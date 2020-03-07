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Все про:Житомир (208) Нацполіція (9140) самогубство (315)

 Поліція встановлює причини самогубства ветерана АТО і волонтера Котенка в Житомирі

Правоохоронці виявили в під'їзді одного з будинків Житомира тіло волонтера, колишнього військовослужбовця Олега Котенка з вогнепальним пораненням. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Житомирської області.

"6 березня в під’їзді одного з будинків обласного центру було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Поряд була зброя, зареєстрована на нього. Усі обставини, зафіксовані під час першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка. Розслідування загибелі волонтера, колишнього військовослужбовця, перебуває під особливим контролем", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за цим фактом поліція почала кримінальне провадження. На місці події виявлено та вилучено мисливський карабін, кулю та інші речові докази. Також зафіксовано пошкодження стелі в кориді під'їзду над місцем, де стався інцидент.

"Зараз, крім ретельного огляду місця події і призначення низки експертних досліджень, проведено опитування рідних загиблого і сусідів. Також триває збір інформації від друзів, колег та інших осіб, які можуть володіти необхідними для розслідування відомостями", - додали в поліції.

Читайте також: Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Водночас правоохоронці просять громадян не поширювати неправдиві чутки про обставини смерті ветерана АТО, а в разі наявності інформації про її причини або мотиви повідомити слідчим.

Також зазначається, що незабаром відбудеться брифінг керівництва ГУНП в області за зібраними в рамках досудового розслідування матеріалами, про час проведення буде повідомлено додатково.

За даними місцевих ЗМІ, застреленим знайшли колишнього військового 95-ї бригади, учасника бойових дій Олега Котенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180079
 
 
 Топ коментарі
 
в подъезде? странное место для самоубийства..
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
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Вьі уже пели про самоубийство в доме рьіга Кожарьі...
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от конкретно проти цього нічого не маю
шумахерів треба імати через статеві зносини
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от конкретно проти цього нічого не маю
шумахерів треба імати через статеві зносини
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Вьі уже пели про самоубийство в доме рьіга Кожарьі...
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в подъезде? странное место для самоубийства..
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
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Таких киллеров в Украине уже давно нет ,остались мясники .
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Зрозуміло, що кілер, зрозуміло, що вбили, але не для цих дегенератів.Повністю знищене суспільство, країна ватно-малороського лайна і колаборантів з корисними ідіотами.Стає зрозуміло, чому маленькі держави - Естонія,Латвія,Литва,Фінляндія,Швейцарія мали свою державність, а Україна,ні, все через оце бидло, продажне,тупе і непатриотичне.
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кумів та родичів забагато з тієї сторони порєбріка
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при чем здесь народ? он тоже жертва режима олигархов, которые жируют в Украине со времен главного врага Украины - чучмы)
именно чучма - отвернул Украину от Европы, если бы не его сговор с пукиным - не было бы олигархов, и Украина была бы в Европе и НАТО..
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Брехня зелених виродків,я, в шоці.Людина позбавляє себе життя в під"їхзді. Це нове аваківське лайно. Прийди в під"їзд і засрелитись. Маразм, зеленого лайна і виродка армянина.
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смущают быстрые похороны.6 числа после 15-00 обнаружили труп.завтра уже будут хоронить.притом,что еще со вчерашнего утра копы уже в празднике.был вчера утром по своим делам у копов на Леси,в пол десятого утра уже все, кроме дежурной смене на концерт собирались и до вторника на выходные.

Прощання з житомирським волонтером, розвідником 95-ї бригади, приватним підприємцем Олегом Котенком відбудеться 8 березня в будинку по проїзду Академіка Тутковського, 6.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив друг загиблого, волонтер Олександр Таргонський.
«Друзі і знайомі, побратими і посестри, всі, хто знав Олег Кот!! Провести Олега та попрощатися з ним можна завтра 8 березня 2020 року о 10-й ранку (відспівування та прощання) за адресою: пр. Академіка Тутковського 6, під'їзд 7. Поховання відбудеться о 12:00 на Смолянському військовому кладовищі», - написав Олександр Таргонський.
У соцмережі друзі та побратими загиблого публікують скорботні дописи, в яких не вірять у самогубство колишнього військового, тож просять правоохоронні органи розібратися у смерті чоловіка. Зокрема, таке звернення до поліції вранці 7 березня опублікував на своїй сторінці Олександр Швецов.
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Очень, очень спешат. Значит, не хотят искать убийц.
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Похоже, что следак заранее получил от руководства ЦУ по поводу версии самоубийства. А улики легко подтасовать, благо опыта в этом полицаям не занимать. За бабки и маму родную продадут!
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Понятное дело: это самое последнее место, которое можно выбрать для самоубийства. Ну, или одно из самых последних. Так быть не может.
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Державі треба негайно розвернути широку програму реабілітації військових ато. Люди прийшли з війни в мирне життя і не знаходять себе в ньому. Такі проблеми були і в американців після В'єтнаму. І в них є багато напрацьовок, які можна просто скопіювати, доповнивши власним досвідом. Найкращі люди залишились наодинці між двох світів.
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Слідства не було, а про "самогубство" вже повідомили
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Что произошло? Версии: На первый взгляд, всё указывает на самоубийство. Следов борьбы нет, одиночный выстрел в голову совершен из оружия (охотничий карабин), которое было официально оформлено на Олега, и найдено рядом с телом. Никаких следов борьбы или чего-то похожего ...

С другой стороны, от нескольких друзей Олега нам поступила информация, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании «Фаворит».

Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.
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Первый случай в истории - самоубийство в подъезде. Обычно убийства в подьездах - 100% заказное. Но при Авакове возможно все. Идиоты за клоуна -наркомана проголосовали во время войны, поэтому им можно впарить все что угодно.
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Интересно,самоубийство в подезде.Такого,,самоубийства,,просто небывает.Если человек готовится к суециду то основательно и уж в подезде его не совершит никогда.
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Запросто совершается. Чтоб не в квартире, не при семье, вылез поближе чердаку и стрельнул.
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Вьетнамских ветеранов в США за 40 лет самоубилось в 2 раза больше, чем погибло во Вьетнаме. ПТСР.
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Самоубийство в подъезде - бред сивой кобылы в исполнении ментов. Верю ещё меньше чем в доказательства по Шеремету.
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