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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1210) COVID-19 (559)

 16 проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - МОЗ

Дослідження 16 зразків матеріалів у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) показали негативні результати на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня є на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.

Протягом дня 6 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180066
 
 
 Топ коментарі
 
37 тестов на всю страну, где чтобы получить результат анализы нужно направлять в столицу, а для уточнения в Лондон...

В Украине не может быть эпидемии, так как никто не узнает. Нет тестирования, нет проблем.
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Титульная нация, нам же можно ссать в глаза. Потому больных нет и не будет, не болеют украинцы.
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Титульная нация, нам же можно ссать в глаза. Потому больных нет и не будет, не болеют украинцы.
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Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!, https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba.html#more-97326, Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!
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37 тестов на всю страну, где чтобы получить результат анализы нужно направлять в столицу, а для уточнения в Лондон...

В Украине не может быть эпидемии, так как никто не узнает. Нет тестирования, нет проблем.
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Если им удалось подтосовать выборы по всей стране, то сфальсифицировать результаты анализов - не проблема.
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А вы много видели живых людей, которые голосовали за клоуна-наркомана во время войны?
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У нас Трамп тоже победил с большими вопросами, но тут разница была в проценты.
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Як тільки випадки «корони» появляться в Африці і Латинській Америці,цю епідемію назвуть «пандемія».Поки що це слово боялися вимовляти.
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Неа,так не рахується.Випадки в Африці і Пів.Америці є завезеними(хворі приїхали з Італії).А от коли вірус почне вільно циркулювати між місцевими,ось це інша справа.Тому поки що,це все не пандемія.
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Може й так. Дай Бог, щоб отією гейропою все і закінчилось.
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Это невозможно. Если бы вы потрудились подумать мозгой, вы бы это осознали.
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_Ну да, дважды два пока что не четыре, только потому... что какой-то дядя в интересах финансистов не хочет называть вещи своими именами. Понятно.
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NonCFist,в Україні епідемії нема,а є випадок завезений з Італії.В нас вірус не циркулює.І ніхто не каже,що пандемії не буде.Буде.Просто,треба розслабитися і зачекати.
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Я зла народу України не бажаю,бо я сама українка і вся сім'я моя дома в Україні.Якщо така проблема є,то її треба пережити спокійно.А не,що одні вивалили очі і б'ються в істериці,а інші прийняли позу страуса.Проблема-є.Але пережили чуму,переживеться і це.Доречі,ВІЛ-це і є пандемія,яка триває досих пір.Але якось-то навчилися з нею жити.
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Тестирование заключалось в составлении писульки о тестировании?
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Корона Вирус - вирус который очистит землю от аморальных личностей, которые находятся при власти.
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Своего лечащего рекомендуешь? Так тебя же не вылечил!
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А знаете кому скорее всего проводили эти тесты? Скорее всего их проводили монике и её приближенным
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кто-нибудь из ярых критиканов объяснит, что вам даст то, что вам выявят коронавирус специальным тестом?
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если выявить тестом, то можно отследить пути передвижения/контакты, изолировать зараженных. Прекрасным примером может служить Сингапур
16 проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4410
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