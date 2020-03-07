 "Слуга народу" Дубінський: "У травні ймовірний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю"

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Представники МВФ у неофіційній комунікації повідомили прем'єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні ймовірний дефолт", - написав Дубінський.
Пізніше Дубінський видалив цей пост без жодних пояснень.
Скорее афганцы Трампа сдали ))))) Если серьезно: Трамп в интересах Штатов (как он их понимает) старается разрулить ситуацию с Афганом, как с Сев Кореей и Сирией: додавить не удалось, значит нужно сворачиваться, по возможности сохранив лицо. На очереди - Ирак.
Не правильно тільки зараз відкривати ринок землі і продавати держпідприємства якщо ідем на дефолт, тому що їх вартість буде мінімальна...
Хоча це притяне валюту в Україну і амортизує дефолт...
Єдине що треба заборонити участь РФ компаній в купівлі... Але реально вони можуть це все зробити через іноземні дочки...
Тому що всі заводи що купили РФ бізнесмени вони довели до банкротства...
Звідки в МВФ знають ********* прем"єр - міністра Шмигаля - якого призначили тількі вчора?
Хіба,що перплутали з"найкращим прем"єр - міністром України" за часів Незалежності А. Яценюком.МВФ гроші не дав агенту російського впливу в Україні Зеленському.Мабуть зрозуміли куди цей транш піде...
Як на мене, то росіяни замінили зашквареного Вітю на Пєцю, а потім зашквареного Пєцю на Зєлю. Росіянам головне, щоб не Юля. Бо Юля єдина з українського політикуму, хто не гнеться під Рашу і може пошити росіян у дурні. Як Юля вже колись зробила при підписанні газового договору 2009го.
Petro Shuklinov
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- Зачем депутаты Зеленского из Слуги народа начали качать тему «скоро в Украине дефолт». Все очень просто: в случае дефолта обесценивается все, что есть в Украине. Зарплаты, уровень жизни, инвестиционный климат, пенсии. Вообще все выбрасывается в трубу. Возвращаемся в 90-е. Но еще это - обесценивание предприятий. Массовая скупка дешевых предприятий - следующая цель Игоря Валерьевича, которому плевать, что тут будет - жить он будет все равно в другой стране. Полный контроль власти поможет направлять активы в руки правильных собственников. Интересы каких-то украинцев никого не интересуют. Годик поигрались в «мы идем в ЕС и НАТО» и «скоро новый уровень жизни», а теперь «скоро дефолт». Пацаны решили по-взрослому монетизировать успех на выборах в тандеме Слуга народа + ОПЗЖ.
Затем слуга Кремля спешно свой пост потер. Когда мозгов дефицит - происходят такие фальстарты.
Но, мы и без него знаем - операция Бени "дефолт" в целях перекрытия помощи Запада и разворота Украины на 180° в лапы агрессорам давно стартовала.
Шмыгаль - зицпредседатель, технический исполнитель воли хозяина Буратино. После краха системы Монику пошлют под стол к ху^лу за кредитом, который ранее анонсировал Коломойский.
Ну, що, панове, будемо і далі мовчки спостерігати, як вороги розвалюють країну?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12611846.html
Вова честно отпахал свои гонорары, за поребриком аплодируют стоя
...
хаха! дефолт))
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
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Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
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С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
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НО !!.
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Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
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!!!!!!!!!!!.
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Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
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Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
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А, здесь в большенстве своем осталась СОВКОВАЯ ПЛЕСЕНЬ.
ЗАВТРА, очередной КЛОУН пообещает БЕСПЛАТНУЮ КОЛБАСУ И ВОДКУ и станен новым ПРИДУРКОВАТЫМ "ФЮРЕРОМ"
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=242
Вот к этому нас и подводят. А потом в объятия параши...