 Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - Бутусов

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Саме тому спочатку глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявили про намір подати воду до Криму (Шмигаль згодом свої слова спростував). І саме тому влада розіслала запити в інжинірингові організації про підготовку проєкту відновлення постачання води в Крим.

Це перевірка громадської думки, Офіс президента вивчає, чи готове українське суспільство піти на такі поступки Путіну і чи може поставка води в Крим стати темою для домовленостей із РФ", - вважає журналіст.

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Він упевнений, що домовленість щодо поставок води з Путіним - це груба помилка президента Зеленського.

"По-перше, а до чого тут вода в Крим до проблеми Донбасу? Адже раніше сам президент озвучував стратегію вирішення спочатку проблеми Донбасу, а потім Криму. По-друге, взяття на себе зобов'язань перед Путіним щодо поставок води і спроба цей проєкт реалізувати - це важкий удар по довірі до влади в Україні. Адже поставка води - це зрада національних інтересів. І Путін це чудово розуміє, що навіть самим обговоренням цього питання він підвішує українську владу на гачок.

Те, що Денис Шмигаль озвучує путінські побажання на телебаченні у своєму першому публічному виступі - це демонстрація глибокого нерозуміння прем'єром того, що відбувається, і цілковитої несамостійності.

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Моя думка: Володимир Зеленський має припинити практику кулуарних переговорів із Путіним - кордони компромісів на переговорах із РФ мають узгоджуватися щонайменше на рівні РНБО. І виникає запитання: про що ще домовлялися з Путіним? Якщо як компроміс розглядають ось такі історії, значить, розуміння державних інтересів у президента на переговорах немає", - написав Бутусов.