EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  7490  56
Все про:Бровари (61) маршрутки (180) напад (708) Нацполіція (9133)

 У маршрутці на Бровари чоловік після невдалого флірту вдарив і намагався пограбувати співробітницю поліції

За фактом розбійного нападу на співробітницю поліції в маршрутному автобусі сполученням "Київ-Бровари" правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.

"Працівниця поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводився  грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.

Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу.

На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

Ним виявився "добре відомий" для керівництва поліції Київщини житель Броварів. Він неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Набридли повчання": під Києвом підліток із ножем і сокирою накинувся на тітку і 4-річного брата, постраждалі в реанімації. ФОТО

 Як з’ясувалось, чоловік намовляв спеціально на свою ексдружину та сина, вимагав проведення судово-медичної експертизи, а сам неодноразово піднімав на них руку. В подальшому  кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду. Наразі тривають судові засідання.

За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180061
 
 
 Топ коментарі
 
Они плохо били его битой .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ганьба полиции, которая допускает, чтобы ее разные отморозки били.Нужно было этому дураку в ногу стрелять, чтобы ума набрался.Как такая полицейская может людей спасать?
 показати весь коментар
 
 
Лариса, тебе бы лишь бы "ганьба" писать по любому поводу. Ты новость вообще читала?
Девушка была не на службе, ехала домой с корпоратива.
 показати весь коментар
 
 
У них и на службе полицию регулярно избивают. Если пишу,значит так и есть.А девушку должны научить методам самообороны.
 показати весь коментар
 
видя угрозу, девушке нельзя было садиться спиной к возможной угрозе.
Ошибка, причем непростительная и глупая.
 показати весь коментар
 
Дебіли ті хто взагалі пішов на дебільні вибори вибирати дебілів
 показати весь коментар
 
Опять полицейского алкаш избил. Ай яй яй, как он посмел? Носовое кровотечение... Блин, защитники, себя защитить не могут, беспомощные как младенцы. Позор таким органам!
 показати весь коментар
 
При чём тут на службе или нет? У неё нет элементарных навыков даже самообороны, не говоря уже о большем. Их ничему не учат, они ничего не могут, не умеют, форму напялила и уже полицейский??? Нет подготовки, совсем, система гнилая, бездарная. И не хамите мне, тупой Вы, похоже.
 показати весь коментар
 
 
Девушка пьяная едет с корпоратива. Даже Чаку Норрису может навалять бомж с подворотни если Чак будет сильно пьян.
 показати весь коментар
 
Вы глубоко ошибаетесь.
Чаку Норрису никто не может навалять.
Чак Норрис сам кому хочешь наваляет.
У маршрутці на Бровари чоловік після невдалого флірту вдарив і намагався пограбувати співробітницю поліції - Цензор.НЕТ 9024
 показати весь коментар
 
Не звертайте уваги панi Свiтлано ), це у мене такі шуткиюмора ... проскакують іноді)
 показати весь коментар
 
еще и в маршрутках возвращаются после торжества...позор бессменному руководству таких органов...
 показати весь коментар
 
 
Так це ж не вчителя з зарплатою в $4000, а скромні поліціянтки.
 показати весь коментар
 
Я когда то писал о наборе в "мылицiю"..( полиции у нас нет и не было пока и виной этому в конечном итоге - вонючий воровской хач рюкзакович или рюкзакернес - как Вам будет удобно - ибо это одна и та же падаль - это говно и "очильник" беркутни). За пафосом для "быдла" и единичными случаями нормальных и даже временами героических поступков патрульной полиции которая местами " не благодаря а вопреки" реально делала своё дело достойно и храбро,- подавляющее количество громадной армии полиции а уж тем более нацгвардии и криминальных банд "корд" созданных для войны с АТОшниками в случае Майдана( там вообще ***** на *****е со шлейфами криминала, которых садить нужно а в войну - уничтожать), - это либо старые мусора как обычно тупые , с криминалом и "на крючке", это взяточные следователи петуховича и разного рода такое же отребье "чьё-то" .Это совершенно случайные не готовые к службе люди очень далёкие от патриотизма а местами очень близкие к понятиям Кацапской ********** и ОМОНа. Разного рода "Полициантки" - это обычные рукожопые необучаемые бабы без мышечной ткани даже, опять же чьи то которые не нашли себе работы. Пример был в Днепре где двумя полицейскими были нарушены все возможные правила задержания вооружённого преступника о чем они были предупреждены заранее. Это 45-летняя домохозяйка ( офигеть отбор!) убитая преступником в момент ( внимание) - бегства от него по прямой, после того как преступник воспользовавшись абсолютным дебилизмом её тупого напарника застрелил его в затылок лежащего на земле .Я не принимаю говна " о мертвых или хорошо или никак". Эти два дебила показали преступникам что бояться некого. За это им поставили памятник и возвели в герои. Им изначально был жёсткий запрет идти в полицию - это люди неприспособленные и подвергающие опасности и себя и других. Они обязаны были это понимать, Обязаны были учиться до усрачки и истязать себя в тактике захватов и применения оружия. Автоматизировать действия при остановке, проверке документов, держании ситуации на контроле в любую секунду имея возможность тупо выстрелить в голову и попасть. Не вылезать из спортзалов. Уметь при надобности с ноги вышибать зубы. Понятно что руководство виновно не меньше потому что подготовка тоже не айс. Отбор - вообще мрак мрачный! Остальные из этого же набора - тот же мусор бесполезный получающий оклад из бюджета и не готовый воевать на улицах . Ни морально ни физически ни тактически. Это все "чьи - то" вперемежку со "случайными". Полицию по хорошему снова нужно разгонять и набирать наново по новым правилам. Вот поэтому алкаш дал в зубы дуре в мундире и ещё и ******* бы если бы не люди..Позорище.
 показати весь коментар
 
Жаль девушку.
Вспомним выражение Авакова "мусора не люди"..
Карма ?
 показати весь коментар
 
 
Здивувало в Україні те, що горілка-це перше що бачиш заходячи в супермаркет! Горілку продають на заправках!!! Українці повинні перестати бухати!
 показати весь коментар
 
 
Myroslav Hrabovsky Україні цього не зроблять,такі ж бухарі.як і московити.
 показати весь коментар
 
слушай в Еволпе вообще продают горилку на заправках. В Польше первое что видишь заходя на заправку - поддоны с пивом. И куча водки на полках.
 показати весь коментар
 
апсурд! люді дєлают друх друху щаслівоє дєцтво і празнік жизні
 показати весь коментар
 
 
решил с полицией пабоксировать паприколу.. впрочем так же как и голосовал..
 показати весь коментар
 
 
Флірт не вдався. Фліртуна-маніяка за грати.
 показати весь коментар
 
 
президент владимир обязал офицеров запаса, выпускников военных кафедр до 43 лет пройти военную службу)))...какой критический возраст
ему 42 и он не лох..как и баканов, согласно должности получит лейтенанта, а к концу срока полковника и выслугу лет
 показати весь коментар
 
 
Треба було поліції так арештовувать героя, щоб власну печінку виригав!
Розвелось всякої наволочі, в одні двері саджають, а в інші через трироки випускають!!!
 показати весь коментар
 
 
Може колись вам так пощастить,вони на вас за всіх помстяться,напишіть,коли це відбудеться,хочу за вас порадіти.
 показати весь коментар
 
 
Почему нет продолжения этой "веселой" истории: "Нападавший доставлен в отделение полиции с множественными переломами конечностей, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга"?
 показати весь коментар
 
 
8 марта - отрыжка совка, всех кто празднует - в ГУЛАГ.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво було б дізнатися як там було насправді, бо повірити, що чувак несподівано вирішив бити та пограбувати поліціянтку в публічному місці це лапша для зебілів. В маршрутке на Бровары мужчина после неудачного флирта ударил и пытался ограбить женщину-полицейскую, - полиция - Цензор.НЕТ 4114
 показати весь коментар
 
 
Попалась бы Мунтяниха ,уже был бы в реанимации У маршрутці на Бровари чоловік після невдалого флірту вдарив і намагався пограбувати співробітницю поліції - Цензор.НЕТ 686
 показати весь коментар
 
А почему полиция не посадила мудака за домашнее насилие и лжесвидетельсвование?
 показати весь коментар
 
 
Вроде про то, что она из полицейского спецназа инфы не было.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору