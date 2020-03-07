EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  3550  113
Все про:заборгованість (56) Електрика (337) Денис Шмигаль (65)

 В Україні накопичилося понад 30 млрд боргів за електроенергію, - Шмигаль

В Україні накопичилося понад 30 мільярдів гривень боргів за електроенергію, вони вимагають довгострокової програми з реструктуризації і погашення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українське вугілля потрібне українським вугільним тепловим електростанціям. Це все питання національної безпеки. І вони починаються з вугілля, закінчуються світлом. Є питання не тільки виплати боргів шахтарям, а й у виплаті божевільних накопичених боргів за електроенергію - сума понад 30 млрд грн", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україні потрібна довгострокова програма з реструктуризації і погашення цієї заборгованості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шахтарям виплатили частину заборгованості із зарплат у сумі 654 млн гривень, - Шмигаль. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180067
 
 
 Топ коментарі
 
200 млн евро за дворец- ещё не предел

В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8394
 показати весь коментар
 
Грузите миллиарды Ахметову прямо в ведра

В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 574
 показати весь коментар
 
А Шмигало вже й Ахмєту щось нашмигало. Позавчора кацапамводу в Крим,через день канфєтку алігарху.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Голова Львівської облради Олександр Ганущин каже, що добре знайомий зі Шмигалем, і каже, що він непоганий управлінець і не співатиме під Ахметова, взагалі ні під кого...
Чомусь Ганущин мене знітив...

Але подивимось...
 показати весь коментар
 
теперь всем понятно,что второй раз ахмету нужно списать задолженность ,как и "папиредник" в бытность реструктизировал 25 лярдов за поддержку страусов,пора и за поддержку "квартала" уплатить из кармана народа...
 показати весь коментар
 
 
Вот и повесь все эти долги на Ганчарука с его командой.Не забудь туда приплюсовать Зеленского.
 показати весь коментар
 
Электроэнергию закупаем у русских, вот вернем долги вместе с крымом.
 показати весь коментар
 
Странно, не смотря на такие задолженности по электроэнергии, всякие ахметы, бени и прочие, хотят приобрести кампании электроснабжения! Кстати какие задолженности по ЖКХ имеет тот же Янелох, мендель и прочая зЕлень у власти?
Блин, тут и рабам позавидуешь, отработали, накормили и отдых, а у нас иначе, отработал и иди собачек продавать, что бы за свет и прочее расплатится, а кушать это буржуазно!!!
Идиот! Лучше бы промолчал, при пенсиях таких и зарплате...
 показати весь коментар
 
"Программа по реструктуризации и погашению" при Кучмі і Януковичу проходила так: борги за електроенергію компаніям Ахметова погашались за рахунок державного бюджету.
 показати весь коментар
 
А у Рінат Лєонідича рєпа не лусне від 30млрд? Може нехай антімонопольний комітет позбавить чолов'ягу від такого ярма і націоналізує нарешті ДТЕК, як монополіста на ринку постачань енергоресурсів?
 показати весь коментар
 
Питання, який % складае борг ЛНР ДНР? Ї хто має його сплатити?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору