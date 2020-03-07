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 Політика України
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Все про:Зеленський (4734) членство в ЄС (148)

 Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський

В України має бути підтверджена європейськими лідерами перспектива інтеграції в ЄС.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо  дати людям впевненість, що Європейський Союз чекає на Україну... Люди не дуже вірять словам. А точніше, люди вірять словам лише певний час, потім вони починають шукати дії", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми вибрали демократію, то не можемо вішати людей. Хоча так було б швидше, - Зеленський

На його думку, канцлер ФРН Ангела Меркель це добре усвідомлює.

За словами Зеленського, переконати Меркель та інших у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу є "життєво важливим".

Водночас президент зауважив, що Brexit став "дивним досвідом" для Києва: бачити, як країна квапиться вийти з ЄС, коли Україна так хоче приєднатися до нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180081
 
   
 Топ коментарі
 
Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 15:15 ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.

2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.

3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.

4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.

5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?

6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?

7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.

8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.

9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.

Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
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Лидеры Европы отнюдь не дураки. Они смотрят на тебя и все прекрасно понимают по твоим делам и поступкам. И без слов.
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С назначением Шмыгаля этот пост требует всего одного уточнения: между двумя олигархами:
Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4965
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 15:15 ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.

2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.

3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.

4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.

5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?

6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?

7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.

8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.

9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.

Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
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Подозрения пятом президенту Петру Порошенко, которые подготовило ГБР, не были подписаны Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически "высосаны из пальца"
Об этом в интервью "Главкому" заявил Виктор Чумак, назначенный исполняющим обязанности генпрокурора после громкой отставки Рябошапки в Верховной Раде, передает "ДС".
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Це доречі, до плюсу великого - Чумак зробив вчинок !
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Рябошапка сам высосан из задницы. Перо ему туда. Хотя заменят его таким же сосуном.
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ПОРОХ ВСЕХ УБЕЖДАЛ -И МЕРКЕЛЬ И ФРЕНКЕЛЬ,ТОЛЬКО ТЫ ПРИШЕЛ оманский зеленый осел и ВСЕ ПОШЛО ПРАХОМ-----И ЭКОНОМИКА,И ПАТРИОТИЗМ,И СДАЧА ПУТЛЕРУ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ------- ТЕБЯ БЛ--ДЬ СУДИТЬ НАДО И ТВОИХ ОМЕРЗИТЕЛЬНЫХ ПРИСПЕШНИКОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Лидеры Европы отнюдь не дураки. Они смотрят на тебя и все прекрасно понимают по твоим делам и поступкам. И без слов.
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Да, им бы такую евроинтеграцию проводить, чтобы в одну сторону дешевое сырье и рабочую силу - а в другую сторону озабоченности, обеспокоенности и кредиты под хорошие проценты. Но что-то пошло не так...
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Це правда. Їх роликами і серіалом "Слуга народа" не купиш, а лише розсмішиш.
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Зеленский лижет Путину зад, ползает перед ним на коленях и еще хочет Европу уговорить , что Украина с нею. Это же надо быть таким сатанистом и перекручивать так все на свете. Делает одно, лазит по Оманам, слушает во всем Путина и действует по его указке и тут же оно заискивает перед ЕС и Америкой.
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забрати безвіз у цієї банди - єдиний правильний крок від ЄС на цей чорний час України
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Не забрать, а даже приостановить на полгода-год за отказ от борьбы с коррупцией наверху. Бубочку люмпен тогда кастрирует и без наркоза.
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Надо спешить, а то может получиться так, что вслед за Англией все разбегутся.
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ты прав,литвиняка...приоритетом должно быть вступление в НАТО
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ЗНАКОМТЄСЬ! Оцей вимагаючий ясності від ЄС Вовка- гібрідний ЯНИК у передчаси відмови від інтеграцією з ЄС
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о чем оно? Он же просит ему на слово верить, а Фрау уже временная, так что снова промах и не знание дела
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Не убедительно вова...не убедительно..
Надо на стол залезть...ну на крайняк ноги на него положить...тогда поверят...
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Поэтому надо воду в крым подать, покупать у россии электричество, оступать на Донбассе, вернуть всех януковичей, ну-ну он думает там тоже поведутся на эту брехню или он для наших даунов?
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Та Европа совсем не против воды в Крым, Януковича и электричества с наРоссии. А про отступить на Донбассе - это вообще влажные мечты. Нас не евроинтегрируют совсем по другим причинам. Украина для европейских стран - запоребрик, хоть головой в стену бейся, и всё тут.
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серйозно? а як же миролюбні очі лисого фюрера? хіба вони не манять тебе розчинитись у них?
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Поставьте Пороха министром иностранных дел и будет вам тесная интеграция. Он убеждать умеет.
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Он лапшу на уши своим сектантам вешать умеет, а не убеждать . Кого он убедил на Западе ? Там его десятки раз посылали, а его боты пропели ему десятки раз ,,перемогу" .Его лапша только для внутреннего пользования про ,,весьмирснами" . А в реальной международной политике царят другие правила -жёсткие , циничные , лицемерные и прагматичные
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Не неси херню. При Порохе безвиз украинцам дали, только он чего стоит. Я не хочу перечислять достижения Украины во внешней политике при его правлении, кто в адеквате тот сам понимает. При этой власти, что сейчас Украину на Западе вообще не воспринимают.
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Да .Одни перемоги млин . Так чего ж ты в Англии сидишь .Приезжай .Поработаешь за 200 дол. сша в месяц на олигархов .И будет тебе счастье .А по телеку тебе расскажут что у тебя не 200 а 2000 .Просто ты плохо работал .Защитник олигархата .А порося обычный олигарх коррупционер . Должен сидеть по решению честного и беспристрастного суда .Но кто ж его посадит? У нас таких судов НЕТ
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Какие достижения ? Только пыль в глаза в подконтрольных прошлым властям сми для внутреннего употребления .Безвиз это заслуга Майдана ! Не путай . Именно Майдан получил безвиз и Ассоциацию а не барыга .Барыга просто пиарился на нем
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Я не сторонник Пороха. А заслуга Майдана в том,что к власти пришел Порошенко и Ко. Когда были выборы в 14-ом вы не знали, что он олигарх, барыга, а 19-м вы не знали кто стоит за Зеленским (он просто пешка на шахматной доске Коломойши)? А еще заслуга Майдана в том, что потеряно 10% территории, около 20% промышленности и десятки тысяч покалеченных и убитых, и Украину грабить начинали не при Порохе, а гораздо раньше. И еще, в Украине парламентско- президентская форма правления. За экономический блок отвечает кабинет министров подотчетный Раде.
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Заслуга Майдана в том что у нас Ассоциация с ЕС и мы не были присоединены к рашке как планировали зек с х.йлом . Но к сожалению Майдан так и не смог выдвинуть единого сильного кандидата , народного кандидата который бы смог начать вооплощать его идеи и цели в жизнь .Вместо этого опять наступили на старые грабли как в 2004 году выбрав того кто красиво говорил и много обещал . Смеясь над теми кто голосовал недавно за Голобородько , почему не смешно от тех кто захотел зажить ,,по-новому" выбрав олигарха , члена пр чтобы он возглавил реформы и путь в ЕС . Как такое могло случиться ?
Если бы не было Майдана то было бы потеряно не 10% территории страны , а все 100% .Только без войны .Уже была бы новорассия везде вместо Украины
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Я за Майдан, спору нет. Но надо быть объективным- есть заслуги и есть поражения, и жить тем, что есть сегодня. При Порохе с его недостатками было сделано много для остановки агрессии со стороны россии, а при сегодняшний власти безвиз и ассоциация может накрыться и под чьим контролем будет страна это большой вопрос. И не надо забывать, что Порох участник Майдана. Очень легко сидеть и по клаве щелкать, а другое дело брать и руководить страной в сложнейшее время.
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Та ви шо? До приходу янелоха, завдяки Пороху, була "антипутінська коаліція". Безвіз, це теж заслуга Пороха, за сідченням Меркель. Інвестиції в Україну. Ану ж, приведіть приклади "здобутків" капітулянта
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Какая ,.антипутинская коалиция" ? Вот посмотри правде в глаза .Коалиция это те европейские политики которые после выражения обеспокоенности переходящих в крайнюю озабоченность наперегонки ринулись в рашку на всевозможные ,,************* экономические слёты" и валдайские стратегии х.йла инвестировать бабки в рашку а сколько за 5 предыдущих лет они вложили в нашу экономику ? Я не собираюсь постить кацапскую инфу , но есть неприятный для нас факт и есть названия конкретных ЕВРОПЕЙСКИХ топовых транснациональных компаний инвестировавших в рашку десятки млрд долларов и построивших там свои фабрики и заводы .Продукцию которых кстати успешно потом втюхивают нам как при старом так и при новом руководстве , финансируя войну против Украины.
А теперь попытайся вспомнить сколько миллиардов евро за последние 5 лет , при твоем пете, инвестировали ЕС в нашу экономику ? Сколько было построено фабрик , заводов Эйрбас , Локхид-мартин , БМВ , Фольксваген , Мерседес , Филипс , Вольво , Арселор у нас ? Просто приведите мне количество миллиардов евро инвестированных в период петиного президентства и названия известных европейских компаний инвестировавших в нашу экономику
И тогда да я соглашусь что папередники работали а 95 квартал занимается фигней
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Як багато пустого тексту. Всі бажаючі можуть знайти в інтернеті інформацію про те, скільки було збудовано при Порошенкові фабрик та заводів, скільки інвесторів зайшло. Де приклад здобутків Зеленського та його команди? Відмова ІКЕА працювати в Україні, з приходом Оманського та його "слуг", не рахується за перемогу
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IKEA сюда пыталась войти своим евразийским масковским филиалом .Вы не в курсе ? Иногда нужно же думать о том , а нужно ли это ?
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Де про здобутки пліснявих? Може можливий травневий дефолт, якому радіє бенін цуцик дубінський?
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"Убедить" для шмаркли значит "на*бать"
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Цырк. Окурок дал отмашку на угрозы в свой адресс. Уже два дня не президент, а просто-брутальный мачо🤨
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Англичане еле отмахались от того еврейского-российского союза, а дурню всё неймется туда попасть.
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Вам больше нравится совецкий имени ввх ? Или вы нас и наши сегодняшние возможности с англичанами сравниваете ?
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Бесплатного сыра не бывает, не надейтесь.
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ЕС это альтернатива поглощению ,,советским миром" а не бесплатный сыр .Других альтернатив на сегодня просто нет
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Вы просто не заметили как "советский" мир поглотил Европу.
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Это НЕ так .Вы манипулируете . Он пытается поглотить .А поглотить и пытаться поглотить это разные вещи. Сравните уровень жизни рядовых кацапов и рядовых европейцев и увидите что это не так .Страны которые были поглощены кацапами и стали колониями живут хуже московии
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Кацапы, к вашему сведению, со времен Петра1 к управлению России или Союза никакого отношения не имеют. Вам мало СП2 или турбин Сименс для понимания?
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Это правда. Сравнивать интерес Украины и ВБ просто некорректно. Для них ЕС - это выбор между трамваем и личным лимузином, у нас - между трамваем и пойти пешком по грязи. Тоамвай, блин, не так уж для нас и плох)
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А вчера видели: "Даю Путину один год"...🤣🤣🤣.
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С назначением Шмыгаля этот пост требует всего одного уточнения: между двумя олигархами:
Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4965
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Тебе, Вова, нужно понять - мы в Европу рвёмся ещё и потому, что очень хотим избавиться от объятий московии.
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Верните Пэцю ! При нем не Лерка доила Народ , а народ доил Лерку .И чтобы не помереть от чрезмерного материального и морального истощения она переехала на пмж в Лондон
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подельницу куйла шмаркель не убедить ибо она висит на крючке в рашистского сутенера и она совместно с жабоедом и рашистом повинны в кровопролитии в Украине в тех смертях и в потере Украиной части Донецкой земли.вот против кого нужно открывать уголовное производсво и довести до суда с выплатой много лярдных убытков причиненых Украине в результате такой политики...
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Вертели они Украину на одном месте пропеллером Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1177убедить их может восстановление Украиной ядерного статуса ,это будет очень весомый аргумент ...
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***** от Пороха типало и без ЯО, а вертят как раз зебобами. Даже будь у него ЯО, оно так же тряслось бы по каждому поводу и без.
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***** от Пороха типало и без ЯО

Особенно он его боялся,когда лупил Градами из РФ по Украине! Или когда двинул регулярные войска на Дебальцево!
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О да . Он величайший лидер современности. В это верят 16% его адептов . А в Дебальцево он вообще победил вчистую х.йла . И ,,выравнял линию фронта" как написали потом его придворные боты . Понимаете он просто выравнял и настала перемога .Ну ладно .А почему у них теперь в этом виноват Комик ? Если же это ,,перемога" то зачем искать виновных ? А если ,,зрада" то почему именно Комик и именно ТЕПЕРЬ вдруг сдаёт ,,нашу территорию" ?
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Так убеждай, зелень полосатая, это твоя прямая обязанность, тебе нужно было сначала выучить назубок обязанности президента, а потом подумать семь раз по силе ли они тебе, неотесанному криворагулю. С Порошенко бы посоветовался, а не вел себя, как гопник, хамло распоясанное. А теперь ОНО жалуется, ноет, тьху на тебя три раза.
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Ну да вы уже мудаки все для этого сделали : одно только дать в Крым воду чего стоит ? Я уже молчу за портнова и возврат банка коломоше
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Глянешь на фото - ну просто гроза женщин и друг детей! А присмотришься - ан нет, просто болтает ерундой! Эх, Вася, Вася! Не по Сеньке (Ваське!) шапка!
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...меркель забудьте, уходит бабанька на пенсион, кто намесник-пока неизвестно..макарон пока за главного, но тому расея ближе, денег отвалит немеренно для бабаньки ивонной в случае чего..так что в европе искать некого пока..только штаты,а там выборы и на раскаряку стоять приходится в ожидании кто победит.. Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8557...
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просто нужно всех ****@ть,пока народ ждет поращень
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ау моника, и КТО это должен делать?? опять петя? )))))
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Похоже, сильно ЭТИ... прижали - пора давить на патриотизм. ))))).
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А все дуже просто.
Потрібно провести референдум з цього питання. і його результати будуть вагомим переконанням.
От лише питання - а це потрібно Європейському Союзу7
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Уже так моллионов 10 уехали на Запад убеждать, что они хотят жить в Европе. Шо воно меле.
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не ужели это чмо не понимает что такое сближение с европой, это в первую очередь сделать систему в Украине приближенную к европейской
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Найвідоміші західні видання вибухнули Зеленським - ось час слави Вовки на вершині його кошмарного тремтіння перед виконанням обіцянок *****
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Всё, вова, поздно пить боржоми. Ты покрыт слоями позора, о которых будут помнить ещё как минимум лет 20. Единственным достойным поступком может стать только сложение полномочий и уход за горизонт.
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вспомните его физиономию во время выступления Гончаренко и его эмоционально придурковатый подбег к нему - он в своему мизку уже подумывал написать заяву ))
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Дааа, по-царски у него тогда бомбануло. Так рвался, так депутатов расталкивал, словно обиженный шестиклассник.))
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Нужно убедить лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу,

Кому нужны нищеброды в Европе?Осталось землю продать и голодные и безработные разбегутся как тараканы. А пенсионеры вымрут.
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Для цього потрібно не язиком молоть, і вимоги ставити, не фоточки, на столі з мендель, постить, а реально пахать. Показувати результати боротби з корупцією, а не закривати очі на бенін "беспредел"
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что за хрень? клоун так обленился, что даже уже видосики не делает! Хочу как было раньше: видосик всему народу Украины из туалета Зеленского!
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Люди не дуже вірять словам. А точніше, люди вірять словам лише певний час, потім вони починають шукати дії", - сказав коЗЕл. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180081

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ти коЗЕляра хоч в курсах, шо для вступу в ЄС треба виконати декілька "простих умов" таких, як деолігархизація, викорінення корупції, підвищення соцстандартів, верховенство права, незалежність правоохоронних органів, та й поступовий ріст економіки. І хто цим має займатися? Ти, цирковий коЗЕляра, чи тупі ЗЕбіли котрі за тебе голосували?
І, шо в тебе з перелічених умов досягнуто на фоні призначення в кабмін шнирів олігархів, згортанні соцстандартів, заказних кримінальних справах по якихось календарях посадок, або спотиканнях економіки на розгоні???
Свідченням того, що Україну чекають в Європі - є безвіз, але ти, недоумок, щоб доказати ЗЕбілам протилежне, своїм клоунським досвідом ще й його похериш, і будеш з шмарклями на писку впарювати, шо це саме Європа не чекає Україну.
От же ж недоумка вибрали ЗЕбіли всім на біду.
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Нфіга їм зелений клован, у них є стильний Макрон.
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Европа, не верьте брехуну. Только санкции против раши и 95 квартала спасут доброе имя Украины. После прихода к власти украинцев в Украине снимете, но не сразу - мало ли - мудрый украинский нарид ещё та ****.
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