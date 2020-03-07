 Рішення нідерландського суду у справі МН17 буде використовуватися в Міжнародному суді ООН, - посол України Ченцов

Про це заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлення справедливості у справі МН17 - комплексне питання. Крім відповідальності конкретних осіб, має бути знайдено відповіді на запитання: як потрапила зброя, за допомогою якої був збитий літак, в Україну; чи це було недбальство, помилка, чи спланована акція?.. Відповідно виникає питання відповідальності за такі дії або бездіяльність, зокрема на рівні держави та її органів", - зазначив він.

Дипломат нагадав, що Україна вже використовувала в межах процесу в Міжнародному суді ООН інформацію та матеріали Спільної слідчої групи. Ба більше, Російська Федерація під час слухань у Міжнародному суді ООН із питань юрисдикції також робила відповідні посилання на доповіді слідства у кримінальній справі.

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"Тому цілком ймовірно, що матеріали, представлені в суді, рішення суду, наскільки це буде можливо і доцільно, будуть використовуватися на наступних стадіях процесу в Міжнародному суді ООН", - підкреслив Ченцов.

За його словами, те ж саме стосується і процесів, ініційованих родичами загиблих у Європейському суді з прав людини.

Водночас посол підкреслив, що передача матеріалів щодо чотирьох підозрюваних до суду в Нідерландах і винесення вироку - це кульмінація в процесі встановлення істини.

"У цьому судовому процесі йдеться саме про притягнення до відповідальності конкретних осіб, винних у катастрофі літака. Звичайно, і в нідерландському суспільстві, - адже більшість жертв, майже 200 осіб, були громадянами Нідерландів, - і на міжнародному рівні очікують, що чотирма особами справа не обмежиться і будуть пред'явлені нові обвинуваченн. Отже, судовий процес, який розпочинається 9 березня, є дуже важливим етапом, але співпраця в рамках Спільної групи з розслідування продовжиться", - сказав він.

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Ченцов заявив, що хоча процес відбувається в Нідерландах і відповідно до нідерландського законодавства, він має міжнародний характер. "Тому п'ять країн, правоохоронні органи яких ведуть розслідування, також розподіляють між собою фінансове навантаження. Відповідну допомогу, зокрема із забезпечення перекладу, надають й інші держави, громадяни яких загинули внаслідок цього злочину", - зазначив посол України в Нідерландах.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.