 ВООЗ направить в Україну місію для вивчення готовності реагування на поширення коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну та Чорногорію - в межах заходів із забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться у повідомленні Європейського регіонального бюро ВООЗ.
Про те, що незабаром до України прибуде дві місії ВООЗ, 4 березня говорив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.
"Одна прибуде завтра (5 березня. - Ред.) і працюватиме до суботи включно та відпрацьовуватиме план готовності України до можливого поширення коронавірусу. Другу місію з питань лабораторної діагностики очікуєтмо наступного тижня для відпрацювання діагностичних методів на рівні кожного регіону України", - повідомляв Кузін.
Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.
а новым надо дать сто дней,шоб они правильно на коронавирус отреагировали .
тупой,тупой,а хитрый...
Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.Про це йдеться у судовому рішенні.Зазначається, що посадовці Київської міської держадміністрації та керівник дитячо-юнацької спортивної школи "Регата" могли бути причетні до розкрадання 2,249 млн гривень.У матеріалах згадується безпосередньо Гутцайт як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада).Також йдеться про можливу підробку документів, на підставі яких у 2016-2019 роках перераховувались бюджетні кошти за непоставлений товар.Відомо, що з 2016 року з державного бюджету виділяються кошти для закупівлі човнів для занять спортсменами академічним веслуванням (розпорядником коштів є саме департамент молоді та спорту КМДА).У 2016 році було виділено 1,860 млн грн, у 2017 - 2,480 млн, у 2018 - 2,399 млн, у 2019 - 8,1 млн.За інформацією поліції, більшість тендерів вигравав один і той самий підприємець, який одночасно є тренером підконтрольної КМДА дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник".
непрофимнансировали? новые методички не завезли? или они в окуе от новых назначений?))
тем временем гончарук УЖЕ драпанул из Украины - в Португалию...
Ваши ставки: Кто обосрется?