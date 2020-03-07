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Все про:дефолт (29) МВФ (677) Дубінський (77) Денис Шмигаль (70)

 "Слуга народу" Дубінський: "У травні ймовірний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю"

За інформацією народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті і в травні Україну чекає дефолт.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники МВФ у неофіційній комунікації повідомили прем'єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні ймовірний дефолт", - написав Дубінський.

Читайте також: Кабмін продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами України, - Шмигаль

Слуга народу Дубінський: У травні ймовірний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю 01

Пізніше Дубінський видалив цей пост без жодних пояснень.

Читайте також: "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180086
 
 
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"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю" - Цензор.НЕТ 4153
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Дасвидания москалик ! всего хорошего и настроения и денег .держитесь
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я не думаю, что тут сторонники зе будут хлопать в ладоши, не говоря уже о том, что многие голоса за зе были просто голосами против пороха
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да да да "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 8918 не, воевать они за нас не будут, но всячески поддерживать здесь антироссийский форпост в их же интересах...хотя может трамп и плюнет на всю эту геополитику, он курдов сдал, афганцев сдал, мы на очереди..ну тогда нам не повезло, в отличии от тебя, что ты уже эвакуировался в польшу
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вот именно, трампу накласть на всю эту геополитику. Он это ясно демонстрирует.
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афганцев сдал,
Скорее афганцы Трампа сдали ))))) Если серьезно: Трамп в интересах Штатов (как он их понимает) старается разрулить ситуацию с Афганом, как с Сев Кореей и Сирией: додавить не удалось, значит нужно сворачиваться, по возможности сохранив лицо. На очереди - Ирак.
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На нас, неадекватних, "накласть", та на безпеку ЄС -- не накласть. Нахабству і агресії Росії покладуть край.
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Раша не угрожает безопасности Европы. Европа и США это прекрасно понимают.
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где б взять еще таких умных и дальновидных чиновников
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Знайдуться коли бізнесмени які керують країною, почнуть думати де взяти гроші.
Не правильно тільки зараз відкривати ринок землі і продавати держпідприємства якщо ідем на дефолт, тому що їх вартість буде мінімальна...
Хоча це притяне валюту в Україну і амортизує дефолт...
Єдине що треба заборонити участь РФ компаній в купівлі... Але реально вони можуть це все зробити через іноземні дочки...
Тому що всі заводи що купили РФ бізнесмени вони довели до банкротства...
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Зебил, когда это чиновники и бизнесмены думали о стране а не о кармане, приведи пример.
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Нас дефолтами соблазняли ещо при Педро-Свинарчуке не помню сколько раз )
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А порохолизы забыли про это . Как говорили 5 лет назад -дефолт придёт , сидите тихо ато путен нападёт !
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ну справедливости ради, в 2014 году обстановка была немного другая
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Опять Порошенко виноват, украл ключи от бюджета и продолжает воровать.
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этот персонаж с одного когоната у них даже фамилии одинаковые кого вы привели к власти !
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Все так - але трошкі не так.
Звідки в МВФ знають ********* прем"єр - міністра Шмигаля - якого призначили тількі вчора?
Хіба,що перплутали з"найкращим прем"єр - міністром України" за часів Незалежності А. Яценюком.МВФ гроші не дав агенту російського впливу в Україні Зеленському.Мабуть зрозуміли куди цей транш піде...
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Дуже схоже, що Зєлю готували росіяни на заміну їх агенту Пєцє. Хто продивиться серіал "Слуга Народу", то він легко зробить висновки, що цей серіал і є передвиборча президентська Зеленського. Зеленський сам за декілька років до виборів вирішив готуватись в прези??? Чи його хтось завербував і вів по цьому напрямку? Тим більш, що Зєля жив в Москві до війни майже постійно. Хто ці втаємничені люди з авторського цеху студії Квартал 95? Хто пише сценарії для його серіалів? Чи це не є давнішня російська практика - розвалювати країни з середини, перед тим, як їх поглинути?
Як на мене, то росіяни замінили зашквареного Вітю на Пєцю, а потім зашквареного Пєцю на Зєлю. Росіянам головне, щоб не Юля. Бо Юля єдина з українського політикуму, хто не гнеться під Рашу і може пошити росіян у дурні. Як Юля вже колись зробила при підписанні газового договору 2009го.
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Ти вже так остоє..бєнів зі своєю путєнською Вульвою що народ навіть відповідати тобі гидує .
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Крітіковать таварісчя Дубінскага - это антісімітіз-з-з! Махєровый!
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Petro Shuklinov
1 хв ·

- Зачем депутаты Зеленского из Слуги народа начали качать тему «скоро в Украине дефолт». Все очень просто: в случае дефолта обесценивается все, что есть в Украине. Зарплаты, уровень жизни, инвестиционный климат, пенсии. Вообще все выбрасывается в трубу. Возвращаемся в 90-е. Но еще это - обесценивание предприятий. Массовая скупка дешевых предприятий - следующая цель Игоря Валерьевича, которому плевать, что тут будет - жить он будет все равно в другой стране. Полный контроль власти поможет направлять активы в руки правильных собственников. Интересы каких-то украинцев никого не интересуют. Годик поигрались в «мы идем в ЕС и НАТО» и «скоро новый уровень жизни», а теперь «скоро дефолт». Пацаны решили по-взрослому монетизировать успех на выборах в тандеме Слуга народа + ОПЗЖ.
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чмошный халдей бородатой бабы каломойши дубинский сообщил, что Украину в мае может ждать дефолт, мол, Шмыгалю кредит не дадут.
Затем слуга Кремля спешно свой пост потер. Когда мозгов дефицит - происходят такие фальстарты.
Но, мы и без него знаем - операция Бени "дефолт" в целях перекрытия помощи Запада и разворота Украины на 180° в лапы агрессорам давно стартовала.
Шмыгаль - зицпредседатель, технический исполнитель воли хозяина Буратино. После краха системы Монику пошлют под стол к ху^лу за кредитом, который ранее анонсировал Коломойский.

Ну, що, панове, будемо і далі мовчки спостерігати, як вороги розвалюють країну?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12611846.html
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"под стол к ***...лу за кредитом" - то зачотно.
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вот это да! Буквально за полгода страну уложили. Молодцы!
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талантливые ребята даааааа)) Ходят уже слухи, от верного источника в ОП, что нарид хочет зе!лю на второй срок))
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Однозначно! Ведь у него все очень хорошо получается. Не нужно останавливаться!
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Заченый подарок х@йлу на победобесие.
Вова честно отпахал свои гонорары, за поребриком аплодируют стоя
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Инфа - сотка: не будет. Ведь хуже то было уже просто некуда))
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Вот так то, зе!лекторат. Из пакращень для вас запланирован... занланиииирооовааан...
...
хаха! дефолт))
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Подскажите, на сколько поднимают пенсии и другую социалку в случае дехфолта? Куда заходить за деньгами?
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
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К СОЖАЛЕНИЮ ВСЕ ДУМАЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ (а это 5 миллионов) трудятся на заработках в других странах.
А, здесь в большенстве своем осталась СОВКОВАЯ ПЛЕСЕНЬ.
ЗАВТРА, очередной КЛОУН пообещает БЕСПЛАТНУЮ КОЛБАСУ И ВОДКУ и станен новым ПРИДУРКОВАТЫМ "ФЮРЕРОМ"
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Чому так каламоші хочуть того дефолту?
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А что обсуждаем-то? Пейсатый уже комментарий свой удалил. Из-за чего столько комментариев???
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Вот, кстати, отрывок из того конченого серила, который у нас планомерно, серия за серией, разыгрывается:

https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=242

Вот к этому нас и подводят. А потом в объятия параши...
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Цю поцевату наволоч із характерними кучериками по рібно частіше показувати "позеленівшим хохлам", може тоді, хоч з почуття, огиди до цього шлемазел згадають заповіти Богдана, згадають, що ще в Білоцерківській угоді з поляками визначилася межа осідлості, як для "поляків, так і для жидів".
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Феєричний шльопер і підозріло дуже схожий на бєню, може це його байстрюк?
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зачем вообще цитировать эту мразь?
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НАДО ЦИТИРОВАТЬ, чтобы знать ЧТО НА УМЕ У ВРАГОВ УКРАИНЫ.
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ГОВОРЯЩАЯ СРАКА КОЛОМОЙСКОГО ВЫСРАЛ БЕНИНУ МЕЧТУ О ДЕФОЛТЕ.
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топил за увольнение гончарука,а теперь злорадствует про дефолт.как таких гнид земля носит?чем думали те люди,которые его по мажоритарке выбрали?
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ЗеЧмирі накерували. ЗеБіли, жерітьТе.

"Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 1962
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