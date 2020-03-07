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 Політика України
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Все про:Шевцов (28) Устінова (27)

 Понад 50 депутатів просять Авакова провести розслідування щодо слідчого НПУ Шевцова

Понад 50 депутатів Верховної Ради закликали міністра МВС Арсена Авакова провести службове розслідування, пов'язане з активами сім'ї слідчого Нацполіції Євгена Шевцова.

Як передає Цензор.НЕТ, журналісти "Бігус.Інфо" з'ясували, що дружина слідчого отримала в подарунок нежитлові приміщення в центрі Києва площею понад 500 метрів.

Ініціатором звернення до міністра виступила нардеп Олександра Устінова. За словами парламентарія, у відповідь на її дії слідчий Шевцов почав всіляко ображати її, публікуючи хамські пости в ФБ.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" - такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєї нової Національної поліції. От і мене публічно привітав напередодні свята цілий заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліціі України Євген Шевцов.

Все тому, що я зібрала підписи 50 депутатів і надіслала звернення Авакову з проханням забезпечити "обєктивне, повне та неупередженене розслідування можливого вчинення протиправних дій" цією людиною. Він, його дружина - мільйонерка та їхнє майно -фігуранти останнього розслідування Бігуса.

Заступник начальника ГСУ Нацполіції - 6!! разів правив свій постік, але ж скріни не горять. Жаль, що людина на такій високій посаді в Нацполі цього не знає

Так от в мене лише одне питання до Арсена Авакова: ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліції ще й на керівній посаді?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевцовим зацікавилися в ДБР, - ICTV

Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрік. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180070
 
 
 Топ коментарі
 
Дарять чомусь лише начальникам силовикам.
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рюкзак сабаков уже может с чистой совестью сказать что с материальным положением следователя все законно,просто бабушка оставила наследство
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Вы в своем уме? Аваков самый лучший в мире министр! И подчиненные у него все кристально чистые люди! А если имеются отдельные многочисленные задержания полицаев за совершенные ими особо тяжкие преступления, так это всё следствие естественной усушки-утруски личного состава. Только и всего!
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рюкзак сабаков уже может с чистой совестью сказать что с материальным положением следователя все законно,просто бабушка оставила наследство
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Тут и сам шеф неплохо зарабатывает, и без шума

Более 50 депутатов просят Авакова провести расследование по следователю НПУ Шевцову - Цензор.НЕТ 3163
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там еще замешаны сестра мама и отец Нефедова да и он сам с махинащиями с квартирой.. чтоб не отдавать долг 45 тысяч баксов.. вот таких привел во власть ЗЕ клован одни уголовники.. а этот "менток" с женой соучаствовали в уголовной группировке которая 5 лет в лесу удаленно через вирус завладевала компами нотариусов и удаленно от их имени снимала арестованные активы там кстати и НОВИНСКИЙ нардеп замешан по самые помидоры я сегодня по каналу 24 смотрел Бигуса... а группу повязали и НПУ и СБУ расследуют уголовное дело.. вот так то... у Бигуса в ЮТУБ есть канал там и этот выпуск...
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Не трогайте авакова
Ему некогда.
Он занялся раздерибаниванием дсо.
С этой целью руководителем туда назначен человек, который хорошо умеет реализовать автотранспорт по цене металлолома, офисные помещения отдавать за липовые долговые обязательства, остальное - просто растаскивать по дачам
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Ну прям
И нет своих авто и зданий, хотя бы возле вокзала и на пушкинской?
То, что совместные патрули - не означает ликвидацию юрлица и его имущества.
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Сразу поверить в это сложно, но не все живут в Киеве.
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Ну, новая полиция. Этого поца уже тянут в пятое Правительство..... А как была мусарня так и осталась только стала еще хуже. Реформаторы хреновы.....
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Вы в своем уме? Аваков самый лучший в мире министр! И подчиненные у него все кристально чистые люди! А если имеются отдельные многочисленные задержания полицаев за совершенные ими особо тяжкие преступления, так это всё следствие естественной усушки-утруски личного состава. Только и всего!
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с самим лучшим коррумпированным составом
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А могуи "нижайше попросить соблаговолить обратить яснейшее внимание"?
Сцуки, до сих не научились правильно жопы лизать чиновникам, представителя народовладдя!
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У нас совковая казарменая модель, вертикаль искуствено созданная на месте существовавших с доиторических времен самоуправления громад, которые имеют все страны мира в разных обличиях. Украинское самоуправление было одно из самых дееспособных за шо полатилось голодомором. Так как не вписывалось в ордынскую модель совка-барин прийдет барин рассудит- Пока не вернемся к самоуправлению где вся власть и сервис нанимается или выбирается громадой по договору и уставу. Мы будем сидеть на двух стульях с совковым управлением и украинской почти забытой ментальностью. Нордовладдя и
новый суспильный договор вот что мы должны обсуждать.
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овца пожаловалась волку и попросила об охране!
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так других там и не держат - особенно хАваковы....
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С приходом Зебильного клоуна все возвращается во времена Януковоща.
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а это точно не зеля? (судя по фотографии) Понад 50 депутатів просять Авакова провести розслідування щодо слідчого НПУ Шевцова - Цензор.НЕТ 4539
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