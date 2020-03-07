 Ми хочемо не помсти, а щоб таке не повторилося, - родичі загиблих у катастрофі MH17 на Донбасі

Родичі загиблих у катастрофі "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі поділилися з hromadske очікуваннями від судового процесу, який розпочнеться 9 березня, передає Цензор.НЕТ.
У Піта Плуга, голови Фонду МН17, у катастрофі загинули брат, дружина брата і племінники. Він розповів, що дуже хотів би потрапити на місце катастрофи.
"Ми дуже хотіли б потрапити на місце авіакатастрофи, але наша влада переконує нас, що це дуже небезпечно. Ми дуже хочемо, щоб люди в Україні знали це, що ми хочемо туди приїхати, поговорити з тими, хто все це бачив, побути там", - сказав Плуг.
Він додав, що родичі загиблих хочуть знати всіх відповідальних: від тих, хто натискав кнопку, і до тих, хто був найвищим керівництвом.
Як каже Плуг, родичі не зацікавлені у тому, щоб за ґрати посадили "цих чотирьох" (Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Сергія Дубинського (позивний Хмурий), Олега Пулатова, Леонід Харченка. - Ред.)
"Ми ж розуміємо, що цього не станеться. Ми бачимо їхні фотографії з Росії, де їм добре живеться: вони курять сигари і п'ють віскі. Ми хочемо, щоб у суді було представлено достатньо доказів для того, щоб суд виніс вердикт. Я можу дуже злитися через те, що винні не опиняться за ґратами, але це не дуже мені допоможе. Ми не хочемо помсти, ми хочемо, щоб таке ніколи не повторилося", - каже Піт Плуг.
Антон Конте - член Фонду МН17. У катастрофі малазійського боїнга він втратив сина, невістку та онука.
"5 років тому я дав собі слово, що доведу цю справу до кінця. Нарешті я можу сказати, що в понеділок настане момент, коли я до цього нарешті наближуся", - сказав Конте.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
в.в.Путлер.Валдай.2013 год.
В России женщина везла гроб на тележке сквозь снег и слякоть и парализовала движение
Гліб БабічFollow
Yesterday at 8:19 AM
Найвпливовіший, з відлунням у вигляді Бужанського (з традиційними Свінарчуками і торгівлею на крові) заговорив про "весняні посадки".
Нового главу уряду, одночасно з новим главою МЗС "вирвало контекстом" (слідом за Арахамією) про подачу води до Криму.
Тепер вони особливо не приховують, навіщо звільнили "найефективніший в світі уряд" і "100% -го генпрокурора".
Співвласники з москви тиснуть на приведених до влади людей.
І тепер закінчуються ігри в реформаторство і "служіння народу".
На порядок денний виходять два старих, але першочергових питання.
1. Посадити Порошенко.
2. Дати воду в Крим, для забезпечення російських військових потреб.
Насправді це тільки перші два пункти довгого російського списку. Та й він значно ширший, ніж здається.
Посадити Порошенко можна тільки якщо наплювати на закон і здоровий глузд. Тобто "по бєспрєдєлу". Але якщо це зробити, то можна (доведеться) посадити (або поставити під загрозу) кожного, хто не згоден з "новим (старим) російським курсом" на знищення України.
Паралельно придушивши свободу слова і зібрань.
При повністю керованої правоохоронній системі це буде не складно.
А вода в Крим піде в комплекті зі стрімким "розведенням", здачею позицій, і "миром" за схемою росії.
Для забезпечення цього процесу остаточно демотивують і доведуть до абсурду армію.
Бо її вже повністю витіснили з офіційного інформаційного поля. Разом з загиблими і пораненими.
Їх міцно тримають за яйця.
Тим, хто керує процесом абсолютно не важливо, скільки втримаються при владі "нові люди".
Все вже склалося так, що треба "встигнути швидко".
Олігархи, які отримали вплив в новому уряді швидше за все отримають "відступні" в різних формах. Для цього вони і зайшли туди.
Вони розумні люди, і знають, що частина це краще, ніж нічого.
Здається, Зеленський і команда стоять на краю і збираються зробити стрибок.
Звичайно, питання ще в тому - чи вистачить у них духу.
Але для цього у ляльководів завжди є старий добрий поштовх в спину.
Все чого ми побоювалися - ось воно поруч. І відбуватися все може дуже швидко.
Я б на вашому місці не розслаблявся.
Тому, що коли я дивлюся на все це - у мене подвійне бажання.
Купити попкорн.
І патронів.
Мести жестокой и справедливой. Это уж точно, поверьте.
Вот как раз и надо, чтобы месть заглянула им в глаза, а не Зевова.
Сам летаю много... -- мне есть разница: чы шо-то сломается, чы собъют уроды какие-нить...
Ответка должна прилетать адекватная! -- за содеянное, а не в назидание.
Неужели родственники погибших все такие тупые...?
дебил.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют?
На победобесие смотоайтесь еще, блд..