 Перший випадок коронавірусу підтвердили на Мальті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Malta Today.

Як заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн, після повернення з Риму дівчинку разом із батьками і сестрою було поміщено на карантин. Симптоми коронавірусу у неї з'явилися лише 5 березня, після чого медики провели тест на COVID-19.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.