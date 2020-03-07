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 Політика України
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Все про:Порошенко (11598) Чумак (89) Офіс генерального прокурора (147)

 В.о. генпрокурора Чумак про підозри проти Порошенка: висмоктані з пальця, у суді потім все розвалиться

Підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку, які підготувало Державне бюро розслідувань, не були підписані ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою через те, що вони фактично "висмоктані з пальця".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів в.о. генпрокурора Віктор Чумак.

"Ми не гальмували жодної справи, але й не підписали жодної підозри, якщо вона не вивірена до останньої літери. Підозра – це ж не один аркуш, а сто сторінок, на яких описується конструкція злочину, щоб суд її прийняв. Якщо ж ти підписуєш необґрунтовану підозру і суд її такою визнає, ти так само відповідаєш у кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності", – зазначив Чумак.

За його словами, якість цих підозр була такою, що їх неможливо було навіть виправити: "Було б, що виправляти. Якщо фактів у слідства і в підозрі немає, їх не висмокчеш із пальця. Воно ж у суді потім усе розвалиться".

Чиновник зазначив, що був дуже жорстким політичним опонентом Порошенка, але це ще не привід підписувати незаконні документи.

"От завтра мені як в. о. принесуть підозру Порошенкові – і що робити? (Сміється.) Скажуть – Чумак не підписує підозри Порошенку, бо той йому заплатив. Але ж я не можу підписати незаконний документ", – підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти "слуги народу" Дубінського відкрили кримінальне провадження за наклеп на Порошенка - адвокат Головань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180075
 
   
 Топ коментарі
 
Навіть відвертий ворог Порошенка хоче того, чи ні - але визнає, що звинувачення проти 5-того Президента притягнуті, а то й фейкові
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Ну я так не граю......Порох не садиться...... бяда зєльоная.....
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ОНО систему построило чтобы увильнуть от правосудия.
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А еще он вместе с Портянкой пишет обвинения на себя.
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ау!!! 73-и ))) опять пора менять генпрокурора???
или все же монику пора на виселицу, как оно само пошутило )))
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Ну так Чумак он в теме ,похоже сядет вместе с Пэтей ...
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Поздно, он вместе с Порохом уже год как сидит в Ростове.
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Хотя меня на цензоре называют порохоботом как-то похер. Единственное что меня беспокоит это то, что после посадки Пороха Зеленеский и Украина будут внесены в черный список ЕС. Не Европейской Солидарности, а Европейского Союза. А тут и Путин со своими дружескими объятиями и наш нелох побежит туда. Оттого тот кто толкает Зеленского садить Порошенко работает на интересы Путина, ведь Зеленский легко прогнозируемый.
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