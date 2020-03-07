 Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо дати людям впевненість, що Європейський Союз чекає на Україну... Люди не дуже вірять словам. А точніше, люди вірять словам лише певний час, потім вони починають шукати дії", - сказав глава держави.
На його думку, канцлер ФРН Ангела Меркель це добре усвідомлює.
За словами Зеленського, переконати Меркель та інших у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу є "життєво важливим".
Водночас президент зауважив, що Brexit став "дивним досвідом" для Києва: бачити, як країна квапиться вийти з ЄС, коли Україна так хоче приєднатися до нього.
Вчера в 15:15 ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.
2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.
3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.
4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.
5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?
6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?
7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.
8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.
9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.
Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
Об этом в интервью "Главкому" заявил Виктор Чумак, назначенный исполняющим обязанности генпрокурора после громкой отставки Рябошапки в Верховной Раде, передает "ДС".
Надо на стол залезть...ну на крайняк ноги на него положить...тогда поверят...
Если бы не было Майдана то было бы потеряно не 10% территории страны , а все 100% .Только без войны .Уже была бы новорассия везде вместо Украины
А теперь попытайся вспомнить сколько миллиардов евро за последние 5 лет , при твоем пете, инвестировали ЕС в нашу экономику ? Сколько было построено фабрик , заводов Эйрбас , Локхид-мартин , БМВ , Фольксваген , Мерседес , Филипс , Вольво , Арселор у нас ? Просто приведите мне количество миллиардов евро инвестированных в период петиного президентства и названия известных европейских компаний инвестировавших в нашу экономику
И тогда да я соглашусь что папередники работали а 95 квартал занимается фигней
Изучай
Особенно он его боялся,когда лупил Градами из РФ по Украине! Или когда двинул регулярные войска на Дебальцево!
Потрібно провести референдум з цього питання. і його результати будуть вагомим переконанням.
От лише питання - а це потрібно Європейському Союзу7
Кому нужны нищеброды в Европе?Осталось землю продать и голодные и безработные разбегутся как тараканы. А пенсионеры вымрут.
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ти коЗЕляра хоч в курсах, шо для вступу в ЄС треба виконати декілька "простих умов" таких, як деолігархизація, викорінення корупції, підвищення соцстандартів, верховенство права, незалежність правоохоронних органів, та й поступовий ріст економіки. І хто цим має займатися? Ти, цирковий коЗЕляра, чи тупі ЗЕбіли котрі за тебе голосували?
І, шо в тебе з перелічених умов досягнуто на фоні призначення в кабмін шнирів олігархів, згортанні соцстандартів, заказних кримінальних справах по якихось календарях посадок, або спотиканнях економіки на розгоні???
Свідченням того, що Україну чекають в Європі - є безвіз, але ти, недоумок, щоб доказати ЗЕбілам протилежне, своїм клоунським досвідом ще й його похериш, і будеш з шмарклями на писку впарювати, шо це саме Європа не чекає Україну.
От же ж недоумка вибрали ЗЕбіли всім на біду.