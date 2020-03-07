 Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"На одній із крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновано ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час перебував за кермом свого автомобіля.

Військовослужбовцями підрозділу Об’єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіка із сектора обстрілу. У безпечному місці військові медики надали першу медичну допомогу пораненому, потім його негайно доставили до найближчого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

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У пресцентрі нагадують, що подібний випадок зафіксовано 18 грудня 2019 року, коли російські снайпери одиночним пострілом убили жителя Мар'їнки.

"За даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Сюди люблять заїжджати з росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають іспити і відточують стрілецькі навички.

Попри те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь не відкривали, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення.

Водночас всі необхідні докази військового злочину буде представлено у відповідних міжнародних організаціях для притягнення країни-агресора - Російської Федерації - до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

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