 Від коронавірусу померла депутатка парламенту Ірану, загальна кількість жертв у країні - 145 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, декілька днів тому у Рахбар був підтверджений коронавірус, після чого її доставили у лікарню Масіх Данешварі в Тегерані. Коли її стан погіршився, депутатку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Фатіма Рахбар була обрана представником від Тегерана на останніх парламентських виборах. Вона була членом партії ісламської коаліції, консервативної політичної партії.

В Ірані через спалах коронавірусу вирішили закрити всі школи та університети на невизначений термін.

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Кількість померлих від коронавірусу Covid-19 пацієнтів за останню добу зросла на 21 і становить тепер 145 осіб, повідомила в суботу місцева влада.

Іранські ЗМІ зазначають, що, крім того, в країні виявлено 1076 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість людей, що заразилися коронавірусом в Ірані, тепер - 5823.