 Підозри на коронавірус у 6 буковинців не підтверджено, - Чернівецька ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, негативні. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб. Такі дані з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві надійшли сьогодні, 7 березня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 людей.

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