 Громадянин України загинув у ДТП у Польщі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"6.03.2020 о 16:00 на трасі Хелм-Білополя неподалік польсько-українського кордону трапилася ДТП за участі мікроавтобуса з українськими реєстраційними номерами та польського автобуса. Мікроавтобус Mercedes Sprinter, з 4-ма пасажирами, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з польським автобусом, який стояв на зупинці. В результаті сильного удару мікроавтобус перекинувся, спричинивши смерть одного пасажира - громадянина України. Інші пасажири внаслідок інциденту не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Погорєльцева, водія мікроавтобуса затримала польська поліція. Розпочато розслідування аварії.

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Родичі загиблого українця повідомлені про цей інцидент та наразі прибули до Польщі.

Генеральне консульство України в Любліні, за словами Погорєльцева, підтримує контакти з місцевими правоохоронними органами, а також надає необхідне сприяння та допомогу родичам загиблого, зокрема, в оперативній організації репатріації тіла в Україну.