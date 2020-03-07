 Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським

Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки повідомляє, що під час відвідування Центру з контролю і запобігання хвороб в Атланті Трамп заявив журналістам: "Всі, хто потребують перевірки, отримують тест".
"Тести досконалі, як і лист, і стенограма, вірно?" - сказав Трамп, порівнявши політику з надання тестів зі стенограмою своєї розмови із Зеленським, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту американського президента.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почали власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року.
15 січня 2020 року Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа - переписку в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.
Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також щодо імовірного втручання України в американські вибори 2016 року.
В опублікованому листуванні є повідомлення Юрія Луценка з нецензурною лексикою.
Будем пассматреть..
Остановите Землю я сойду!
НІ.
Їх достовірність -50 відсотків...
...хотя, Славик с Брайтона -- Киевлянин, 30 лет тому назад -- медик -- со своим "маленьким кусочком бизнеса" ... -- покатал меня по НЙ, показал всякое, шо не каждому туристу дано и сказал (надев какую-то кепку с именем Трампа): За эту кепку, тут грохнуть могут! (и бысто её спрятал) Конечно -- полицаев кругом и всё такое -- почти нам горе! ...но так безопастней!
...мне Амэрыка не понравилась... -- в Бундесе свободней и свежее живётся, дышится и тоже всё такое... *)
"Віслюк Апокаліпсису" -передвісник багатьох нещасть..
-потопи в Омані..
-Епідемія Короновірусу в Італії (немає даних, чи він не відвідав Китай інкогніто)
-Ху..ло вже ледве ходить,не зауважили ?Наступної зустрічі з Зе не переживе -тому поставив її умовою воду в Крим...