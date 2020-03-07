 Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"На одній із крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновано ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час перебував за кермом свого автомобіля.
Військовослужбовцями підрозділу Об’єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіка із сектора обстрілу. У безпечному місці військові медики надали першу медичну допомогу пораненому, потім його негайно доставили до найближчого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі нагадують, що подібний випадок зафіксовано 18 грудня 2019 року, коли російські снайпери одиночним пострілом убили жителя Мар'їнки.
"За даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Сюди люблять заїжджати з росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають іспити і відточують стрілецькі навички.
Попри те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь не відкривали, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення.
Водночас всі необхідні докази військового злочину буде представлено у відповідних міжнародних організаціях для притягнення країни-агресора - Російської Федерації - до відповідальності", - наголошується в повідомленні.
Дивіться також: Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб. ФОТОрепортаж
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
А там може про таке й на Троєщині почуємо...
Після виборів.
Сейчас нинешний президент, і Путин договорились не применять артиллерию.
... "Ну а тем, кто сейчас только крепче сжал в руках масленку, стоя посреди своего огорода и раздумывая над извечным вопросом «Быть или не быть», надо подумать еще вот о чем. На самом деле, шесть лет назад начался крупный и неотвратимый процесс становления нации. Он происходит исключительно в горниле войны и вот такой борьбы, которую мы имеем прямо сейчас, когда враг зашел через опрометчиво оставленную открытой калитку в огороде. Хотя - и это наука! Не оставляй калитку без присмотра, никогда. Лучше открыть перед другом, чем потом вылавливать врага, который через нее проник.
И еще, пожалуй - самое главное. За долгое время нашей истории никому из наших великих предков не удалось разбудить дремлющую душу народа, но теперь она безусловно проснулась и объявила о том, что сон закончился. В Москве это четко знают. Так вот, очень многие из тех, кто носил известные всем имена: Бандера, Петлюра, Мазепа и многие другие, отдали бы всё, чтобы жить в это время и видеть проснувшийся народ.
А власть - никуда уже не денется. Это - дело техники. Главное уже случилось.
або на хворобливу маячню
особливо про іспити