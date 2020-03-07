EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  1844  10
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (271) COVID-19 (559)

 Підозри на коронавірус у 6 буковинців не підтверджено, - Чернівецька ОДА

У шести госпіталізованих із підозрою на коронавірус COVID-19 жителів Чернівецької області тести показали негативний результат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, негативні. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб. Такі дані з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві надійшли сьогодні, 7 березня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 людей.

Читайте також: Швидкі тест-системи для виявлення коронавірусу в Україну доставлять 12 березня, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180093
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
///
У Китаї обвалився готель, в якому перебували люди на карантині
В китайському місті Цюаньчжоу обвалився готель, в якому перебували близько 70 людей, що контактували із зараженими на коронавірус. Врятували 38 осіб, про загиблих поки не повідомляється.
Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены, – Черновицкая ОГА - Цензор.НЕТ 6012

У Китаї в місті Цюаньчжоу в суботу, 7 березня, обвалився готель Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр для людей, що контактували з інфікованими на коронавірус. Під завалами опинилось близько 70 людей. За даними місцевої влади, врятувати вдалось уже 38 осіб. Про загиблих інформації поки немає.
Готель, в якому було 80 номерів, обвалився близько 19.30 за місцевим часом. Як видно на відео з місця події, обрушилося відразу кілька перекриттів. На місці події працюють близько 700 рятувальників, задіяні екскаватори та будівельні крани. Для допомоги до Цюаньчжоу прямують представники влади з Пекіна, повідомила агенція "Сіньхуа".
 показати весь коментар
 
тоже, небось, за три дня построили этот "отель"? ))))
 показати весь коментар
 
"Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться пока вирусом Covid 19, потому, что в сентябре выйдет Covid 20" (c)Березовый сок
 показати весь коментар
 
как хорошо, что их тестировали непроверенными кацапскими тестами
 показати весь коментар
 
 
тести наші.. лише реагенти рашистські...

втім,результат однаково -ЧУДОВИЙ(Для Влади і Пенсійного фонду)
 показати весь коментар
 
"Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, негативні.

Повіримо
? от лише щоб не востаннє... Підозри на коронавірус у 6 буковинців не підтверджено, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 9256
Підозри на коронавірус у 6 буковинців не підтверджено, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 6303



 показати весь коментар
 
В Италии, школы, детсадики, институтуты позакрывали... -- то капэць... -- паника на уровне Правительства! ...не думаю, что реально это требуется...
Хотя -- Италия -- страна странная. Муссолини ей не хватает...*) -- но, то их выбор.
В Бундесе -- всё абгемахт. То есть: "У человечества всего -- то колики, то рези. И вся История его -- история болезни..."
Институт Коха сказал: Вирус лечимый имеющимся, скоро отработаем конкретно по болячке. Мойте и дезинфицируйте руки. (везде понавесили спиртовых брызгалок и бутылок с 73% водкой понаставили*))
Не знаю -- живу в центре, где скорые гоняют под сиренами... -- больше их не стало. ...но и меньше тоже... -- Мементо мори! -- полюбэ... *)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору