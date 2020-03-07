 У маршрутці на Бровари чоловік після невдалого флірту вдарив і намагався пограбувати співробітницю поліції

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.
"Працівниця поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводився грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.
Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу.
На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.
Ним виявився "добре відомий" для керівництва поліції Київщини житель Броварів. Він неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.
Як з’ясувалось, чоловік намовляв спеціально на свою ексдружину та сина, вимагав проведення судово-медичної експертизи, а сам неодноразово піднімав на них руку. В подальшому кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду. Наразі тривають судові засідання.
За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.
Девушка была не на службе, ехала домой с корпоратива.
Ошибка, причем непростительная и глупая.
Чаку Норрису никто не может навалять.
Чак Норрис сам кому хочешь наваляет.
Вспомним выражение Авакова "мусора не люди"..
Карма ?
ему 42 и он не лох..как и баканов, согласно должности получит лейтенанта, а к концу срока полковника и выслугу лет
Розвелось всякої наволочі, в одні двері саджають, а в інші через трироки випускають!!!