EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  8903  237
Все про:Зеленський (4734) Президент (645) Олена Зеленська (48)

 Моїй родині не подобається, що я працюю президентом, - Зеленський

Родині президента України Володимира Зеленського не подобається обмеження, які накладає на їхнє життя його робота.

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це важко. Їм не подобається моя робота", - сказав Зеленський. Він пояснив, що будь-який вихід із будинку відбувається лише в супроводі охорони, а приємний відпочинок здається недоречним, коли країна воює.

За словами президента, його дружина Олена, колишня авторка "Кварталу 95", вважає за краще бути в тіні. І найбільше дратує його нова робота 16-річну дочку - через вимоги безпеки, хоча охоронці і намагаються бути якомога більш непомітними.

З іншого боку, зазначив Зеленський, його 7-річний син гордо заявляє кожному, що його тато президент.

Дивіться також: Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

"Я прийшов днями додому і запитаю: "Чому зі мною ніхто не вітається?" І почув власний голос по телевізору. Це була моя промова. А син каже: "Не чіпай нас, ми дивимося президента!"- розповів журналістам Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180088
 
   
 Топ коментарі
 
А кому из адекватных людей нравится?!
 показати весь коментар
 
Ты не работаешь Президентом, Моника. Ты играешь плохую пародию на президента.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
НАС РАТЬ нам на твою семью! Нам тоже НЕ НРАВИТСЯ, КАК ты "работаешь президентом"! И хватит уже про свою "семью"! СЕМЬИ И ДЕТИ ЕСТЬ У ВСЕХ. И ВСЕ их любят, НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТЫ. НО если ты попхался в президенты, то будь готов чем-то жертвовать и найти в себе смелость делать то, что ЖДУТ ОТ ТЕБЯ ЛЮДИ! А НЕТ- ИДИ В НЯНЬКИ К СВОЕМУ МЛАДШЕМУ СЫНУ, сопля зеленая!
Был у нас уже один пасечник. Везде свой выводок водил и демонстрировал "семейные ценности". А потом взял и сдал страну прорашистскому предателю януковощю!

НИКОГО "ТВОЯ СЕМЬЯ" НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!
 показати весь коментар
 
 
Сынуля ещё маленький. Но он подрастет и всё поймёт...
 показати весь коментар
 
 
А як всій країні не подобається , що Зеленський працює президентом. Такого позорного президента в Україні ще не було. Надіюсь , що воно читає думки людей про себе.
 показати весь коментар
 
 
Увійди в історію Зеленський,зроби щось гарне для України, щоб перед своїми дітьми не соромно було!
 показати весь коментар
 
ПРО РОБОТУ
Взяли єврея в армію дали лопату, поставили копать траншею. Він і питає;
- У вас є лопата з моторчиком
- !?, де ви бачили лопату з моторчиком?
- А де ви бачили єврея з лопатою!..
 показати весь коментар
 
 
Більшості українців не подобається, що ви працюєте президентом.
 показати весь коментар
 
 
Это только начала. Эйфория семьи быстро улетучилась. А дальше будет только хуже Не веришь спроси в Порошенко, Ющенко, Януковича в конце концов. Если конечно так не все изначально было ставкой на бабло...
 показати весь коментар
 
 
Может Вова вы плохо работаете, того и не нравится.
 показати весь коментар
 
Блин, какое совпадение! И моей семье не нравится, что Зеленский работает президентом. Так порадуй нас всех, Владимир Александрович, а?
 показати весь коментар
 
 
Пусть напишет об этом Дубинскому. У того ответ заготовлен, чо.
 показати весь коментар
 
 
Вова, то, что ты-президент, может нравиться только тем, у кого "Кукуха" слетела окончательно и бесповоротно
 показати весь коментар
 
 
Володя не гвалтуй себе, всі бачать що тобі дуже важка булава президента, тому просто йди, і не просто йди, а йди в ...95 квартал.
 показати весь коментар
 
 
Працює президентом? Чи виступає з сольними концертами в ролі голобородька?
 показати весь коментар
 
Президентом України, ти це пам'ятай коли пишеш чортівню, щоб не молити потім Бога.
 показати весь коментар
 
Незаметной? Она обязана быть заметной, у первой леди столько возможностей., вместо того, что бы сидеть под столом занялась бы помощью больным детям.А если она это делает, то пусть информирует население и подаёт хороший пример.
 показати весь коментар
 
 
Та если бы я был в твоей семье, я бы вообще застрелился, клоун.
 показати весь коментар
 
 
Так мне тоже не нравится, что ты зеленое гавно работаешь президентом.
 показати весь коментар
 
 
я теж не частина його родини, але мене не подобається ні те, що він "президент" ні те як він він це робить.
 показати весь коментар
 
 
Не нравится уходи!! Может этим ты украине принесёшь большую пользу, чем на посту президента!!!
 показати весь коментар
 
 
Не нравится уходи!! Может этим ты украине принесёшь большую пользу, чем на посту президента!!!
 показати весь коментар
 
 
Так скажи хозяину что больше так не можешь и мухажук.
 показати весь коментар
 
 
Нравится, разве что, девочке Мендель с вечно занятым ртом.
 показати весь коментар
 
 
Були дУрні при владі в Україні - но цей усіх перевершив!
 показати весь коментар
 
 
не только его семье это не нравиться, хреново он работает президентом
 показати весь коментар
 
 
от не можу зрозуміти: якщо Петя був таким чудовим президентом, то чому люди голосували проти нього?
 показати весь коментар
 
Что-то клоун сегодня много пиарится... Рейтинг видать скоро тю-тю.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору