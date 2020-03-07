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Все про:ВОЗ (75) COVID-19 (559)

 ВООЗ направить в Україну місію для вивчення готовності реагування на поширення коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я найближчими днями надішле експертів в Україну через поширення коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну та Чорногорію - в межах заходів із забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться у повідомленні Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Про те, що незабаром до України прибуде дві місії ВООЗ, 4 березня говорив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

"Одна прибуде завтра (5 березня. - Ред.) і працюватиме до суботи включно та відпрацьовуватиме план готовності України до можливого поширення коронавірусу. Другу місію з питань лабораторної діагностики очікуєтмо наступного тижня для відпрацювання діагностичних методів на рівні кожного регіону України", - повідомляв Кузін.

Читайте також: 49 українців перебувають на борту лайнера, де виявлено коронавірус. Лайнер на карантині

Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180095
 
 
 Топ коментарі
 
как вовремя зелебеня правительство уволил...теперь вали все на предыдущих.
а новым надо дать сто дней,шоб они правильно на коронавирус отреагировали ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 8996.
тупой,тупой,а хитрый...
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у этой мисси будет девиз "Зато хоть поржем!"
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Хвилюються, що наші незадри нічого не зможуть організувати ?
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как вовремя зелебеня правительство уволил...теперь вали все на предыдущих.
а новым надо дать сто дней,шоб они правильно на коронавирус отреагировали ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 8996.
тупой,тупой,а хитрый...
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та там "новые" не то что по уши... а глубоко на дне:
Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.Про це йдеться у судовому рішенні.Зазначається, що посадовці Київської міської держадміністрації та керівник дитячо-юнацької спортивної школи "Регата" могли бути причетні до розкрадання 2,249 млн гривень.У матеріалах згадується безпосередньо Гутцайт як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада).Також йдеться про можливу підробку документів, на підставі яких у 2016-2019 роках перераховувались бюджетні кошти за непоставлений товар.Відомо, що з 2016 року з державного бюджету виділяються кошти для закупівлі човнів для занять спортсменами академічним веслуванням (розпорядником коштів є саме департамент молоді та спорту КМДА).У 2016 році було виділено 1,860 млн грн, у 2017 - 2,480 млн, у 2018 - 2,399 млн, у 2019 - 8,1 млн.За інформацією поліції, більшість тендерів вигравав один і той самий підприємець, який одночасно є тренером підконтрольної КМДА дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник".
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п.с... кстати, что-то за 3е суток - не видел ни одного зебила - оравшего в поддержку "новых морд".. ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 660
непрофимнансировали? новые методички не завезли? или они в окуе от новых назначений?))
тем временем гончарук УЖЕ драпанул из Украины - в Португалию...
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у нас на работе из 5 программистов - только один упоротый зебил - готов работать за 5000 грн и сколько не ьудет перевыборов - всегда за зеленского будет.... кстати, с мая он единственный кто в нашем ит отделе с мая останется))))
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Хвилюються, що наші незадри нічого не зможуть організувати ?
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-- хвилюємся, шоб ваша огранізація не вийшла за межі нашого організму... *)
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Ну чому ж?- До дефолту країну цілком вправно довели.
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у этой мисси будет девиз "Зато хоть поржем!"
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ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и ЧерногориюИсточник: https://censor.net.ua/n3180095

Ваши ставки: Кто обосрется?
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Наших бездарных весь Мир уже опасается. Всё развалили, разворовали. Какая там борьба с вирусом? Они живут в другом измерении, им пофик на страну, людей. У них головы заняты только распилом, выборами, всё распродать и свалить с награбленным. Касается всех кто был и есть у власти, без исключения.
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Думаю, их сильно интересует ,почему украинцев эта хвороба не берет.
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У нас министр сказал есть лук, чеснок и сало... вот и не берет!
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И сморкаться в рукав а не в кулак, папамушта здрасьте надо делать, зараженными соплями замажетесь.
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Главное, чтобы миссия была не с пустыми руками, с тестами у нас пока проблема!
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огласите, пжлста, весь список, с чем нет проблем!
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Один говорил - нет человека, нет проблемы! А в наших условиях - нет теста, то и проблемы нет! Ну мы то знаем...
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В Ухани из-за отсутствия пациентов закрыли одну вновь построенную больницу! Хороший знак...
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лучше бы они тесты не присылали, тогда у нас бы был полная тишина и порядок... как на кладбище
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просто так они ее не прислали бы.. готовьтесь,будет жестко
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