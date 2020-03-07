 Сьому людину госпіталізовано в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19.
Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб", - йдеться у повідомленні.
Да, підозрюваним проводять тести - але поки ще всі негативні.
ибо как-то она "предвзято" ...не определяет ))))