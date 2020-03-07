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 Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, подача води в Крим - це одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив президент РФ Володимир Путін на переговорах у Парижі в грудні 2019-го, і в телефонній розмові 14 лютого Путін знову зажадав від Володимира Зеленського відновлення подачі води в Крим, назвавши це однією з умов домовленостей наступної "нормандської зустрічі".

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Саме тому спочатку глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а потім прем'єр-міністр  Денис Шмигаль заявили про намір подати воду до Криму (Шмигаль згодом свої слова спростував). І саме тому влада розіслала запити в інжинірингові організації про підготовку проєкту відновлення постачання води в Крим.

Це перевірка громадської думки, Офіс президента вивчає, чи готове українське суспільство піти на такі поступки Путіну і чи може поставка води в Крим стати темою для домовленостей із РФ", - вважає журналіст.

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Він упевнений, що домовленість щодо поставок води з Путіним - це груба помилка президента Зеленського.

"По-перше, а до чого тут вода в Крим до проблеми Донбасу? Адже раніше сам президент озвучував стратегію вирішення спочатку проблеми Донбасу, а потім Криму. По-друге, взяття на себе зобов'язань перед Путіним щодо поставок води і спроба цей проєкт реалізувати - це важкий удар по довірі до влади в Україні. Адже поставка води - це зрада національних інтересів. І Путін це чудово розуміє, що навіть самим обговоренням цього питання він підвішує українську владу на гачок.

Те, що Денис Шмигаль озвучує путінські побажання на телебаченні у своєму першому публічному виступі - це демонстрація глибокого нерозуміння прем'єром того, що відбувається, і цілковитої несамостійності.

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Моя думка: Володимир Зеленський має припинити практику кулуарних переговорів із Путіним - кордони компромісів на переговорах із РФ мають узгоджуватися щонайменше на рівні РНБО. І виникає запитання: про що ще домовлялися з Путіним? Якщо як компроміс розглядають ось такі історії, значить, розуміння державних інтересів у президента на переговорах немає", - написав Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180080
 
   
 Топ коментарі
 
Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 9048Аркадий Бабченко
Вчора о 14:10 ·

То, что сейчас происходит с водой в Крым - это классическое окно Овертона. Вот просто стандартнейшее.
Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.
Окно Овертона состоит из шести стадий.
Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма
Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.
Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.
Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.
Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были. Вчера же Шмыгаль уже дискутировал - прошу прощения, не знаю фамилии этой дамы - о том, кто несет ответственность за проживающих в Крыму украинцев. Он говорил, что Украина, его оппонент говорила, что он не знает азов и ответственность за оккупированные территории несет оккупант.
Кто из них прав - абсолютно не важно.
С точки зрения окна Овертона важно то, что дискуссия уже началась.
На этой стадии вместо отдельных маргиналов уже образуются группы людей, которые вкидывают немыслимую идею в общественный дискурс. Что мы можем и наблюдать. Шмыгаль - уже не единственный.
Да, эти группы все еще маргинальные, но они - уже группы.
Третий шаг - тема уже давно обсуждается. Все к ней привыкли. От неё пусть и кривят губы, но уже не порываются убить с первых же слов. Тема становится приемлемой. В конце-концов да, там же тоже наши люди, мы же не звери все же, нельзя бросать своих, иногда надо и искать компромисс.
На четвертой стадии - "разумно" - я вам зуб даю, вы услышите репортажи о том, что мы же воду будем поставлять не просто так. Мы же будем её продавать. Мы за это получим офигилиард денег. А в бюджете дыра. А пенсии надо индексировать. А платежки за газ. Две. А ОГВЗ рухнут и доллар вверх попрет. А инфляция и дефолт. А МВФ нас херами кроет и посылает в пешем направлении.
В общем, поставки воды в Крым нам нужны больше, чем самому Крыму.
Разумно?
Разумно.
На пятой стадии можно считать, что дело сделано. Мысль уже насажена в общество. К ней уже все привыкли. Она уже не вызывает отторжения. У неё немало адептов (здесь, кстати, вступает в силу еще одна теория - спираль молчания, которая характеризуется тем, что любую идею также можно насадить в массы, даже если её поддерживают всего два процента населения - главное сделать так, чтобы эти два процента были самыми громкими и они были везде - и тогда остальные девяносто восемь процентов начнут думать, что маргиналы-то как раз именно они, и потянутся к этим двум процентам, чтобы не выглядеть белыми воронами), эти адепты не замолкая её обговаривают, её разумность и обоснованность уже принята за данность, а, главное, её противники уже попросту устали спорить и доказывать.
Общество не может постоянно сопротивляться. Вы не сможете годами жить в палатках на канале, блокируя его. У вас дети. Своя жизнь. Работа, в конце-концов.
А власть годами давить - может.
Условия неравны изначально.
Ну и шестая стадия - действующая норма. Жители Херсона - или где он там начнается - отдыхают на берегах Севрео-Крымского канала.
Исходя из того, насколько буквально и пошагово выполняется это окно Овертона, можно сделать вывод, что подача воды в Крым - одна из договоренностей встреч в Омане или встреч Ермака с Козаком в Минске или каких-то иных переговоров. Я думаю, что эта договоренность достигнута. Украинская сторона её выполняет.
И, я думаю, выполнит.
Считаете, это невозможно? Давайте я вам приведу пару примеров окна Овертона, которые в украинском обществе уже сработали и стали нормой.
Разведение войск. Тема, поначалу воспринимавшаяся как абсолютно неприемлемая, сейчас находится на пятой стадии. Она уже стандартная. В очередной раз разводят очередные войска под очередным Золотым - кого это уже интересует, ну, подумаешь, разводят, ну, плохо, да, но в первый раз что ли.
Посадка и предъявление обвинений ветеранам АТО. Тема Рифмастера ушла из главных новостей СМИ. Суды больше не вызывают такого ажиотажа. На них приходит все меньше активистов. Общество привыкло. Ну, что ж поделать, нет, мы конечно, против, но такова вот реальная ситуация. А человек тем временем сидит. Уже и доказательств ноль, и все опровергнуто сто раз, и само обвинение уже говорит, что того, что есть, недостаточно для передачи в суд. А человек - сидит. Это стало нормой.
Покупка газа у России.
Задержания украинский моряков и рыбаков. Тут даже уже шума в последний раз не было - ну, арестовали и арестовали, совсем незаметно уже прошло.
Это так. Навскидку.
Я много-много раз наблюдал, как срабатывает окно Овертона. Мы с вами наблюдали.
Сейчас мы наблюдаем в очередной раз.
Выводы можете сделать сами.
На самом деле, все плохо.
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что написать, если шмаркля решиться на это, то до встречи на Майдане...
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То може почнемо постачати крисчанам солону воду? Ніде же ***** не прописало що їм потрібна прісна?
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Бутусов був за зеленого на виборах. І зараз прозрів, що у зеленського немає державного мислення.
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Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ", - считает журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3180080

Пішов на х.р путін Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1978

Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1672
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Ніякої води окупантам Криму, ні по каналу, ні в банках, ні в бочках - доки Крим під окупацією Московії, з України хрєн вам, а не вода
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Хочется спросить у господина Бутусова - а, что это было не понятно военному эксперту год назад, когда он и его команда вылила тонны брехни подсунутой зекомандой и коломойским на этот ресурс. Прозрение? Один из арабских шейхов сказал - если у меня в автомате останется 10 патронов то 9 из них я потрачу на предателей, а 1 оставлю для себя. Господин Бутусов - вы из 9 или из 1?
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Вечером деньги, и только утром будут им стулья. А не наоборот.
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