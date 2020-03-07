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Все про:Іран (529) COVID-19 (559)

 Від коронавірусу померла депутатка парламенту Ірану, загальна кількість жертв у країні - 145 осіб

Новообрана депутат парламенту Ірану Фатіма Рахбар померла від коронавірусу COVID-19 сьогодні, 7 березня. Кількість померлих від коронавірусу пацієнтів за останню добу зросла на 21 і становить тепер 145 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, декілька днів тому у Рахбар був підтверджений коронавірус, після чого її доставили у лікарню Масіх Данешварі в Тегерані. Коли її стан погіршився, депутатку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Фатіма Рахбар була обрана представником від Тегерана на останніх парламентських виборах. Вона була членом партії ісламської коаліції, консервативної політичної партії.

В Ірані через спалах коронавірусу вирішили закрити всі школи та університети на невизначений термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - МОЗ

Кількість померлих від коронавірусу Covid-19 пацієнтів за останню добу зросла на 21 і становить тепер 145 осіб, повідомила в суботу місцева влада.

Іранські ЗМІ зазначають, що, крім того, в країні виявлено 1076 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість людей, що заразилися коронавірусом в Ірані, тепер - 5823.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180077
 
 
 Топ коментарі
 
А наша недовлада піар на коронавірусі влаштувала...
Ще і зіпсувала пам'ятний день за загиблими на Майдані.
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Предлагал же,жопоблок заразить...И вреда нет.И дело благородное.
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е велика надія - Алилуя....., що і "наш" парламент таке не омине От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек - Цензор.НЕТ 6352
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плохо то что ваш парламент и Минздрав не несут правильную инфу людям о этой проблеме. Одна бравада на фоне проблемы
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у нас е такий ФРАЗЕОЛОГІЗМ: Поки грім не вдарить, українець не перехреститься....- все відповідає...., плюс сьогоднішне зЄ-сміття у "владі"...
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Там ще зостався осередок Я та Пе сміття. Не шкода?
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А наша недовлада піар на коронавірусі влаштувала...
Ще і зіпсувала пам'ятний день за загиблими на Майдані.
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Это какая "наша" власть ? В гробу я видел эту власть в белых тапках да кол осиновый им в жопу шоб не воскресли вампирюги зеБильные....
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Просто на них впав літак з пляшкою коронавірусу, який призначався Україні.
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а вот в это можно поверить ибо вирус для уничтожения определенных слоев или возрастов и разрабатывался, а потом просто убег убивать..
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100% искусственная зараза, убежавшая случайно раньше времени. Потому все так и перес-ли.
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Предлагал же,жопоблок заразить...И вреда нет.И дело благородное.
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Если все окей то я вискарем отмечу эту такую "печальку"...бу га га га.
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Как там Волошин ? Не чихает ? Да,если чихает то многие депутаты да и члены кабмина тоже получат обсерон знатный. Тут и бабло хрен в помощь.
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42. дуже опасний вік...... От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек - Цензор.НЕТ 1338 а якщо ще і не лох, то ваабще труба......
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Пенсионный фонд в ожидании, если коронавирус попадет в Украину, ни одного пенсионера в живых не останется.
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фиксировать факты в других-это круто, но справится ли Украина с этой проблемой. Нас так хорошо и дорого подготовили и то смерти есть, а ресурсы Украины, увы, да и спецы какие то мутные, прослушала нового с его видениями, страшно...
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Чего тут страшного. Мы все рано-или поздно того -отойдем в мир иной. Какая разница иль по одиночке или всем скопом. Гуляй народ пока жив. Первач от всего помагает леча и тело и душу.
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Говорят шо от этой заразы вискарь хорош а у наших условиях самогон-первак. Ну это только для тех кто здоров. Профилактика. А Волошин кажись чихает ....
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лучше все таки вискарь оставьте ибо потом уходить придется мучительно и больно....это того не стоит, хотя у вас есть возможность умереть красиво, а не пьяно. Пардон.
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А я пока подыхать не собираюсь. Самогон есть,сало есть,мука и сахар есть,картоха тоже,лук,чеснок и хутор возле леса да криница полная родниковой воды. Пулеметик типа МГ-42 да еще кое че. Продержимся как то...
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У нас на Волыни есть куды спрятатся ,в болотах да лесах шо никая зараза не найдет.
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Украинцы с нетерпением ждут того момента, когда пару-тройку депутатов жопоблока и их партнеров - слуг каломойши сдохнут от короновируса. Как говорится естественный отбор
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В первую очередь говорят шо этот "коронус" в Украине цепляется к тем шо нет мозгов и черные душонки имеют типа всяких ОПЗЖ и СН.....
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Он цепляет тех, кто имеет контакты.Депутаты постоянно тусят с сотнями людей. Вот ты общаешься с сотней людей в неделю, а они с сотней за день.
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В средневековье была интересная история. Там считали, что шлюхи разносят чуму. Их выгнали за границу городов везде. В итоге жители перемерли, а шлюхи выжили. Хехе.
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У меня в пятнадцать лет была пневмония, две недели встать не мог, чуть не сдох. Не самые приятные воспоминания. Но это я молодой был. А так хз.
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А я за всю жизнь ни разу у врачей не был,разве токо когда в войске в начале 80-х служил срочку в Туркестане то медкомисию проходил да прививку в плечо делали.. Меня не брала ни желтуха ни тиф .
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