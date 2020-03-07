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Все про:ЗМІ (757) суд (5958) ДБР (947) Венедіктова (54)

 Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника. ДОКУМЕНТ

В.о. директора Державного бюро розслідувань прагне встановити справедливість.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що після відвертої брехні і суто особистісних нападок (ну не подобаюся я їм) я не читаю ані "правду", ані кишенькового "антикорупціонера", справи треба доводити до кінця", - зазначила вона.

Розмір позову - 150 тисяч гривень від кожного відповідача.

Згідно доданої першої сторінки позову, відповідачі - ПП "Українська правда", Олена Притула та громадська організація "Центр протидії корупції".

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Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника 01
Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника 02

Читайте також: ДБР відзвітувало про розслідування "справ Майдану" в лютому. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, декілька ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника Департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника. "Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація може підлягати спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань і честь, гідність і ділову репутацію його посадовців. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як навмисну ​​спробу дискредитації правоохоронних органів ", - заявили тоді в ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180100
 
   
 Топ коментарі
 
а это случайно не та с*ка, что сказала, что майдановцам надо отменить амнистию и судить по закону?
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Ура! Наш дурачок на обложке журнала! Только надпись на журнале - Случайный президент. Зечмо может гордиться. Величайшее НИЧТО!Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника - Цензор.НЕТ 9096
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Она самая. Тварь, которая плохо закончит
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а это случайно не та с*ка, что сказала, что майдановцам надо отменить амнистию и судить по закону?
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Она и.о. главы ГБР, как ты думаешь, влияет ее муж на эту курву?
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Она самая. Тварь, которая плохо закончит
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И да, это она сказала, и это произойдет, поскольку у власти манкурты и малороссы.
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Как-то не пойму вашей логики, если майдановцев не надо судить по закону потому что есть закон про амнистию - то в чем виноваты "судьи майдана", которые судили майдановцев еще до принятия этого закона?
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Та самая и есть. Придет время и на фонарном столбе повиснет..
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Собирай чемоданы, чучундра. Недолго вам зеленым мразям осталось хайп ловить.
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Ура! Наш дурачок на обложке журнала! Только надпись на журнале - Случайный президент. Зечмо может гордиться. Величайшее НИЧТО!Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника - Цензор.НЕТ 9096
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Це та фотку котру анонсувала Мандель? Ну вона і лошара.
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oleg1966 - accidental, - скорее в этом контексте переводится как "несчастный случай"....

то есть пришедший к власти вопреки нормальному и здравому смыслу....
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ДревляниН

@freeukrman


З Азарова і Ставицького сьогодні офіційно вже зняли санкції ЄС. Рябошапка і Зеленський нічого не зробили щоб цього не трапилось. Можна їх офіційно вже брати в Уряд на роботу, там як раз таких професіоналів не вистачає схоже.
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У начальника ГБР Венедиктовой папа - генерал милиции. В Харькове - ментовском городе. У харьковчанки Богословской был папа - генерал милиции.
И как-то удивительным чудесным образом им обеим повезло сделать карьеру/бизнес в юриспруденции.
Хотя экзамены на посаду судді Верховного суду України - завідувачка кафедри (!?) цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н Каразіна, доктор юридических наук (!?) Венедиктова- не сдала, отримавши бал "менше мінімально допустимого".
К мажор(к)ам нет ни капельки доверия.
---
В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
Оно все одно к одному....
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Вона не дуже розумна і гонориста . Краще б промовчала...УП її в гівно добре натовче!
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Мне очень любопытно, как именно Венедиктова будет это доказывать в суде. Предоставит записи абсолютно всех ее разговоров с мужем? Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника - Цензор.НЕТ 8108
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Здесь другая фишка - доказывать будут ответчики или мировая, но по тем же деньгам...
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А презумпция невиновности? Разве не она обязана доказать неправоту ответчика?
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Не беспокойся, Пещерский суд все решит, и презумпцию и обязанность и сколько выплатить по иску! Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника - Цензор.НЕТ 6524
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Украинским судам у народа доверие - 0%. А уж судьи у нас - самые "честнейшие" люди в стране.
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Особенно Печерский суд г.Киева - самый справедливый суд в мире!
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ктото когото в чемто обвиняет. херня. новоназначенны министр фигурант уголовного дела, тоже херня. КЛОУН СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ. а это уже не херня. какойто беня им руководит и не в пользу Украины. а это уже предательство
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Сейчас начнётся грызня в стане зебилов. Я считаю, что их надо всех помирить: вешать симметрично. Зебил-"патриот" должен уравновешивать зебила-ватника. Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника - Цензор.НЕТ 1389
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Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника
Я извещаю вас, с текущего момента
Женой моею стала ваша дочка Вента! (с)

...
Дывлюсь я на Вкрайну
Тай думку гадаю
Чому не кацап я,
Чому не гуляю?
Чому мені, Боже
Ти розум не дав?
То б я не жонився
Тай й досі б гуляв... *)




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Колись давно мольфар казав, що Україну знищить Веселий Йосько. Усі подумали, що старий здурів...
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Зевзяточниця, шукає правду, людоньки , скинтесь на персональну довічну камеру.
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СУДЯТСЯ, мля..
Эх, добраться бы до власти, …засучивши рукава…
Надавать пинков им в сласть бы… не качали, чтоб права…
дать им пенсии народа,…пусть попробуют прожить…
И в больницы для народа… их бы надо положить…
пусть узнают, что такое… медицина для людей.
и собрать бы их до кучи,
политических звездей… отослать бы всех на остров,
да безлюдным чтоб он был… вот тогда бы депутаты…
поумерили бы пыл… С потребительской корзинкой…
На базар бы их заслать… Пусть считают там копейки…
Чтоб купить что-то пожрать… Дать рабочие зарплаты…
Те, что хочется обнять… Горько и надрывно плакать…
Вспоминая ихню. мать…
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Эта дама очень системно умеет давить тараканов.Исками завалит.И сроками.А ей прочат ГП.Загрызёт раньше ,чем глазом моргнёшь.
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Пусть подает в высшую инстанцию - суднО звётся, в больницах знают, что это за зверь.
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а никто не заметил что мы других новостей не видим, кроме как слуги между собо собачаться. если им это нравиться, значит у них серьезные отклонения. нахрена нам такое руководство? В Винницу, в Ющенка. там таких лечат
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Вью
@ZelenskyyUa
The Guardian. Европа в шоке. Низкое криворожское Чмо мечтает вешать украинцев. Это не Янукович. Отдаст приказ стрелять в украинцев,и глазом не моргнет
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А где Свинарчук?
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З Українською правдою буде судитися? Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника - Цензор.НЕТ 1077 Ну-ну второваною генералом Пукачем доріжкою іде. Той зразу головному редактору голову відрізав, а ця через куплені суди намагаєтся на ЗМІ тиснути.
Доречі, прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/28/7238587/. Там про неї зовсім мало. Так би і уваги не звернув. Так що зайва реклама Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника - Цензор.НЕТ 5486
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Глупость - дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника - Цензор.НЕТ 8747Отто БИСМАРК
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Согласен на все 100 - при чем здесь муж? И кто он такой?
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Если ее мужа кастрируют, то влияние на главу ГБР существенно уменьшится.
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