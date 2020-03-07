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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6050) Донбас (15484)

 Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч із Красногорівкою (10 пострілів із станкового протитанкового гранатомета), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Тричі противник відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Зайцевого (6 мін із міномета калібру 82 мм, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), неподалік Луганського (з гранатометів різних систем) та поруч із Новотошківським (10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, з озброєння БМП).

Дивіться також: Воїн 93-ї ОМБ Дмитро Фірсов загинув на Донбасі 6 березня. ФОТО

Зазначається, що 7 березня унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 6 березня російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, один зазнав поранення, троє зазнали бойових пошкоджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180087
 
 
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Потрібно повертати танки та артилерію на лінію вогню і наносити масовані ракетно-артилерійські удари! Припинення вогню не дало результатів!
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А ми впевнено ідемо до мЬІру і всьо пофіг.
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет..........
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Якщо дамо воду в Крим, то фуйло точно з дамбасу піде..
Це і є план нашого главкому.
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Вісті із-за поребріка.
"Кремль отказался от предложения Арахамии пустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу"
Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4310
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ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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