 Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації поліції Київської області.
Нагадаємо, дівчина поверталася додому з Головного управління поліції в Київській області. До неї підсів чоловік і почав чіплятися. Дівчина попросила, щоб той не чіплявся, і повідомила, що працює в поліції. Чоловік щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав із рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали і викликали поліцію.
Затриманим виявився 43-річний житель Броварів. Йому інкримінують розбій.
Мужчинаизо всех сил ударил кулаком ей в лицо
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а плохо то что неравнодушніе граждане баклану ріло не отрихтовали.
Желательно ногами.
І тут є своя логіка.
Але так, у конкретному випадку цього бидлана не варто тягти гуму. Якщо доказів достатньо, то максимально швидко під суд та у буцигарню