедур і високого рівня ухвалення рішення".
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ото повезло китайцям!
Вас особисто х**ло припрошує.
Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3176840
https://censor.net.ua/news/3176840/perekrytie_trass_i_blokirovka_gospitaleyi_ne_luchshaya_storona_nashego_haraktera_zelenskiyi_o_protestah
А тепер -
З 8-мим березня!
Я сам не знаю як слухаючи цю історію не почав ржати, до кінця зберігши серйозну пику.
Пока всех членов комиссии пардон за каламбур не удовлетворят гражданство не получат.
Указ Президента РФ В.В.Ху#ла.
Кнут.
Прінуждєніє к дружбє.
и лапти сплести.
Чоміндан, вокзал, кацапщина
І жодних перешкод.
І так, населення велетенської Канади приблизно таке, як українське. 37 мільйонів. Але ж якість...
А бавовна та малороси... та скатертиною їм шлях (най їх трафить шляк).
Пысы.
Зебилы, вы уже поздравили Монику?
Спросите у «счастливых» жителей Луганды и Донбабве.
Видать дуже дряхлая стала, скоро копыта в лаптях откинет..
даунбас і лугандон з кримом не хочуть на раSSію працювати...і за раSSію памірать..
а тільки вимагають через сивох і рабіновичів з шефірами українських пенсій....ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)