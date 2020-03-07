 З 2015 року тренування під керівництвом канадських інструкторів пройшли 14 тис. українських військовослужбовців, - посол Шевченко

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про тренувальну місію UNIFIER. Навіть зараз, коли ми говоримо, в Україні є 200 канадських інструкторів, які щоденно тренують українських солдатів та офіцерів. Через цю тренувальну програму, починаючи з 2015 року, пройшло вже понад 14 тисяч українських солдатів та офіцерів. Це велика цифра", - сказав Шевченко.

За його словами, військові, які пройшли через цю програму, стверджували, що вона допомагає врятувати життя.

Посол наголосив, що тренувальна місія UNIFIER працює двосторонньо.

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"Адже канадці так само навчаються від наших бійців. І коли я супроводжував канадського прем’єр-міністра Трюдо на Яворівський полігон, для мене було надзвичайно приємно чути, як канадські військові розказують своєму прем’єр-міністру про ті уроки, які вони отримали від українських військових. І справді, все логічно. Зараз наші військові мають унікальний досвід із протидії другій за потужністю армії світу", - зазначив Шевченко.

Нагадуємо, в рамках місії UNIFIER близько 200 канадських військових інструкторів приїжджає в Україну кожні шість місяців. Програма стартувала у вересні 2015 року і триватиме до кінця березня 2022 року.

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