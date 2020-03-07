 Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.
"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя в політичних цілях і не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.
"Надзвичайно важливо, щоб обрані і призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини і уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив президент СКУ Павло Ґрод.
У заяві наголошується, що Всесвітній конгрес українців робить все для посилення України як успішної, демократичної, європейської країни.
"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет під час триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Світовий конгрес українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права і в подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектора розвитку України", - зазначили в СКУ.
- Мне какая разница..
Я казав покійний Богдан Ступка: "Артистом, як і ідіотом, треба народитися".
ДревляниН
@freeukrman
·13 ч
Уявляєте як його це бісить і виводить з себе, як комплексує ця маленька людина. Це ж "найвеличніший лідер" який кращий і успішніший за Порошенка, але його політ фантазії на міжнародному рівні постійно розбивається об сувору реальність: що він ніхто проти Пороха.
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu
·14 мин
Нардеп #слуганароду Олекскндр Качура досі значиться керівником Солом'янської районної організації "Український вибір" кума путіна - медведчука. Хоча нардеп, котрий є постійним учасником ток-шоу на мертведчуківських каналах переконував, що немає жодного стосунку до них.
Насправді: "Світовий Конґрес Українців", сайт: http://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2040/lang/ua
Они все юлькодрочеры, бо она одевалась в вышиванку.
Достаточно Зеленскому будет одеть вышиванку для фотосессии - будут вылизывать ему по самые гланды.
Тупорылое рагулье, короче.
От наших 73% не найдете 10 отличий
наср...создать проблемы. Теперь диаспора, добиваясь поддержки Украины, должна умолять отделить власть в Украине от Украины и продолжать помогать Украине...
Alex N Alex Noyt
Это бесподобно . И страшно. Ведь комик на самом деле искренне не понимает насколько он бездарен и не компетентен в роли политика. И это особенно подчеркивается данной постановкой в стиле вымышленного персонажа очередного сериала...
Процишин офіційний
13 ч. ·
тізєр в хату - 2
завтра вийде журнал з Президентом і зіркою!
Звєзда сумна?
Борзьіе перед фото и видеокамерой и серливьіе трусьі при встрече с "бандерлогами" в реале.
а на украинцев оно ВСЕГДА положило ))
Взяти країну з ВВП + 4.5% та за рік, маючи повну казну, практично необмежену владу, карт-бланш і зелену вулицю, без особливих непередбачуваних катаклізмів, докеруватись до -0.5%, це бл@ть треба зуміти.