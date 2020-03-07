 Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, в Китаї зареєстровано 99 нових підтверджених випадків коронавірусних інфекцій за минулу добу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Днем раніше таких нових випадків було 143. Нинішня кількість є найменшою з 20 січня.
За межами центральної провінції Хубей зареєстровано 25 нових підтверджених випадків, із них 24 людини прибули в Китай з-за кордону.
Більшість приїхали в столицю провінції Гансу, місто Ланчжоу, комерційними рейсами з Ірану з 2 до 5 березня включно. У Пекіні повідомили про чотири нові випадки, три з яких - у прибулих з Італії.
Другий день поспіль не фіксується нових випадків захворювання в провінції Хубей за межами столиці регіону, міста Ухань.
Зазначається, що захворювання на COVID-19 викликає коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019 nCoV. Він належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, у інших - із симптомами застуди та грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у складних випадках спостерігається ускладнене дихання. Це може перерости в пневмонію, яка може призвести до смерті. Але більшість хворих одужує.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Китайцы из Ирана ломанулись назад в Китай. Естественно привезли заразу. Но китайцы судя по всему с ней таки справятся. А вот в отсталых бантустанах могут быть серьезные проблемы.
...уронить дорогие рынки и покрыть их дешёвой рабской силой...
Я, в прошлый кризис -- Бундесу тоже досталось -- даже не пукнул ни разу. Бо я Спец!
...хотя, кругом народ увольняли -- но не в вакуум, конечно -- на скромную жизнь -- без жести.
Классно было! -- ...я тогда с семьёй и всеми дочкиными подружками -- пол-Мира облетали и объездили... -- без очереди подешевле...*) -- на себе не экономили!
Вдруг -- мне Шефиня с Фирмы звонит -- а я, как раз в Италии -- в Помпеях -- бродим уже второй день... -- там улётно!
-- Алекс! -- надо ехать и давай твоего другана-водилу -- тащи назад!
-- Бритта, я в Италии.. -- в законном отпуске.
-- Алекс! -- надо!
-- Бритта... ...я с жинкой, с дочками и друзьями -- 6 человек. Присылай автобус за всеми!
(я офуел от этого базара, честно говоря!) -- это было грубо не по-немецки.
...был выпимши -- не скрою...
Но сработало! Без меня с Кризисом раскидались...*)
прсотуда.
Задолбали истерить по поводу этого вируса. От сезонного гриппа умирают на порядки больше людей.__
Ты что-то хорошее куришь? Где берешь? Аж завидно!
Просят в клиники без надобности не ходить - рецепты высылают по электронке
Отменили все массовые мероприятия
Вот ИНТРЕСНО , видела рекламу шо во дворце Украина будет на 8 марта концерт кацпской дискотеки . И никто наверно не отменил эту дрянь
Дурной Город...
-- так я " цыкнул зубом с дыркою, плюнул и уехал в Вашингтон" ...*)
Короче... -- гуляю вокруг ихнего Конгресса, чы Коллизея? -- красотень неописуемая!!!
Вдруг пописять захотелось -- реально, физиологически... -- побежал я вокруг этого Мирового Дизайна... ...почти оббежал, но так и не добёг... -- стал под кустиком, в виду Купола, лестницы, бассейна и скульптурных композиций... -- ...сливаю... -- нехай сажають! -- лишь бы полегчало...
...с препугу, чуть не усрался! -- там Охрана ж кругом -- в Космос антенны кикают!
...но ничё... -- стряхнул, упаковал, застегнулся... ...ещё думал: по дороге до автобуса хлопнут!
Пронесло...
-- если кому в Вашингтоне припечёт пописять в Центре Города -- а там туалетов нету и всё под охраной -- обращайтесь -- верное место укажу! *)
Мой прогноз - России- капец!
У кого родные там, вывозите, пока не поздно.