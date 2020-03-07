 Поліція встановлює причини самогубства ветерана АТО і волонтера Котенка в Житомирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Житомирської області.
"6 березня в під’їзді одного з будинків обласного центру було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Поряд була зброя, зареєстрована на нього. Усі обставини, зафіксовані під час першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка. Розслідування загибелі волонтера, колишнього військовослужбовця, перебуває під особливим контролем", - сказано в повідомленні.
Зокрема, за цим фактом поліція почала кримінальне провадження. На місці події виявлено та вилучено мисливський карабін, кулю та інші речові докази. Також зафіксовано пошкодження стелі в кориді під'їзду над місцем, де стався інцидент.
"Зараз, крім ретельного огляду місця події і призначення низки експертних досліджень, проведено опитування рідних загиблого і сусідів. Також триває збір інформації від друзів, колег та інших осіб, які можуть володіти необхідними для розслідування відомостями", - додали в поліції.
Водночас правоохоронці просять громадян не поширювати неправдиві чутки про обставини смерті ветерана АТО, а в разі наявності інформації про її причини або мотиви повідомити слідчим.
Також зазначається, що незабаром відбудеться брифінг керівництва ГУНП в області за зібраними в рамках досудового розслідування матеріалами, про час проведення буде повідомлено додатково.
За даними місцевих ЗМІ, застреленим знайшли колишнього військового 95-ї бригади, учасника бойових дій Олега Котенка.
шумахерів треба імати через статеві зносини
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
именно чучма - отвернул Украину от Европы, если бы не его сговор с пукиным - не было бы олигархов, и Украина была бы в Европе и НАТО..
Прощання з житомирським волонтером, розвідником 95-ї бригади, приватним підприємцем Олегом Котенком відбудеться 8 березня в будинку по проїзду Академіка Тутковського, 6.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив друг загиблого, волонтер Олександр Таргонський.
«Друзі і знайомі, побратими і посестри, всі, хто знав Олег Кот!! Провести Олега та попрощатися з ним можна завтра 8 березня 2020 року о 10-й ранку (відспівування та прощання) за адресою: пр. Академіка Тутковського 6, під'їзд 7. Поховання відбудеться о 12:00 на Смолянському військовому кладовищі», - написав Олександр Таргонський.
У соцмережі друзі та побратими загиблого публікують скорботні дописи, в яких не вірять у самогубство колишнього військового, тож просять правоохоронні органи розібратися у смерті чоловіка. Зокрема, таке звернення до поліції вранці 7 березня опублікував на своїй сторінці Олександр Швецов.
С другой стороны, от нескольких друзей Олега нам поступила информация, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании «Фаворит».
Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.