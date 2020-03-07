EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  16156  230
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4734) Кабмін (3876) НБУ (607)

 Справа не в особистих рейтингах, - Зеленський розповів, чому змінив уряд і чого чекає від НБУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Quint розповів чому змінив уряд і чого чекає від Національного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Їм належить 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов'язаний з одним із них. І вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - сказал Зеленский, коментуючи вплив олігархів на новий Кабмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

Зміну українського уряду Зеленський пояснив необхідністю реакції на ефективність його роботи. "Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете зазнати невдачі. Мова йде не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас можуть вигнати з влади, а про те, що в України більше ніколи не буде можливості зробити це", - вказав він.

Агентство зазначає, що Зеленський бере на себе відповідальність за деякі ключові починання, зокрема, ухвалення законів про скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель і щодо захисту націоналізації найбільшого банку України "Приватбанку" в 2016 році, чого домагається МВФ.

У матеріалі Bloomberg Quint наголошується, що Зеленський виступає за незалежність Національного банку, але при цьому виступив з певною критикою на його адресу через те, що НБУ підтримує найвищі в регіоні витрати за позиками.

"Я не планую змінювати будь-яку людину в країні, яка працює чесно і ефективно. Але ми домовилися з Центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони дають нам це, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю", - сказав президент в інтерв'ю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180064
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, сука, почему при твоей долбаной и дебильной власти регулярно расстреливают то волонтеров , то наших военных? Вот застрелил киллер вчера Олега Котенко в собственном подъезде.Это нормально? Почему полиция не находит убийц и заказчиков? Почему открыта граница для кацапов? !!! Сколько этот бардак будет продолжаться? Наши военные на фронте погибают и дома. Жах, эти зеленые гниды доведут скоро народ до Майдана.
 показати весь коментар
 
"Последний звиздецнаступает..." Зєля дупітою відчуває.
 показати весь коментар
 
Ріст ВВП Мокшандії у січні2020 року плюс 1,6%ВУкраїні мінус 0,5%.
Однак в червні 2019 року ріст ВВП Мокшандії був 0,9%, в Україні плюс 4, 7%.
Нехіло господарюють Зєбуїни.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Один глупый капитан
В бурную погоду
Взял и сел на барабан
Вместо парохода.
В это время град пошел
Покрупней гороха,
Барабану хорошо -
Капитану плохо
 показати весь коментар
 
 
"Їм належить 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов'язаний з одним із них. І вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - сказав коЗЕл, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180064

--------------------------------------------------------------------------------
О-о, коЗЕл почав ліпити відмазки, чого він змінив найкращий уряд, на "найкращих" шнирів олігархів. От же ж слизька ЗЕлена шмаркля.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбуратино сазал: :"Каждый менеджер в Украине работал на одного из них (олигархов) или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать".
Баран, люди это понимали и раньше, а до тебя дошло хоть теперь?
А кто тобой манипулирует - догадался? Подскажу: все вместе и по очереди. А потом снова все вместе и по очереди. Чудак ты, Вова. На букву "м". Положи булаву и возвращайся к роялю....Источник: https://censor.net.ua/n3180064
 показати весь коментар
 
 
Потому что там уже никаких рейтингов у Зеленского нету! Одно сплошное разочарование!
 показати весь коментар
 
 
Поставить во главе правительства человека Ахметова,а министрами Бениных подстилок,это получается не для рейтинга.А для чего тогда?Для большей эффективности?
Только вот в чем эта эффективность заключается,я так и не понял.В том,что бы еще раз повторить операцию под кодовым названием "Приватбанк"?Вернуть его Коломойскому и приватизировать его по второму кругу?
Ну а после слов нового премьерминистра,что от укрепления гривны стране стало только хуже,я понял приплыли,пора скупать баксы.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...

07.03.2020 г.

Эпидобстановка в Украине 2020\03\07. 14 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 42 субъектов подозрения.9 заборов анализов,6 в работе. Отрицательных анализов на вирус 3. Положительных анализов - нет. По состоянию на 00-00 07.03 в регионах тест-систем нет. Обратите внимание на увеличения непроверенных подозрений на заболевание. Причины - трудности транспортировки в Киев. Большинство врачей просто ограничивается тестами на грипп.

Беда Уманского на посту министра финансов нынешнего "правительства" состоит в том, что он специалист мыслящий стратегическими категориями. При таком подходе его понимание МВФ вполне понятно и обосновано. Но в реалиях нынешнего времени и нынешнего президента его судьба в правительстве будет крайне печальна. Зеленский по своей ограниченности воспринимает министра финансов как волшебную палочку приносящую деньги в казну., а в этом Уманский не силен.

Г-ну Зеленскому (не говорите потом, что вас не предупреждали). Переназначение вице-премьером\министром "безвременно отсутствующего" Михаила Федорова трактуется некоторыми серьезными организациями США как акт препятствия осуществлению правосудия (укрывательства), путем сохранения за Федоровым дипломатического паспорта и соответствующего статуса. Это замечено и отмечено.

Дубилета решили не увольнять. Оставили так сказать, в кадровом резерве.

Первый день нового правительства стал для него днем открытий и потрясений. Выяснилось, что пришедшие на смену "молодым и неопытным" управленцам правительства Гончарука "опытные и серьезные управленцы" нового правительства Шмыгаля серьезно верили в весь тот экономический бред, который вещал предыдущий состав правительства. Потому вскрывшиеся факты реального состояния дел повергли правительство в состояние тихого шока. Возможно Гончарук был и не очень грамотным управленцем, но в приватных разговорах говорил что падение ВВП начнется в январе 2020 года. А вот для новых "серьезных и опытных" открывшийся факт падения ВВП на 0,5% в январе 2020 года стал шоком и потрясением.
Как и следовало ожидать представители ОПУ (зам. главы ОПУ Трофимов) уже начали зондаж общественного мнения о возможности второго срока Зеленского на посту президента. Это вполне понятно. После всего что творил Зеленский уйти означает сесть и надолго.
Зеленский устроил грандиозный разнос главе ОПУ Ермаку. Причина этому проста, смена Богдана Ермаком породила у Зеленского слишком завышенные ожидания в сфере отношений с США и обещаемых Ермаком прорывов и официального визита Зеленского в США. Но пока что Трамп вовсю использует Зеленского и возбужденное в Украине дело против Байдена, но не желает прямого контакта со столь неоднозначной личностью. как Зеленский. Впрочем в любом случае возбуждение "дела Байдена" - очень плохая идея. И первой это поняла "и.о. главы ГБР" Венедиктова, слезно умоляющая Зеленского забрать ее с этого поста на пост Генерального прокурора.
Зам. генерального прокурора Чумак открытым текстом заявил, что увольнение Рябошапки напрямую связано с делом "Привата", которое планируется к рассмотрению в суде 18 марта.
Шевченковский суд г. Киева обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ анонсированный на 10 марта. Уманский не умеет пользоваться этим инструментом. Денег на текущие расходы нет.

Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ.
 показати весь коментар
 
 
Ты сменил правительство, чтобы вернуть Приват Коломойскому. Мы тебе не верим.
 показати весь коментар
 
 
Бреше наш ВОШдь, колишніх клоунів не буває, а без сміху та аплодисментів(рейтингу) вони не можуть, сміху він вже наробив предостатньо але гіркого.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, Бубочка без шпаргалки зможе пояснити все те що надруковано у цій новині?
 показати весь коментар
 
Дело в том, что не выполнили самых важных задач: отдать приват, посадить Пороха, распродать землю, дискредитировать и запугать делами и убийствами армию и волонтеров, ну и кучка других задач.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский видно не знает,что диплом не говорит,что человек образованный. Политика должна обеспечивать рост экономики.По действиям этой власти даже на горизонте не видно.Подучится надо этак годков 10
 показати весь коментар
 
 
Власть в Украине перешла к олигархам.
Теперь не зеленский принимает решения. В Украине по желанию коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха из государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный.
 показати весь коментар
 
 
Паяцу сказали поменять, вот он и поменял...Беня ,это сила...
 показати весь коментар
 
 
не болтай зе верни деньги пенсионерам. по индексации а то крадуном будешь. как свын
 показати весь коментар
 
 
В огороде бузина... Само хоть понимает, что несет?
 показати весь коментар
 
 
Расскажи лутше шо там с концом эпохи бедности??
 показати весь коментар
 
 
Гончарука выгнали за то, что он исполнял именно то, для чего он был поставлен. Более того, выполнял он это последовательно и не отклоняясь ни вправо, ни влево от поставленной задачи.
Для того, чтобы действительно оценить работу правительства Гончарука, сначала надо понять, какую главную цель ему поставил президент и парламент. Только уяснив себе это, можно ответить на вопрос, делал и сделал он это или нет.
А на самом деле, задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал.

Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды.
Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.

Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки.
Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток.
Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать.
Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.

 Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить.

Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.

А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!

Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет.
https://defence-line.org/2020/03/za-chto-izgnali-goncharenko/
 показати весь коментар
 
 
Трудно найти в словах псевдопрезидента хоть какую-то логику. Заявлять, что 70-80% принадлежит олигархам и при этом открывать рынок земли, приватизировать госпредприятия, - тут все мозги вытекут при попытке понять.
 показати весь коментар
 
 
как то странно
министр --не политическая фигура
это специалист /неужели в прошлое правительство
набрали неучей и профанов /
каждый премьер тянет своих
а надо брать специалистов экстра класса
и смотреть справился или нет /а не друг премьера/
 показати весь коментар
 
Конечно дело уже не в рейтинге, а дело уже в ЭГО которое выросло до неймоверных размеров корона больше чем к у путина амбиции зашкаливают и это било видно как клоун бежал за Гончаренко. По всем обстоятельствам дело уже бежит к Майдану.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору