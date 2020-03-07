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Все про:суд (5953) Боїнг-777 Malasia Airli... (445) Боррель (23)

 Початок кримінального процесу щодо MH17 знаменує собою важливу віху на шляху притягнення винних до відповідальності, - заява Євросоюзу

Європейський Союз вважає початок судового процесу в справі збитого над Донбасом у 2014 році малайзійського Боїнга MH17 важливою віхою на шляху встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Європейського Союзу.

"Початок кримінального процесу 9 березня знаменує собою важливу віху на шляху встановлення істини і досягнення справедливості щодо жертв рейсу MH17 і їх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за катастрофу рейсу MH17", - йдеться у заяві.

Європейський союз знову заявив про свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі судових процедур.

"По мірі продовження кримінального розслідування Об'єднаної слідчої групи ЄС закликає всі держави, включаючи Російську Федерацію, повною мірою співпрацювати зі слідством відповідно до Резолюції 2166 РБ ООН" - йдеться у заяві.

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над східною Україною в 2014 році, загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу.

Четверо підозрюваних, троє росіян і українець, мають постати перед судом заочно 9 березня.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака розтягнеться на 25 тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі про катастрофу MH17 ще не знає, скількох свідків заслухає, - суддя

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180071
 
   
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Ой не вериться мне, что они ***** к ответственности привлекут.
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Естественно не привлекут. Ни *****, ни рашку. Луганду признают виновной и все. А тем пох.
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О, лахта нарешті оговталась. Проспалі?
Давайте, відмазуйте, облизуйтє свого ***** сцаря.
Больше усєрдія.
Кого будете здавати? Захарченка? Гіві? Кобзона ?
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ну ***** у них главнокомандующий и он просил думу ввести войска для спасения русскоговорящих младенцев, дума дала добро и гиркин очкует не просто так, самое интересное впереди.
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Прівлєкут РФ. А це доп санкції, вірогідне виключення з постійних членів РБ ООН, і гора інших ніштяков.
Ну а особисто для ***** 100% статус законо нерукостикуваного.
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"надо еще разобраться, кто там в кого стрелял" Арахмия, полное собрание сочинений, кремль. Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза - Цензор.НЕТ 2117
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Ой ***, над репутацией боса зельцмана нависла угроза. Бубочка, давай спасай шефа, как это ты уже делал после морского трибунала и стокгольмского арбитража
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Привлечение к ответственности- только мировой трибунал всех причастных и не только исполнителей.
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"привлечения к ответственности виновных" - Посадят европейских лидеров, чьи заигрывания с ****** привели к таким последствиям?
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