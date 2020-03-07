 В.о. генпрокурора Чумак про підозри проти Порошенка: висмоктані з пальця, у суді потім все розвалиться

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів в.о. генпрокурора Віктор Чумак.

"Ми не гальмували жодної справи, але й не підписали жодної підозри, якщо вона не вивірена до останньої літери. Підозра – це ж не один аркуш, а сто сторінок, на яких описується конструкція злочину, щоб суд її прийняв. Якщо ж ти підписуєш необґрунтовану підозру і суд її такою визнає, ти так само відповідаєш у кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності", – зазначив Чумак.

За його словами, якість цих підозр була такою, що їх неможливо було навіть виправити: "Було б, що виправляти. Якщо фактів у слідства і в підозрі немає, їх не висмокчеш із пальця. Воно ж у суді потім усе розвалиться".

Чиновник зазначив, що був дуже жорстким політичним опонентом Порошенка, але це ще не привід підписувати незаконні документи.

"От завтра мені як в. о. принесуть підозру Порошенкові – і що робити? (Сміється.) Скажуть – Чумак не підписує підозри Порошенку, бо той йому заплатив. Але ж я не можу підписати незаконний документ", – підсумував він.

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