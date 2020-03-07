EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  701  4
Матеріали за темою:
Все про:Мальта (38) COVID-19 (559)

 Перший випадок коронавірусу підтвердили на Мальті

12-річна дівчинка, у якої діагностували COVID-19, нещодавно повернулася з сімейної подорожі Італією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Malta Today.

Як заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн, після повернення з Риму дівчинку разом із батьками і сестрою було поміщено на карантин. Симптоми коронавірусу у неї з'явилися лише 5 березня, після чого медики провели тест на COVID-19.

Читайте також: Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180105
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Только что! Каннибалы на острове Папуа-Новая Гвинея заразились коронавирусом,съев итальянского туриста! И его подружку из Сыктывкара..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору