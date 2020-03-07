 Моїй родині не подобається, що я працюю президентом, - Зеленський

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це важко. Їм не подобається моя робота", - сказав Зеленський. Він пояснив, що будь-який вихід із будинку відбувається лише в супроводі охорони, а приємний відпочинок здається недоречним, коли країна воює.

За словами президента, його дружина Олена, колишня авторка "Кварталу 95", вважає за краще бути в тіні. І найбільше дратує його нова робота 16-річну дочку - через вимоги безпеки, хоча охоронці і намагаються бути якомога більш непомітними.

З іншого боку, зазначив Зеленський, його 7-річний син гордо заявляє кожному, що його тато президент.

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"Я прийшов днями додому і запитаю: "Чому зі мною ніхто не вітається?" І почув власний голос по телевізору. Це була моя промова. А син каже: "Не чіпай нас, ми дивимося президента!"- розповів журналістам Зеленський.