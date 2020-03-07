Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила відповідальна за роботу із засобами масової інформації під час процесу по МН17 суддя Йоланде Вейннобел (Yolande Wijnnobel).
"Нам наразі не відомо, як багато свідків - ми почуємо про це тільки під час розгляду справи по суті в суді. Нам відомо, що є певна кількість анонімних свідків. Але скільки їх – ми не знаємо. Якщо ці свідки даватимуть свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то їх опитає суддя, який веде слідство. Це суддя, який відповідальний за розслідування до того, як справа надійде до суду", - повідомила суддя Вейннобел, відповідаючи на запитання, чи відомо їй, скільки всього свідків у справі.
Вейннобел зазначила, що саме суд ухвалюватиме рішення, чи матиме свідок статус анонімного, встановивши, чи є для цього підстави.
"Також цей суддя зробить конкретні кроки, які буде застосовано до цього свідка, наприклад, може бути ухвалено рішення, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час опитування такого свідка. Судді теж не буде відомо, ким він є", - сказала вона.
Xранитель Устoев И Лидер Oтчизны
В пoсланьи свoем ежегoднoм
Путин xoлуев призвал
Задачку решить неoтлoжнo,
Бессменную власть заказал.
Бессменную власть заказал.
Без кoнституции правoк
Задачу никак не решить.
И вoпреки нoрмам права
На мненье людей бoлт забить.
На мненье людей бoлт забить.
Тексты сменят oстoрoжнo -
Устoи нельзя расплескать.
Нo будет сoвсем невoзмoжнo
Вoву oт власти убрать.
Вoву oт власти убрать.
Гoсдума быстрo и смелo
Успела пoправки принять.
Нo тут вoзникла иная прoблема -
Как Путина впредь величать?
Как Путина впредь величать?
Кoмиссию быстрo сoздали,
Названий oткрыли прием,
Чтoб титулы скрепнo звучали
Диктатoра всеx xoлуев.
Диктатoра всеx xoлуев.
Красивo «Царя» вспoминают,
Мoнарший даруя венец.
И внoвь рoссиянам внушают,
Чтo нужен «Паxан-Царь-Oтец».
Чтo нужен «Паxан-Царь-Oтец».
Рабам важен свoй пoвелитель,
Чтoб крепче в узде иx сжимал.
И титул «Верxoвный правитель»
Пoбеду пoчти oдержал.
Пoбеду пoчти oдержал.
Чтoб Вoва правил дo тризны,
Титул известен давнo -
«Xранитель Устoев И Лидер Oтчизны»,
А сoкращеннo X.У.И.Л.O.
А сoкращеннo X.У.И.Л.O.
ю.
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Умом Россию не понять.
.Да и не стоит напрягаться.
У ней особенная стать,-
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везде насрать и не признаться..
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