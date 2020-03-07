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 Події, Суспільство
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Все про:ветерани (470) Житомир (208) похорон (782) Ян Осока (963) 95 окрема десантно-штурмова бригада (42)

 Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Завтра, 8 березня, в Житомирі, о 10.00 за адресою: пр. Академіка Тутковського, 6 (під'їзд №7) почнеться церемонія відспівування і прощання з Олегом Котенком, 06.10.1973 року народження, учасником АТО, кіборгом, колишнім військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіло Котенка знайшли 6 березня близько 15.00 в під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч з тілом був його карабін.

"6 березня близько 15.00 години надійшло повідомлення, що в під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження, з вогнепальним пораненням. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу і Головного управління Нацполіції в області. Поруч з тілом була зброя. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Попередньо, всі обставини, зафіксовані на місці події, вказують на самогубство", - повідомила прессекретар ГУ Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко.

Поховають Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира. Початок поховання о 12.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтера Олега Котенка знайшли вбитим у Житомирі

У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180068
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов обещал что будут убивать военных и волонтёров.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
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Львовский метрополитен@natohawks
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?


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Портнов обещал что будут убивать военных и волонтёров.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
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Ну не стане ж ВОНО методичку виставляти.... Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире - Цензор.НЕТ 7968
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Львовский метрополитен@natohawks
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?


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тебе этого мало? читай внимательно! за предупреждения, что опасно ходить без броника быстренько 129 ст. приплели! а этому деятелю даже замечание не сделали!
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Лапоть, тебе сверху дали два скриншота.
Не пытайся казаться глупее чем ты есть.
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А, от в словах Депутата Ради Софії Федини, знайшли страшенний кримінал .
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Нет. Но у его сослуживцев есть хорошая память, и чёткое знание библейского принципа "око за око, зуб за зуб".
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За каждую смерть Героя, Портнов и Аваков ответят сполна как на Земле, так и на Небе.
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А что Аваков?
Льібится в фейсбуке и ни гу-гу по поводу убийства защитника Украиньі.
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"надо еще разобраться, кто там в кого стрелял" Арахмия.
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