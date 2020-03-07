 Справа не в особистих рейтингах, - Зеленський розповів, чому змінив уряд і чого чекає від НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Їм належить 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов'язаний з одним із них. І вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - сказал Зеленский, коментуючи вплив олігархів на новий Кабмін.
Зміну українського уряду Зеленський пояснив необхідністю реакції на ефективність його роботи. "Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете зазнати невдачі. Мова йде не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас можуть вигнати з влади, а про те, що в України більше ніколи не буде можливості зробити це", - вказав він.
Агентство зазначає, що Зеленський бере на себе відповідальність за деякі ключові починання, зокрема, ухвалення законів про скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель і щодо захисту націоналізації найбільшого банку України "Приватбанку" в 2016 році, чого домагається МВФ.
У матеріалі Bloomberg Quint наголошується, що Зеленський виступає за незалежність Національного банку, але при цьому виступив з певною критикою на його адресу через те, що НБУ підтримує найвищі в регіоні витрати за позиками.
"Я не планую змінювати будь-яку людину в країні, яка працює чесно і ефективно. Але ми домовилися з Центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони дають нам це, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю", - сказав президент в інтерв'ю.
В бурную погоду
Взял и сел на барабан
Вместо парохода.
В это время град пошел
Покрупней гороха,
Барабану хорошо -
Капитану плохо
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О-о, коЗЕл почав ліпити відмазки, чого він змінив найкращий уряд, на "найкращих" шнирів олігархів. От же ж слизька ЗЕлена шмаркля.
Баран, люди это понимали и раньше, а до тебя дошло хоть теперь?
А кто тобой манипулирует - догадался? Подскажу: все вместе и по очереди. А потом снова все вместе и по очереди. Чудак ты, Вова. На букву "м". Положи булаву и возвращайся к роялю....Источник: https://censor.net.ua/n3180064
Только вот в чем эта эффективность заключается,я так и не понял.В том,что бы еще раз повторить операцию под кодовым названием "Приватбанк"?Вернуть его Коломойскому и приватизировать его по второму кругу?
Ну а после слов нового премьерминистра,что от укрепления гривны стране стало только хуже,я понял приплыли,пора скупать баксы.
07.03.2020 г.
Эпидобстановка в Украине 2020\03\07. 14 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 42 субъектов подозрения.9 заборов анализов,6 в работе. Отрицательных анализов на вирус 3. Положительных анализов - нет. По состоянию на 00-00 07.03 в регионах тест-систем нет. Обратите внимание на увеличения непроверенных подозрений на заболевание. Причины - трудности транспортировки в Киев. Большинство врачей просто ограничивается тестами на грипп.
Беда Уманского на посту министра финансов нынешнего "правительства" состоит в том, что он специалист мыслящий стратегическими категориями. При таком подходе его понимание МВФ вполне понятно и обосновано. Но в реалиях нынешнего времени и нынешнего президента его судьба в правительстве будет крайне печальна. Зеленский по своей ограниченности воспринимает министра финансов как волшебную палочку приносящую деньги в казну., а в этом Уманский не силен.
Г-ну Зеленскому (не говорите потом, что вас не предупреждали). Переназначение вице-премьером\министром "безвременно отсутствующего" Михаила Федорова трактуется некоторыми серьезными организациями США как акт препятствия осуществлению правосудия (укрывательства), путем сохранения за Федоровым дипломатического паспорта и соответствующего статуса. Это замечено и отмечено.
Дубилета решили не увольнять. Оставили так сказать, в кадровом резерве.
Первый день нового правительства стал для него днем открытий и потрясений. Выяснилось, что пришедшие на смену "молодым и неопытным" управленцам правительства Гончарука "опытные и серьезные управленцы" нового правительства Шмыгаля серьезно верили в весь тот экономический бред, который вещал предыдущий состав правительства. Потому вскрывшиеся факты реального состояния дел повергли правительство в состояние тихого шока. Возможно Гончарук был и не очень грамотным управленцем, но в приватных разговорах говорил что падение ВВП начнется в январе 2020 года. А вот для новых "серьезных и опытных" открывшийся факт падения ВВП на 0,5% в январе 2020 года стал шоком и потрясением.
Как и следовало ожидать представители ОПУ (зам. главы ОПУ Трофимов) уже начали зондаж общественного мнения о возможности второго срока Зеленского на посту президента. Это вполне понятно. После всего что творил Зеленский уйти означает сесть и надолго.
Зеленский устроил грандиозный разнос главе ОПУ Ермаку. Причина этому проста, смена Богдана Ермаком породила у Зеленского слишком завышенные ожидания в сфере отношений с США и обещаемых Ермаком прорывов и официального визита Зеленского в США. Но пока что Трамп вовсю использует Зеленского и возбужденное в Украине дело против Байдена, но не желает прямого контакта со столь неоднозначной личностью. как Зеленский. Впрочем в любом случае возбуждение "дела Байдена" - очень плохая идея. И первой это поняла "и.о. главы ГБР" Венедиктова, слезно умоляющая Зеленского забрать ее с этого поста на пост Генерального прокурора.
Зам. генерального прокурора Чумак открытым текстом заявил, что увольнение Рябошапки напрямую связано с делом "Привата", которое планируется к рассмотрению в суде 18 марта.
Шевченковский суд г. Киева обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ анонсированный на 10 марта. Уманский не умеет пользоваться этим инструментом. Денег на текущие расходы нет.
Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ.
Теперь не зеленский принимает решения. В Украине по желанию коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха из государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный.
Для того, чтобы действительно оценить работу правительства Гончарука, сначала надо понять, какую главную цель ему поставил президент и парламент. Только уяснив себе это, можно ответить на вопрос, делал и сделал он это или нет.
А на самом деле, задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал.
Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды.
Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.
Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки.
Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток.
Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать.
Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.
Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить.
Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет.
https://defence-line.org/2020/03/za-chto-izgnali-goncharenko/
министр --не политическая фигура
это специалист /неужели в прошлое правительство
набрали неучей и профанов /
каждый премьер тянет своих
а надо брать специалистов экстра класса
и смотреть справился или нет /а не друг премьера/