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Все про:Іран (530) Італія (391) Китай (509) COVID-19 (559)

 Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії

Влада Китаю 7 березня заявила, що нові випадки коронавірусу за межами епіцентру епідемії - міста Ухань - "завезено" з-за кордону, насамперед Ірану.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, в Китаї зареєстровано 99 нових підтверджених випадків коронавірусних інфекцій за минулу добу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Днем раніше таких нових випадків було 143. Нинішня кількість є найменшою з 20 січня.

За межами центральної провінції Хубей зареєстровано 25 нових підтверджених випадків, із них 24 людини прибули в Китай з-за кордону.

Більшість приїхали в столицю провінції Гансу, місто Ланчжоу, комерційними рейсами з Ірану з 2 до 5 березня включно. У Пекіні повідомили про чотири нові випадки, три з яких - у прибулих з Італії.

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Другий день поспіль не фіксується нових випадків захворювання в провінції Хубей за межами столиці регіону, міста Ухань.

Зазначається, що захворювання на COVID-19 викликає коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019 nCoV. Він належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, у інших - із симптомами застуди та грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у складних випадках спостерігається ускладнене дихання. Це може перерости в пневмонію, яка може призвести до смерті. Але більшість хворих одужує.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180101
 
 
 Топ коментарі
 
Мені вас жалко задротів зєлєпупських. Порох не те що в тюрьму не хоче сідати, так ще і з України падло таке не хоче тікати!
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Зеленое Нагноение от секты СЛУГ НАРОДА только так можно убрать из страны
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"Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии" - В эпоху массового и всемирного перемещения людей и товаров иное попросту невозможно. Идеальные условия для грёбаного вируса! Идеальный шторм...
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Зеленое Нагноение от секты СЛУГ НАРОДА только так можно убрать из страны
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Вместе с Падлошенко и Ко
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Иран - сырьевой придаток Китая. Сейчас там примерно то что было в Ухани. Сотни тысяч зараженных и уже тысячи погибших.
Китайцы из Ирана ломанулись назад в Китай. Естественно привезли заразу. Но китайцы судя по всему с ней таки справятся. А вот в отсталых бантустанах могут быть серьезные проблемы.
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Китай - Іран - Італія (як допоміжний канал)! Здається, що й тут без лаптєногих не обійшлося! Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии - Цензор.НЕТ 4781
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Иран жаркая страна значит вирус не уйдёт и летом-вообщем готовтесь изолироваться в сёлах
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Так що, землю таки не продавать? А як же тоді бути з 73% хотелкою Віслюка Оманського стосовно землі?
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Раздувалово -- чито коммуняцкое...

...уронить дорогие рынки и покрыть их дешёвой рабской силой...
Я, в прошлый кризис -- Бундесу тоже досталось -- даже не пукнул ни разу. Бо я Спец!

...хотя, кругом народ увольняли -- но не в вакуум, конечно -- на скромную жизнь -- без жести.

Классно было! -- ...я тогда с семьёй и всеми дочкиными подружками -- пол-Мира облетали и объездили... -- без очереди подешевле...*) -- на себе не экономили!
Вдруг -- мне Шефиня с Фирмы звонит -- а я, как раз в Италии -- в Помпеях -- бродим уже второй день... -- там улётно!
-- Алекс! -- надо ехать и давай твоего другана-водилу -- тащи назад!
-- Бритта, я в Италии.. -- в законном отпуске.

-- Алекс! -- надо!
-- Бритта... ...я с жинкой, с дочками и друзьями -- 6 человек. Присылай автобус за всеми!

(я офуел от этого базара, честно говоря!) -- это было грубо не по-немецки.

...был выпимши -- не скрою...

Но сработало! Без меня с Кризисом раскидались...*)
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Як там: «От у Івановни, такий зять справний, обов'язково у сім'ю з рейсу шото привезе. От зараз COVI-19»...

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пошла обратка. зато у нас. да здравствует она, самая лучшая и гуманная медецина в мире. у нас вируса нет. хрен вам
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Бо їмо сало з часником, запиваєм перваком. Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 5810
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В Україні так немає віруса як в СРСР секса...
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Рекомендую всем заразившимся поехать к мышебратьям и как следует поездить в метро: Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 5808
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ПорохоБотяку НаГиляку

Задолбали истерить по поводу этого вируса. От сезонного гриппа умирают на порядки больше людей.__
Ты что-то хорошее куришь? Где берешь? Аж завидно!
Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 3114
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В Словакии
Просят в клиники без надобности не ходить - рецепты высылают по электронке
Отменили все массовые мероприятия
Вот ИНТРЕСНО , видела рекламу шо во дворце Украина будет на 8 марта концерт кацпской дискотеки . И никто наверно не отменил эту дрянь
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Кацапам можно на концерт даже во время чумы, не переймайся, это естественный отбор Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 9714
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Головне, щоб вони звідти ще місяць не виходили.
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В НЙ -- вообще -- ...с кораблей бассейны сливали -- в октябре.

Дурной Город...

-- так я " цыкнул зубом с дыркою, плюнул и уехал в Вашингтон" ...*)
Короче... -- гуляю вокруг ихнего Конгресса, чы Коллизея? -- красотень неописуемая!!!
Вдруг пописять захотелось -- реально, физиологически... -- побежал я вокруг этого Мирового Дизайна... ...почти оббежал, но так и не добёг... -- стал под кустиком, в виду Купола, лестницы, бассейна и скульптурных композиций... -- ...сливаю... -- нехай сажають! -- лишь бы полегчало...
...с препугу, чуть не усрался! -- там Охрана ж кругом -- в Космос антенны кикают!
...но ничё... -- стряхнул, упаковал, застегнулся... ...ещё думал: по дороге до автобуса хлопнут!
Пронесло...
-- если кому в Вашингтоне припечёт пописять в Центре Города -- а там туалетов нету и всё под охраной -- обращайтесь -- верное место укажу! *)
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Главные союзники России в мире - Китай, Иран , Италия. Совпадение?
Мой прогноз - России- капец!
У кого родные там, вывозите, пока не поздно.
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