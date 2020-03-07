 Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Час у дорозі до кінцевої станції становить дві години. Вартість проїзду від Керчі до Анапи - 439 рублів.
У розкладі компанії-перевізника - по два рейси з Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку щодня з понеділка до четверга, по три - в п'ятницю та вихідні дні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня 2019 року відкрив рух поїздів мостом через Керченську протоку до окупованого РФ Криму.
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- Керченского дна вашей электричке !