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Все про:поранення (1649) Мар'їнка (449) Об'єднані сили (443)

 Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС

Російські окупаційні війська 7 березня вели вогонь на ураження по цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"На одній із крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновано ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час перебував за кермом свого автомобіля.

Військовослужбовцями підрозділу Об’єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіка із сектора обстрілу. У безпечному місці військові медики надали першу медичну допомогу пораненому, потім його негайно доставили до найближчого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

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У пресцентрі нагадують, що подібний випадок зафіксовано 18 грудня 2019 року, коли російські снайпери одиночним пострілом убили жителя Мар'їнки.

"За даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Сюди люблять заїжджати з росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають іспити і відточують стрілецькі навички.

Попри те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь не відкривали, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення.

Водночас всі необхідні докази військового злочину буде представлено у відповідних міжнародних організаціях для притягнення країни-агресора - Російської Федерації - до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180102
 
 
 Топ коментарі
 
Та що ви таке кажете ... Зеля зовсім інше в очах фуйла побачив... Там мир.
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Если этот мирный житель был за отведение ВСУ, то получил, что хотел.
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"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
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Если этот мирный житель был за отведение ВСУ, то получил, что хотел.
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Потрібен воєнний стан та примусова евакуація місцевих з зони бойових дій.
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Тобі санітар нічого не казав про «Води Таврии» ?
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Т-и-иха! Какой -такой снайпер? Не может быть! Я ж смотрел в глаза ЕМУ! Там-мир!
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"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
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Та що ви таке кажете ... Зеля зовсім інше в очах фуйла побачив... Там мир.
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а если бы в серой зоне бало помещение ВР. еще и ОП и штаб оос и банковая была там, то не стрелялибы совсем. гарантия 100%
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Нада вручить бубочке повестку и пусть руссне смотрит в глаза!
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Саморізом по дереву до лобика йому її прикрутити, щоб не загубив.
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Ну, до осені ще далеко.
А там може про таке й на Троєщині почуємо...
Після виборів.
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Шо, мразота, стебьомся? Трєніруємся стрєльбой по украинцам?
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Так твой бубочка кремлёвский слуга. Не разрешает. Он ведь с твоей подачи стал главнокомандующим!"
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Вобще-то есть закон. Президент главнокомандующий он решает когда стрелять и во что стрелять поскольку владеет более обширной информацией. Это в любой стране мира даже в Сомали и даже в Лугандоне правда там решает Путин!
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А, так ти не в курсе Русско -Української войньі?
Сейчас нинешний президент, і Путин договорились не применять артиллерию.
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А что прискорбно? Ты ведь этого хотел когда голосовал за Бубочку!
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если бы при турчинове не дали команду отойти СБУшникам в Луганске, когда они окружили первых 120 сепаров. они бы не захватили весь ментовскоэсбушны и армейский арсеналы, их бы через неделю небыло 1500. а сечас небылоб этой войны. ПОЧЕМУ НЕ РАССЛЕДУЕТЕ этот момент??????????????????
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Бред придуманный типа патриотами. Оружие и боеприпасы завозились с Лаптестана!
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"Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население." Надо сносить всё в радиусе 10 км.
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На сон грядущий надо подумать всем, кому ещё есть чем: https://defence-line.org/2020/03/tochka-nevozvrata-chast-2/
... "Ну а тем, кто сейчас только крепче сжал в руках масленку, стоя посреди своего огорода и раздумывая над извечным вопросом «Быть или не быть», надо подумать еще вот о чем. На самом деле, шесть лет назад начался крупный и неотвратимый процесс становления нации. Он происходит исключительно в горниле войны и вот такой борьбы, которую мы имеем прямо сейчас, когда враг зашел через опрометчиво оставленную открытой калитку в огороде. Хотя - и это наука! Не оставляй калитку без присмотра, никогда. Лучше открыть перед другом, чем потом вылавливать врага, который через нее проник.

И еще, пожалуй - самое главное. За долгое время нашей истории никому из наших великих предков не удалось разбудить дремлющую душу народа, но теперь она безусловно проснулась и объявила о том, что сон закончился. В Москве это четко знают. Так вот, очень многие из тех, кто носил известные всем имена: Бандера, Петлюра, Мазепа и многие другие, отдали бы всё, чтобы жить в это время и видеть проснувшийся народ.
А власть - никуда уже не денется. Это - дело техники. Главное уже случилось. Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 274
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дуже схоже на брехню...
або на хворобливу маячню
особливо про іспити
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