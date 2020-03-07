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Все про:Крим (8874) Керченський міст (138)

 Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ

З Керчі в окупованому Криму в Анапу в Краснодарському краї Росії 7 березня запустили "приміське" залізничне сполучення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Час у дорозі до кінцевої станції становить дві години. Вартість проїзду від Керчі до Анапи - 439 рублів.

У розкладі компанії-перевізника - по два рейси з Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку щодня з понеділка до четверга, по три - в п'ятницю та вихідні дні.

Читайте також: Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня 2019 року відкрив рух поїздів мостом через Керченську протоку до окупованого РФ Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180083
 
   
 Топ коментарі
 
Вот пусть в нем воду и возят , банками
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Дайте угадаю граждане порохоботы,это Зеля запустил электричку?
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Своевременно. Верблюжью колючку надо ж чем то возить.
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По прогнозам ближчим часом в Криму буде землетрус, 8-9 балів , сто років назад був.
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Может эту электричку сразу в Военно Морской Флот наросиюшки зачислить? Ну типа новая подводная лодка, не имеющая аналогов.
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Теперь кацапские богатеи на электричках припрутся в море помочиться. Раньше на паромах лаптеногие за дешевой колбасой и медициной в Крым ездили, теперь наоборот крымские совкодрочеры на материк бесплатно попрутся.
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Краще я буду в Дніпрі купатись, ніж поїду туди, де цапи.
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Надеемся что природа свое сделает. Плиты земной коры начнут движение. А пока ну что ж.. пусть катаются.. Но помнят " Бог не Тимошка, видит немножко".
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Только один вопрос: если не смотря на все невозможности, просадки, льды и прочая катаклизмы оне построили действующий мост, то что им помешает построить действующий с материка водопровод??
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Відсутність води для Криму в Краснодарському краї.
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Вода на Кубани есть. Возле Краснодара огромное водохранилище. Там выращивают рис. При острой необходимости можно бы было перенаправить часть в Крым. Но смысла нет. Для людей воды там более менее хватает. Не хватает для выращивания риса. А для него доставленная столь изощрённым способом вода, будет дороговата. Да и заменили там рис на пшеницу. Она там и без воды вполне растёт.
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Так вот кому водички не хватает... Руцких братьев подмывать.
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Раньше была Керчь жопой мира а теперь Джанкой. Кацапы перевернули Крым вверх ногами.
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Не будем говорить "доброго пути". Пожелаем :
- Керченского дна вашей электричке !
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