EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  731  8
Матеріали за темою:
Все про:граната (519) Луганщина (1942) Нацполіція (9140) Правоохоронні органи (902)

 На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці вилучили у місцевого жителя 13 гранат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 01

"Під час проведення огляду домоволодіння за місцем проживання 50-річного чоловіка на вул. Мічуріна смт. Марківка виявлено та вилучено 11 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1 і 9 запалів УЗРГМ", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 02

Дивіться також: Власникові Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату. ФОТО


На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 03

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) слідчим належить встановити, звідки у чоловіка гранати і навіщо він їх зберігав.

Дивіться також: Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180084
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оружейный барон лугандонского разлива. На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1608. Надо прессануть - откуда, почем и главное - зачем
 показати весь коментар
 
 
В Київ напевно прагнув поїхати бабла згранатити.
 показати весь коментар
 
Так Зеля же его амнистирует. Чего бы и не поехать с этими гранатами к Зеле в гости?
 показати весь коментар
 
 
А странный прикол: держать дома гранаты. Вот согласитесь- хрень, которая гораздо бесполезней самогонного аппарата. Ладно, я бы понял: короткоствол. Вещь, в хозяйстве- совершенно бесполезная, но может таки пригодиться, правда-не более одного раза. Потом- головняк, допросы, суд... Но! Гранаты... вы меня извините.
 показати весь коментар
 
 
Тим часом...
Дніпро. Кілька хвилин тому на Схід один за одним на великій швидкості пройшли чотири транспортних гелікоптери. Як показує досвід, це симптом: у зоні ООС щось трапилося.
Слідкуємо за новинами.
 показати весь коментар
 
Под Мариуполем- тихо. Имею ввиду- калибр 120 мм и более- не работал.
 показати весь коментар
 
 
знову десь "перестали стрелять"? Зелю в один з них і на передок! суку.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору