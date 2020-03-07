 "Слуга народу" Дубінський: "У травні ймовірний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю"

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники МВФ у неофіційній комунікації повідомили прем'єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні ймовірний дефолт", - написав Дубінський.

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Пізніше Дубінський видалив цей пост без жодних пояснень.

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