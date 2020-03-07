EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3694  118
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4734) США (6330) Трамп (2571) COVID-19 (559)

 Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським

Президент США Дональд Трамп згадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, через яку почалася процедура імпічменту, і порівняв її з тим, як проводиться тестування на COVID-19 у США.

Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки повідомляє, що під час відвідування Центру з контролю і запобігання хвороб в Атланті Трамп заявив журналістам: "Всі, хто потребують перевірки, отримують тест".

"Тести досконалі, як і лист, і стенограма, вірно?" - сказав Трамп, порівнявши політику з надання тестів зі стенограмою своєї розмови із Зеленським, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту американського президента.

Читайте також: Моїй родині не подобається, що я працюю президентом, - Зеленський

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почали власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року.

15 січня 2020 року Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа - переписку в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.

Читайте також: Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом

Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також щодо імовірного втручання України в американські вибори 2016 року.

В опублікованому листуванні є повідомлення Юрія Луценка з нецензурною лексикою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180091
 
 
 Топ коментарі
 
Нефть уже 45,Трампыч Астанавитесь Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 401
 показати весь коментар
 
ще один полудурок...
пропала би Америка, якби не побудована структура управління, що тримає преза в межах розумного.
Нам поки що не так пощастило...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
В почутті гумору дядечку Дональду відмовити не можна...
 показати весь коментар
 
 
Андрей Пионтковский полагает что Китай обвалит эконмику РАБссии не только коронавирусом....Ждем-с Андрей Андреич,Ваши пргрозы имеют свойство СБЫВАТЬСЯ... Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським - Цензор.НЕТ 478
 показати весь коментар
 
Хогочешь,чтобы Организм выпустил из тюрьмы Ахметова,Беню,Новинского,Пинчука,Медведчука и т.д? Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським - Цензор.НЕТ 6321
 показати весь коментар
 
Как заявила ВОЗ, в США минимум положительных не потому, что их там нет, а потому, что ургентный тест стоит 3200 $, и пациенты не могут это оплатить!
 показати весь коментар
 
добавь ещё один ноль, а то не убеждает.
 показати весь коментар
 
 
"Тести досконалі, як і лист, і стенограма, вірно?" - сказав Трамп

НІ.
Їх достовірність -50 відсотків... Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським - Цензор.НЕТ 4955
 показати весь коментар
 
Красава!И тут потролил ослов-Тест на КороноВирус безупречен,как КорумпоВирус поросенков под "крышей"байданутых.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
 показати весь коментар
 
Зеленский предрек появление в России нового президента....было это ещё многим известно до Омана,кремлёвский Фюрер давно озвучил,что желает быть Правителем Московии и всех своих существующих, и потерянных колоний.
 показати весь коментар
 
Хотие верьте, хотите нет? -- но в Штатах -- голимый концлагерь! -- для иностранцев, само собой... ...в аэропорту Кеннеди, полицаи тискются среди общей очереди и выдёргивают из этой свалки американских граждан! Их ставят в отдельную паспортную очередь -- на 10 метров короче общей... -- которая, метров с 100 -- зигзагами... *)

...хотя, Славик с Брайтона -- Киевлянин, 30 лет тому назад -- медик -- со своим "маленьким кусочком бизнеса" ... -- покатал меня по НЙ, показал всякое, шо не каждому туристу дано и сказал (надев какую-то кепку с именем Трампа): За эту кепку, тут грохнуть могут! (и бысто её спрятал) Конечно -- полицаев кругом и всё такое -- почти нам горе! ...но так безопастней!
...мне Амэрыка не понравилась... -- в Бундесе свободней и свежее живётся, дышится и тоже всё такое... *)
 показати весь коментар
 
Зеленский предрек появление в России нового президента.

"Віслюк Апокаліпсису" -передвісник багатьох нещасть..

-потопи в Омані..
-Епідемія Короновірусу в Італії (немає даних, чи він не відвідав Китай інкогніто)


-Ху..ло вже ледве ходить,не зауважили ?Наступної зустрічі з Зе не переживе -тому поставив її умовою воду в Крим...
 показати весь коментар
 
сам коронавирус только что подтвердил что его взаимодействие с Трампом было дружеским без никакого давления
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору