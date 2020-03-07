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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Буковина (271) COVID-19 (559) Осачук Сергій (2)

 Швидкі тест-системи для виявлення коронавірусу в Україну доставлять 12 березня, - голова Чернівецької ОДА Осачук

У Чернівецькій області замовили необхідні тест-системи для виявлення коронавірусу. Їх доставлять в Україну в четвер, 12 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Стосовно швидких тест-систем, які б прискорювали можливість отримання результатів і відхиляння чи підтвердження таких підозр на наявну інфекцію, хочу повідомити вам, що ми спілкуємося з усіма областями України, їхніми епідеміологами. Немає в жодній іншій області офіційних тест-систем. Тому інформація про те, що вони десь є в інших регіонах, а в Чернівцях немає, не відповідає дійсності. 12 березня необхідні для нашої лікарні, для нашої області тест-системи будуть доставлені до України. Фірма-постачальник отримає їх 12 березня і з того моменту ми організуємо їх доставку до Чернівців", - сказав Осачук.

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Голова облдержадміністрації також повідомив, що стан хворого, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію, стабільний.

"За цей час його стан не погіршився. При цьому симптоматика зберігається, він у різні проміжки доби має різні температурні показники. Температура тіла то підвищується, то спадає", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180062
 
 
 Топ коментарі
 
А Ви що не в курсі, за них була війна серед депутатів, купляли для себе та родин.
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куда поделись системи от ВОЗ ? которые неделю назад начали делить по областям в МОЗ ,и поделить обещали за день два ?
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ах да ,там же после обсервации Волошина у них тяга к жизни проснулась , закон прайда... Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2183
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В маршрутках перестали чихать и кашлять . Терпят . Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 3250
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Доставка тест-систем це добре, але коли будуть перевіряти цими тест-системами всіх хто знаходиться в лікарнях з ускладненнями ОРВІ? Коли будуть перевіряти всіх хто контактував з померлими від ускладнень ОРВІ на наявність коронавірусу? Немає системності в роботі медицини. Щось робимо але безсистемно та бездумно! Взагалі немає системності у роботі влади, коронавірус є а Воєнного стану немає і тому ні в кого немає повноважень ізолювати хворих!
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з початку перевіряють на відомі віруси типу грипу та орви - якщо ці тести нічого не показують а симптомаика співпадає з коронавірусною - тоді тестують на корону......ех...непогане пиво іспаньке....
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У громадському транспорті стало дуже багато осіб, що кашляють.
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куда поделись системи от ВОЗ ? которые неделю назад начали делить по областям в МОЗ ,и поделить обещали за день два ?
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А Ви що не в курсі, за них була війна серед депутатів, купляли для себе та родин.
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ах да ,там же после обсервации Волошина у них тяга к жизни проснулась , закон прайда... Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2183
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Там ОПЗЖ с Мертветчуком вовсю бесятся. Может нам свезет?
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Дайте народу видовищ. Дайте політичну сатиру!
95 Квартал, давай сатиру на бубочку Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4617
Коронрвірус салом закусимо
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новые системы срабатывают быстрее,чем распространяется коронавирус и реагируют сразу на запах сала с чесноком
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Зараз іду до магазину нажершись часнику. Розбігайтесь всі.
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Он не в курсе, что в Мукачево есть 200 официальных тест систем? а в Запорожье 149 неофициальных...
ловите инструкцию, как пользоваться:
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
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tZE inform

@tZEinform

·5 мин
Черновицкая область решила послать ....далеко всех Вовиных министров вместе с Вовой и закупила экспресс-тест системы сама Вот и молодцы. В области около 30-32 подозрений.
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А уряд і надалі буде говорити, що до епідемії коронавірусу Україна готова, реагує належним чином... Шапіто, блін!
І я так розумію, що кожна область вирішує питання експрес тест-систем самостійно?
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Оба на-а,так наша медицина по заявлению правительства готова к этому вирусу на все 100 уже полтора месяца,так зачем же нашей медицине эти экспрес тесты?
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Внезапно! Они сбрехали. Никогда такого не было, и вот опять.
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