 Поліція встановлює причини самогубства ветерана АТО і волонтера Котенка в Житомирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Житомирської області.

"6 березня в під’їзді одного з будинків обласного центру було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Поряд була зброя, зареєстрована на нього. Усі обставини, зафіксовані під час першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка. Розслідування загибелі волонтера, колишнього військовослужбовця, перебуває під особливим контролем", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за цим фактом поліція почала кримінальне провадження. На місці події виявлено та вилучено мисливський карабін, кулю та інші речові докази. Також зафіксовано пошкодження стелі в кориді під'їзду над місцем, де стався інцидент.

"Зараз, крім ретельного огляду місця події і призначення низки експертних досліджень, проведено опитування рідних загиблого і сусідів. Також триває збір інформації від друзів, колег та інших осіб, які можуть володіти необхідними для розслідування відомостями", - додали в поліції.

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Водночас правоохоронці просять громадян не поширювати неправдиві чутки про обставини смерті ветерана АТО, а в разі наявності інформації про її причини або мотиви повідомити слідчим.

Також зазначається, що незабаром відбудеться брифінг керівництва ГУНП в області за зібраними в рамках досудового розслідування матеріалами, про час проведення буде повідомлено додатково.

За даними місцевих ЗМІ, застреленим знайшли колишнього військового 95-ї бригади, учасника бойових дій Олега Котенка.