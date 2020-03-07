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 Політика України
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Все про:віза (221) Канада (775) Шевченко Андрій посол (56)

 Минулого року відсоток відмов українцям у канадських візах становив 26-27%, - посол Шевченко

Канада продовжує відмовляти у візах значній частині українців, водночас термін розгляду заявок на візу скоротився.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року 26-27% відмов українцям у візах. І як вважав, так і вважаю, що це неадекватна цифра, яка абсолютно не відповідає реальному стану відносин між нашими країнами, вона не відповідає тим імміграційним ризикам, які хтось може малювати щодо України.

Що змінилося? У чому є прогрес? Канада налагодила дуже якісний і швидкий процес розгляду візових анкет для більшості українців, які подаються. Це зараз становить 5-6 робочих днів. І це хороший термін для канадської візи. І також той, хто отримує канадську візу, він знає, що здебільшого зараз Канада видає візи на повний термін паспорта. Це означає, що з новим паспортом можна отримати за позитивного розгляду 10-річну візу, яка дозволяє подорожувати, працювати, точніше налагоджувати бізнес-контакти", - сказав дипломат.

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За словами Шевченка, Україна обговорює можливість долучитися до програми Trusted Travelers - спрощений в'їзд для тих, хто вже мав візу.

"Під час візиту президента Зеленського в Канаду Україна отримала пропозицію обговорити можливість приєднання до програми, яку канадці називають Trusted Travelers. Це означає спрощений в'їзд для людини, у якої вже була раніше канадська віза або яка зараз має американську візу. Тобто це технічна, але дуже важлива деталь, яка може на практиці полегшити життя для українців, які подорожують неодноразово з України до Канади. Над цим працюємо", - повідомив посол.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180082
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо зебилам за международную политику В прошлом году процент отказов украинцам в канадских визах составил 26-27%, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9609
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вы у себя дома бл порядок наведите,а потом будете на диаспору гнать
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Канадцам респект.. Знаю что власть зелибобтков раздает украинские паспорта на право и налево. В Херсоне крысчанам в Марике лугандонам. Зачем Канаде эти отбросы? Пусть хрут свой руцький мир пока не сдохнут
Минулого року відсоток відмов українцям у канадських візах становив 26-27%, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9148
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Спасибо зебилам за международную политику В прошлом году процент отказов украинцам в канадских визах составил 26-27%, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9609
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Тю, а я думал он опять на поросячьем канале, а оно послит
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З такою політикою скоро нам і безвіз перекриють.
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вы у себя дома бл порядок наведите,а потом будете на диаспору гнать
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Не знаю за Канаду, а тут при натурализации ты даешь Присягу. И там есть пункт о том, шо отныне твоя лояльность принадлежит исключительно США. Т.е, Украинская диаспора в Штатах прежде всего - Американцы.
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Они как только свалили сразу начали любить Украину. На родине им это чувство недоступно.
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Это как в шахматах: разменял пешку на "ферзя" и ты уже такой счастливый сидишь... Всех полюбить готов.
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То візи когось турбують, то засуха в Криму. В голові у клоуна шизофренія. Явно, що Україна йому не потрібна. Та й він зайвий в Україні. Попандопуло проїжже.
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вывод только один - зеркально ввести канадцам визы с обязательным переводом всех документов о собственности на украинский язык с заверенным апостилем....
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Спрячься кацапура Минулого року відсоток відмов українцям у канадських візах становив 26-27%, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8422. за поребриком. Мокшам слова не давали
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а для сравнения сколько отказов жителям запоребрика?
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Канадцам респект.. Знаю что власть зелибобтков раздает украинские паспорта на право и налево. В Херсоне крысчанам в Марике лугандонам. Зачем Канаде эти отбросы? Пусть хрут свой руцький мир пока не сдохнут

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Не так страшны "евроинтеграторы" как их "реформы"...
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