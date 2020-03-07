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 Ми хочемо не помсти, а щоб таке не повторилося, - родичі загиблих у катастрофі MH17 на Донбасі

Родичі пасажирів, загиблих у збитому над Донбасом у 2014 році малайзійському "Боїнгу" MH17, хочуть знати всіх відповідальних за аварію.

Родичі загиблих у катастрофі "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі поділилися з hromadske очікуваннями від судового процесу, який розпочнеться 9 березня, передає Цензор.НЕТ.

У Піта Плуга, голови Фонду МН17, у катастрофі загинули брат, дружина брата і племінники. Він розповів, що дуже хотів би потрапити на місце катастрофи.

"Ми дуже хотіли б потрапити на місце авіакатастрофи, але наша влада переконує нас, що це дуже небезпечно. Ми дуже хочемо, щоб люди в Україні знали це, що ми хочемо туди приїхати, поговорити з тими, хто все це бачив, побути там", - сказав Плуг.

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Він додав, що родичі загиблих хочуть знати всіх відповідальних: від тих, хто натискав кнопку, і до тих, хто був найвищим керівництвом.

Як каже Плуг, родичі не зацікавлені у тому, щоб за ґрати посадили "цих чотирьох" (Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Сергія  Дубинського (позивний Хмурий), Олега Пулатова, Леонід Харченка. - Ред.)

"Ми ж розуміємо, що цього не станеться. Ми бачимо їхні фотографії з Росії, де їм добре живеться: вони курять сигари і п'ють віскі. Ми хочемо, щоб у суді було представлено достатньо доказів для того, щоб суд виніс вердикт. Я можу дуже злитися через те, що винні не опиняться за ґратами, але це не дуже мені допоможе. Ми не хочемо помсти, ми хочемо, щоб таке ніколи не повторилося", - каже Піт Плуг.

Антон Конте - член Фонду МН17. У катастрофі малазійського боїнга він втратив сина, невістку та онука.

"5 років тому я дав собі слово, що доведу цю справу до кінця. Нарешті я можу сказати, що в понеділок настане момент, коли я до цього нарешті наближуся", - сказав Конте.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180097
 
 
 Топ коментарі
 
Українці теж хочуть, щоб більше такого не було. Але ми не забули як Нідерланди голосували проти асоціації ЄС з Україною. Не забули, як Голандія торгувала з росією при побудові кримського мосту. Тому ми хочемо побачити ваш суд і ваші дії для встановлення правди.
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мстя сладкоє блюдо - смакує холодною
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Особл во, якщо врахувати, що навіть у св'ященному писанні згадується, що "кров убієнних волає про помсту до неба". Мстить небо, але руками людей.
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Ми хочемо не помсти бо ми християни і хочемо допомогти путіну врятувати власну душу від загибелі в пеклі, а це можливо тільки через страшні страждання.
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ахаха, так один же божок высрал: отомсти, а потом высрал: подставь(щеку, вестимо.... для начала))
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Только раб мстит сразу, а трус - никогда. Древнескандинавская пословица.
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Ответ простой....линия от Харькова до Одессы,это по сути Новороссия.
в.в.Путлер.Валдай.2013 год.
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Вести из-за поребрика.


В России женщина везла гроб на тележке сквозь снег и слякоть и парализовала движение

Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 2639
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Гліб БабічFollow

Yesterday at 8:19 AM

Найвпливовіший, з відлунням у вигляді Бужанського (з традиційними Свінарчуками і торгівлею на крові) заговорив про "весняні посадки".
Нового главу уряду, одночасно з новим главою МЗС "вирвало контекстом" (слідом за Арахамією) про подачу води до Криму.

Тепер вони особливо не приховують, навіщо звільнили "найефективніший в світі уряд" і "100% -го генпрокурора".
Співвласники з москви тиснуть на приведених до влади людей.
І тепер закінчуються ігри в реформаторство і "служіння народу".
На порядок денний виходять два старих, але першочергових питання.
1. Посадити Порошенко.
2. Дати воду в Крим, для забезпечення російських військових потреб.
Насправді це тільки перші два пункти довгого російського списку. Та й він значно ширший, ніж здається.
Посадити Порошенко можна тільки якщо наплювати на закон і здоровий глузд. Тобто "по бєспрєдєлу". Але якщо це зробити, то можна (доведеться) посадити (або поставити під загрозу) кожного, хто не згоден з "новим (старим) російським курсом" на знищення України.
Паралельно придушивши свободу слова і зібрань.
При повністю керованої правоохоронній системі це буде не складно.
А вода в Крим піде в комплекті зі стрімким "розведенням", здачею позицій, і "миром" за схемою росії.
Для забезпечення цього процесу остаточно демотивують і доведуть до абсурду армію.
Бо її вже повністю витіснили з офіційного інформаційного поля. Разом з загиблими і пораненими.
Їх міцно тримають за яйця.
Тим, хто керує процесом абсолютно не важливо, скільки втримаються при владі "нові люди".
Все вже склалося так, що треба "встигнути швидко".
Олігархи, які отримали вплив в новому уряді швидше за все отримають "відступні" в різних формах. Для цього вони і зайшли туди.
Вони розумні люди, і знають, що частина це краще, ніж нічого.
Здається, Зеленський і команда стоять на краю і збираються зробити стрибок.
Звичайно, питання ще в тому - чи вистачить у них духу.
Але для цього у ляльководів завжди є старий добрий поштовх в спину.
Все чого ми побоювалися - ось воно поруч. І відбуватися все може дуже швидко.
Я б на вашому місці не розслаблявся.
Тому, що коли я дивлюся на все це - у мене подвійне бажання.
Купити попкорн.
І патронів.
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за пару кілобаксів віновніков прівєдут к ісполнєнію
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Українці теж хочуть, щоб більше такого не було. Але ми не забули як Нідерланди голосували проти асоціації ЄС з Україною. Не забули, як Голандія торгувала з росією при побудові кримського мосту. Тому ми хочемо побачити ваш суд і ваші дії для встановлення правди.
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Посмотрим на исход этого судебного процесса.
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РЕБЯТА ТАК И НЕ ПОНЯЛИ С КЕМ ИМЕЮТ ДЕЛО! СКОРО ГИРКИН ИЗ ПАРТИИ "ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ" БУДЕТ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЗАПОРЕБРИКА В ПАСЕ! ВОТ ПОРЖЕМ ТОГДА С НИДЕРЛАНДСКИХ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ ПОЛНОМОЙЧИЙ!
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Послезавтра первое заседание Трибунала в Гааге по сбитому в ДНР Боингу
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Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - философия терпилы . Не будет мести и такой будет повторяться постоянно. А чего бояться ?
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глупый либерал Пит Плуг...- иди и ты загляни в глаза убийце пУтлеру....- возможно мельком увидишь там ГОРЫ трупов невинно убиенных по его воле....- либерал хренов...
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Следующий Трибунал в Гааге по сбитому самолету Леха Качинского в небе РАБссии
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Эрдоган за неделю,каким образом можно делать мстю РАБссиянским баранам... Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 6993
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А ведь вся эта мокшанская сволочь больше всего боится именно мести.
Мести жестокой и справедливой. Это уж точно, поверьте.
Вот как раз и надо, чтобы месть заглянула им в глаза, а не Зевова.
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а мести не нужно хотеть, а нужно хотеть справедливости, какого они все поперлись в Украину, сбивать даже украинские самолеты и вертолеты, а тут карма так повернулась
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А я хочу мести! Максимум чма, живущего в лугандоне, должно быть репрессировано.
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стремительные юристы обещают обещают вынести приговор через 4-5 лет. так что можете продолжать лобызаться с руснёй, толерантные европейцы. приговор нашему Маркиву вы быстро замутили.
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Я, скорей за Месть! ...тогда уж точно не повторится...
Сам летаю много... -- мне есть разница: чы шо-то сломается, чы собъют уроды какие-нить...
Ответка должна прилетать адекватная! -- за содеянное, а не в назидание.
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Когда нефть упадет до 30 баков за бочку,на РАБссии начнется паника,сейчас смотрю Онлайн трансляцию....,цена за бочку 45,48....
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А наказание для вас- это "месть"? Если да, то зачем суд? Достаточно было бы "озаботиться" и "призвать"! Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 805
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если не случится мести, то такое будет повторяться вновь и вновь...
Неужели родственники погибших все такие тупые...?
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Якщо вбили людей яких ти любиш і ти не хочеш помсти, то ти брешиш. Помста це нормальна реакція людини.
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Плуг - это диагноз. Надо хотеть именно мести. Летели люди по своим делам и тут бабах! Просто представьте себе сидящим в этом лайнере. В мгновение ока вы оказываетесь в открытом небе летя на землю. Страшный шум, паника, боль, жуткий холод, недостаток кислорода и смерть. И этот по жизни плуг, потерявший родню из-за мрази, которая в детстве не наигралась в войнушки не хочет мести? Именно мести должны желать родственники погибших, если у них хоть остатки работающего мозга осталось.
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какой омерзительный этот плуг, с*ыкло вонючее. Кацапы сбили его сограждан и родственников и продолжают глумиться, а оно не хочет, чтобы эта четверка сидела, а продолжала курить сигары и пить виски????? я правильно понял?
дебил.
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Они не знают шо такое русский. Русский будет наглеть и наглеть, все больше и больше, пока не получит сапогом по рылу. И бить русского по рылу необходимо регулярно, для профилактики от опухания вЯЯличия.
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За 20 Путлерских лет на РАБссии упало 51 самолет и почти столько вертолетов разного назначения.Список есть в Ютьюбе по каждому из них с количеством дохляков...
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Та да...
Проблемы индейцев шерифа не волнуют?
На победобесие смотоайтесь еще, блд..
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