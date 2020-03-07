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 Політика України, За кордоном
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 Про акредитацію для висвітлення процесу щодо катастрофи МН17 попросило понад 400 представників ЗМІ, - суддя

Акредитацію для висвітлення судового процесу у справі про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський "Боїнг" попросило понад 400 представників медіа, водночас як для преси в суді зарезервовано 15 місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила відповідальна за роботу із засобами масової інформації під час процесу щодо  МН17 суддя Йоланда Вейннобел (Yolande Wijnnobel).

"У залі суду зарезервовано 25 місць для родичів, 15 - для преси, ще один ряд зареєстровано для родичів, які відіграють у суді певну роль – у них є право виступити в суді і розповісти про свої страждання, у них також є право заявити про відшкодування збитків, і є ряд для адвокатів і підсудних. Крім того, в цьому залі є публічна трибуна – там перебуватимуть міжнародні спостерігачі, яких вже зареєстровано 65", - розповіла Вейннобел, відповідаючи на запитання, скільки всього учасників буде в суді.

Таким чином, за словами судді, в судовій залі буде понад 100 осіб.

"Крім того, поруч із цим залом є ще три інших, в яких також можна буде спостерігати за процесом. Про акредитацію для висвітлення процесу попросило понад 400 представників засобів масової інформації", - зазначила суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це перший крок до притягнення до відповідальності всіх причетних, - МЗС про початок суду в Нідерландах щодо Боїнгу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180060
 
 
 Топ коментарі
 
Объявите суд над х.йлом, пусть и заочно..
Ваше здание суда утонет в заявках на аккредитацию.
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Экран на улице перед зданием суда - тоже не плохой способ информации граждан
Учитесь , сопливые управленцы у европейцев, а не у портнова
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Для українців це питання давно відпало, окрім ваторилих "уставшіх ат вайни".
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Объявите суд над х.йлом, пусть и заочно..
Ваше здание суда утонет в заявках на аккредитацию.
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Версия кремля: "Двое укрофашистов держали, третий сбивал".
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Экран на улице перед зданием суда - тоже не плохой способ информации граждан
Учитесь , сопливые управленцы у европейцев, а не у портнова
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экран нужно прямо в московию,чтоб от прямой трансляции извивались
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Ещё екран на красной площади. А вдруг у русских чувство стыда разбудится. Мало вероятно, но все таки...
А между тем 400 разные СМИ из все мира здорово. Все поймут ху@ло какой негодяй и убийца
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Не надо путать русский народ с кремлёвскими выродками. Пофигизм - отличительная черта россиянина и по этой причине ху-ло ещё у власти...!
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Суд вынесет приговор десятку ватных макак ? А кинг-конг будет жить .
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меньше, там вроде 5 обвиняемых, стрелочников всяких.
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вместо многодневного и дорогого суда простой способ определения виновного.
Дано:
Страна А всемерно настаивает на любых следствиях, экспертизах, допросах, прилагает все усилия для прозрачности следствия.
Страна Б (во всех смыслах Б) отвергает трибунал, держит месяцами обломки, скрывает свидетелей, развернула истерию в прессе.
Вопрос.
Какая страна виновна?
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нарешті скоро раз і назавжди відпадуть всі питання хто там воює на Донбасі,шахтарі та трактористи чи російскі фашисти
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Для українців це питання давно відпало, окрім ваторилих "уставшіх ат вайни".
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а шо там дубинский?как себя чухает?ща папу засудят за сбитие боинга
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Всі сподіваються що нарешті назвуть справжніх злочинців............
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с чего вдруг? Следствие назвало вроде 5 человек, Гиркина и компанию.
Суд только решит достаточно по ним доказательств или нет. Это вся функция суда.
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Касапы ...?. . А это правда , что ваши деды с фашисстами вайвали..??- -- - - https://uploads.disquscdn.com/images/146*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/5f69c56108fbad963db31aab6d36f76c96aa9663e845e6998fdc8bacc103649c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0f5c2da2ce57af75bbac24869b35c58f6defe0ad7b4633c37859f99c26f5c010.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg / https://uploads.disquscdn.com/images/dfacb956e37c96ab6e2b7051386d482493cfb086fbf85fa196778a6c29810e0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9a9c09535e2ec191f177c73c5029a3768b915e308799757ecf46924205890d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/55cdabb620a083705cdeae403b912b3a123318a3b009f976d4c5b5aa4b5a0db3.jpg //. https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpg ю. . .

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