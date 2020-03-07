 Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Зайцевого, - Міноборнони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Біля н.п. Зайцеве зафіксовані розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм. Також окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Захисники України дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, один має поранення, троє - бойові пошкодження, найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військових в результаті ворожого обстрілу немає.