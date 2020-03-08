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 Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини

Деснянський райсуд Києва заарештував на 60 діб без права застави чоловіка за розбійний напад на співробітницю поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації поліції Київської області.

Нагадаємо, дівчина поверталася додому з Головного управління поліції в Київській області. До неї підсів чоловік і почав чіплятися. Дівчина попросила, щоб той не чіплявся, і повідомила, що працює в поліції. Чоловік щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав із рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали і викликали поліцію.

Затриманим виявився 43-річний житель Броварів. Йому інкримінують розбій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180106
 
   
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Мужчина изо всех сил ударил кулаком ей в лицо

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а плохо то что неравнодушніе граждане баклану ріло не отрихтовали.
Желательно ногами. Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 82
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Урода следует закрыть минимум на 5-6 лет: какой-то дикий отморозок...
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"цензор" жжот: "суд арестовал мужчину.." - урод он, а не "мущина".
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Я не понимаю и никогда не пойму почему чувак пойманный с поличным - тут нечего расследовать вообще и достаточно показаний свидетелей и жертвы - не осужден сразу. Нет! Его еще будут держать в СИЗО вместо того чтобы падло начало пахать на промке в две смены и содержать себя и весь тюремный аппарат. Сначала начислят зарплату прокурорам, судьям, адвокатам, экспертам. Потом будут эксплуатировать придурка в колонии - кормить дерьмом и платить копейки как рабу. А что получит жертва с разбитым лицом? Так она ж баба! -"Бог терпел и ей велел"... От сучья система - все "правоохранители" заработают на преступлении и только жертве ни-че-го. Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 4656
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Тут, як то кажуть, дрин з двома кінцями. З одного боку воно так... З іншого - в цивілізованих країнах "скорый суд" не дуже поважають, наприклад у США смертні вироки виконують далеко не одразу, навіть якщо з маньячеллом або відморозком все начебто очевидно. Багато років усе перевіряють, щоб виключити помилку.
І тут є своя логіка.
Але так, у конкретному випадку цього бидлана не варто тягти гуму. Якщо доказів достатньо, то максимально швидко під суд та у буцигарню
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Мова ж не йде про складні справи, а про ось таку майже побутову дурню. Максимум 72 години і на "промку". А там вже хай заробляє на адвокатів, подає апеляції, вимагає повторного суду... Фактично його промурижать мінімум три місяці в СІЗО, а мав би працювати і відшкодовувати...
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есть видео:обычная ссора -как итог психованый мужик и разбитый нос у бабы в штатском,про сумку и неравнодушное задержание -это вообще мусорской бестселлер
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