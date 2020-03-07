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Все про:Одеса (2396) Нацполіція (9140) викрадення (384)

 Трьох одеських поліцейських підозрюють у викраденні жінки з метою одержання грошей

Правоохоронці почали розслідування за заявою одеситки про позбавлення її волі. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області, 30-річна одеситка повідомила, що троє невідомих чоловіків упродовж години утримували її в машині, вимагаючи гроші.

Під час розслідування встановлено, що до злочину можуть бути причетні поліцейські одного з територіальних відділів Одеси.

"Для перевірки зазначених відомостей призначено службове розслідування, на період проведення якого поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію проінформовано Управління внутрішньої безпеки в Одеській області та ДБР", - наголошується в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180094
 
 
 Топ коментарі
 
Просто так поліцейські її би не утримували. Мабуть вона десь брала кредити і їх не повернула.
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злочинне угрупування собакова у всій красі Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги - Цензор.НЕТ 1046
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Просто так поліцейські її би не утримували. Мабуть вона десь брала кредити і їх не повернула.
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Мутняк голимый... -- за "лохматый сейф" ни звука! -- там бы мусора, сами б раскошелились...*)
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та ладно! А затримка без рішення суду, то є легально? Які такі кредити?
Ти вже зовсім з розуму зійшов - вар`ят? зі своїми друзями!
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-- то ли баба страшная, то ли полицаи импотенты?
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30 лєт - самий смак...
-- батюшка, а мона в пост женщіну?
-- мона, только нєжирную
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злочинне угрупування собакова у всій красі Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги - Цензор.НЕТ 1046
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Современная, реформированная авкоковым, украинская ментовня образца 2014 года. Как сказал презедент - Слава Україні. І знов збрехав.
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Подобным образом похитили не только Преднестровье,Абхезию,,юОсетию,Крым и прочие Карабахи Таджикистоны...
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Кто бы сомневался-птенцы Авакова! Кто должен был чистить полицию от уродов и заробитчан?
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если взять преступления в Украине в процентах то менты. сбу. прокуратура. все силовики и чиновники всех мастей соверают половину преступлений. а их всех всего 4миллиона. это с учотом что большинство их преступлений замазывают. прикинте, поровну. 4млн их и 36млн граждан. так кто бандит в Украине?????????????? если можете, задайте этот вопрос президенту.
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менты службу поняли правильно - оружие дали теперь крутись как можешь...
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Авакова просять розібратися зі слідчим Шевцовим: нардеп Устінова зібрала 50 підписів,а другие просят разобраться с Аваковым,если не сдвинется камень,то попросят Гаранта
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