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 Події, Здоров'я
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 Сьому людину госпіталізовано в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус, - ОДА

Житель Чернівецької області госпіталізований в обласну клінічну лікарню в зв'язку з підозрою на коронавірус COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19.

Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу померла депутатка парламенту Ірану, загальна кількість жертв у країні - 145 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180078
 
 
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тікають додому - але там шансів вилукуватись більше ....
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знаете, вирусная пневмония и без этого кода может угробить. Но все таки лучше оставаться в зоне очага чем переносить в другой. Очаг можно изолировать и контролировать...
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Ну вы же знаете что не потвердится, наша страна единственная в уоторой не будет эпидемии, а то ж кто работать будет на ахметовских предприятиях, кто платить будет за лечение, как же кинотеатры переживут, трамваи с маршрутками?
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Спочатку відправити туда зекоманду на навчання... Сьому людину госпіталізовано в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 9868
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Сестра з однокурсницями зізванювалась - поки що підозри там (окрім одного випадку), і не більше того...
Да, підозрюваним проводять тести - але поки ще всі негативні.
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а бабка у подъезда сказала вообще никакого вируса нет и это лапша
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проверить бы нашу методику определения/не определения этого коронавируса...
ибо как-то она "предвзято" ...не определяет ))))
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Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться пока вирусом Covid 19, потому, что в сентябре выйдет Covid 20
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