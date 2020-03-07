 Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Попри те, що після відвертої брехні і суто особистісних нападок (ну не подобаюся я їм) я не читаю ані "правду", ані кишенькового "антикорупціонера", справи треба доводити до кінця", - зазначила вона.
Розмір позову - 150 тисяч гривень від кожного відповідача.
Згідно доданої першої сторінки позову, відповідачі - ПП "Українська правда", Олена Притула та громадська організація "Центр протидії корупції".
Нагадаємо, декілька ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника Департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника. "Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація може підлягати спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань і честь, гідність і ділову репутацію його посадовців. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як навмисну спробу дискредитації правоохоронних органів ", - заявили тоді в ДБР.
то есть пришедший к власти вопреки нормальному и здравому смыслу....
ДревляниН
@freeukrman
З Азарова і Ставицького сьогодні офіційно вже зняли санкції ЄС. Рябошапка і Зеленський нічого не зробили щоб цього не трапилось. Можна їх офіційно вже брати в Уряд на роботу, там як раз таких професіоналів не вистачає схоже.
И как-то удивительным чудесным образом им обеим повезло сделать карьеру/бизнес в юриспруденции.
Хотя экзамены на посаду судді Верховного суду України - завідувачка кафедри (!?) цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н Каразіна, доктор юридических наук (!?) Венедиктова- не сдала, отримавши бал "менше мінімально допустимого".
К мажор(к)ам нет ни капельки доверия.
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В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
Оно все одно к одному....
Я извещаю вас, с текущего момента
Женой моею стала ваша дочка Вента! (с)
...
Дывлюсь я на Вкрайну
Тай думку гадаю
Чому не кацап я,
Чому не гуляю?
Чому мені, Боже
Ти розум не дав?
То б я не жонився
Тай й досі б гуляв... *)
Эх, добраться бы до власти, …засучивши рукава…
Надавать пинков им в сласть бы… не качали, чтоб права…
дать им пенсии народа,…пусть попробуют прожить…
И в больницы для народа… их бы надо положить…
пусть узнают, что такое… медицина для людей.
и собрать бы их до кучи,
политических звездей… отослать бы всех на остров,
да безлюдным чтоб он был… вот тогда бы депутаты…
поумерили бы пыл… С потребительской корзинкой…
На базар бы их заслать… Пусть считают там копейки…
Чтоб купить что-то пожрать… Дать рабочие зарплаты…
Те, что хочется обнять… Горько и надрывно плакать…
Вспоминая ихню. мать…
@ZelenskyyUa
The Guardian. Европа в шоке. Низкое криворожское Чмо мечтает вешать украинцев. Это не Янукович. Отдаст приказ стрелять в украинцев,и глазом не моргнет
Доречі, прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/28/7238587/. Там про неї зовсім мало. Так би і уваги не звернув. Так що зайва реклама
Отто БИСМАРК