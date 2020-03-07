 Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, в Китаї зареєстровано 99 нових підтверджених випадків коронавірусних інфекцій за минулу добу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Днем раніше таких нових випадків було 143. Нинішня кількість є найменшою з 20 січня.

За межами центральної провінції Хубей зареєстровано 25 нових підтверджених випадків, із них 24 людини прибули в Китай з-за кордону.

Більшість приїхали в столицю провінції Гансу, місто Ланчжоу, комерційними рейсами з Ірану з 2 до 5 березня включно. У Пекіні повідомили про чотири нові випадки, три з яких - у прибулих з Італії.

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Другий день поспіль не фіксується нових випадків захворювання в провінції Хубей за межами столиці регіону, міста Ухань.

Зазначається, що захворювання на COVID-19 викликає коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019 nCoV. Він належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, у інших - із симптомами застуди та грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у складних випадках спостерігається ускладнене дихання. Це може перерости в пневмонію, яка може призвести до смерті. Але більшість хворих одужує.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

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