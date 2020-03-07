 В Україні накопичилося понад 30 млрд боргів за електроенергію, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українське вугілля потрібне українським вугільним тепловим електростанціям. Це все питання національної безпеки. І вони починаються з вугілля, закінчуються світлом. Є питання не тільки виплати боргів шахтарям, а й у виплаті божевільних накопичених боргів за електроенергію - сума понад 30 млрд грн", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україні потрібна довгострокова програма з реструктуризації і погашення цієї заборгованості.

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