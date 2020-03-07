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 Політика України
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 Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Росії з'явиться новий президент замість Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Звісно, там з’явиться новий президент. Звісно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково", – сказав Зеленський.

На зауваження журналістів, що Путін ніколи не допустить до свого крісла такого, як Зеленський, український президент додав, що не хоче, аби будь-де гинули люди: "Але ми маємо розуміти, що якщо хтось затягує пружину, то в якийсь момент вона порветься".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

У розмові з іноземними журналістами Зеленський також зауважив, що епоха політичного аутсайдера тільки починається, згадавши про Дональда Трампа. А його власна політична кампанія може стати успішною у країнах, "де люди шукають ковток свіжого повітря".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180072
 
 
 Топ коментарі
 
Его просто носит веетерком по проруби, без программы, руля и мухой вместо капитана...
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Я навіть більше скажу !В Україні теж з'явиться новий президент,замість Владіміра Зєлєнскава !
Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - Зеленский про Путина - Цензор.НЕТ 3196
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Какой баян и банальщина. Мысли по-свежее будут? Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна - Цензор.НЕТ 5697
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Заявления такие, будто "держит Бога за бороду". А по факту - даже соратников надёжных набрать в команду не может! Это же не кино, тут реальные дела нужны, а не бравые заявления!
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Что-то Порошенко против Путина не говорил. Только выполнял все его хотелки
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Разительная разница. Перед голландским референдумом Порошенко был на первых полосах газет, заголовки - лицо коррупции, самый коррумпированный политик в мире
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Конечно одинаково.
Вот возьмем, например, Китай ...
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