 Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тіло Котенка знайшли 6 березня близько 15.00 в під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч з тілом був його карабін.
"6 березня близько 15.00 години надійшло повідомлення, що в під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження, з вогнепальним пораненням. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу і Головного управління Нацполіції в області. Поруч з тілом була зброя. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Попередньо, всі обставини, зафіксовані на місці події, вказують на самогубство", - повідомила прессекретар ГУ Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко.
Поховають Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира. Початок поховання о 12.00.
У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?
Не пытайся казаться глупее чем ты есть.
Льібится в фейсбуке и ни гу-гу по поводу убийства защитника Украиньі.