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Все про:звернення (100) Світовий конгрес українців (50)

 Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя

Світовий Конгрес Українців закликає президента Володимира Зеленського і новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя, дотримуватися принципів верховенства права, курсу реформ і євроатлантичного напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя в політичних цілях і не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.

"Надзвичайно важливо, щоб обрані і призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини і уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", -  Ґрод

У заяві наголошується, що Всесвітній конгрес українців робить все для посилення України як успішної, демократичної, європейської країни.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет під час триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Світовий конгрес українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права і в подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектора розвитку України", - зазначили в СКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180059
 
   
 Топ коментарі
 
Там три темы, захват власти будучи при власти, минские соглашения которые он не подписывал, и проход кораблей из Николаева в Мариуполь по которому уже есть решение международного трибунала, за какую посадят Порошенко?
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Нормальный человек извинится и подаст в отставку , а тут другой "прикол" .
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Ну не ети же, что у нас в ОП, ВР и КМ.
Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 7401
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Нормальный человек извинится и подаст в отставку , а тут другой "прикол" .
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Та в зєбанди і голова і руки - все росте із дупіти. І це реальність. Тому вонинікого,ніколи посадити не зможуть.
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Там и головы, и руки, и дупы, - всё привязано до ниток, которые тянутся к одним рукам.
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Десь програвав, десь перемагав. Порошенко воював як міг тією квазі армією яку йому в 2014 залишили ви, виборці Януковича.
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Ти забув 2014-рік. шо Зеліна жінка репостила, і навіть Вакарчук "перфарбовуючись" заспівав "не твоя" війна. Те що тодішня армія просто не втекла, почала відстрілюватись, взагалі 8-ме диво світу.
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пішло перше попередження ідіотам.
Я казав покійний Богдан Ступка: "Артистом, як і ідіотом, треба народитися". Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 4187
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ДревляниН

@freeukrman

·13 ч

Уявляєте як його це бісить і виводить з себе, як комплексує ця маленька людина. Це ж "найвеличніший лідер" який кращий і успішніший за Порошенка, але його політ фантазії на міжнародному рівні постійно розбивається об сувору реальність: що він ніхто проти Пороха.
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И я говорю ,Барыгу на нары ,никакой политики-только правосудие ,кстати кума путинского туда-же .... Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 6810
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Там три темы, захват власти будучи при власти, минские соглашения которые он не подписывал, и проход кораблей из Николаева в Мариуполь по которому уже есть решение международного трибунала, за какую посадят Порошенко?
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кацапсинскому быдлу похер за что сажать .. хоть за убийство кенеди ..
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не так касапському, як зебільному. Втім, після того, як вони уклали неформальний слюз з зажопами (по зміні уряду, генпрокурора) - це вже все одна шобла.
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Хорошо бы его пристрелить, а лучше четвертовать.
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краще закормити продукцією Рошен Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 8806
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Мировой конгресс может призывать, но зелено-рыгоанальная гнида заглядывает в рот и лижет дупу только путену!
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Правильно. Надо чтобы Петя сел - но сел не по политическим статьям, а по уголовным.
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Это всемирный конгресс украинцев подсунул нам яресько и супрун? А вообще даже хорошо если власть открыто перестанет соблюдать принцип верховенства права и будут использовать правосудие в политических целях, ибо после этого суды Линча и фонарные столбы будут полностью оправданы преступлениями самой власти.
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...так...пам'ятаю...казали, що Яресько не можна призначати Прем'єром, бо вона жидівка...тому призначили Гройсмана...та ж сама історія з Порошенком...
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Борьба с провокаторами только начинается и конгресс украинцев в этом поможет.
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Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·14 мин

Нардеп #слуганароду Олекскндр Качура досі значиться керівником Солом'янської районної організації "Український вибір" кума путіна - медведчука. Хоча нардеп, котрий є постійним учасником ток-шоу на мертведчуківських каналах переконував, що немає жодного стосунку до них.Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8629

Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 45
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як це так? на двох кріслах. Виключити його з слуг
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Всесвітній Конгрес Етнічних Українців. Хто такі етнічні українці? - це ті, хто вважають себе етнічними українцями. Українська нація, іншим словом.
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Вони називають себе етнічними українцями? тіпа - хахли ми...што, ні відіті?!
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де ти взяв слово "етнічних"?
Насправді: "Світовий Конґрес Українців", сайт: http://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2040/lang/ua
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Я так вирішив. Бо не важливо, як воно є, а важливо, як воно має бути.
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не уподобляйся зебільним брехунам, штибу keyfo - дивись нижче...
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Яценюка та Гройсмана я також відношу до українців. Для мене означення "українець" - це менталітет, переконання, а не походження.
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подивися, як наволоч, що підписується українською, в 07.03.2020 12:01 сере на Україну...
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к сожалению удаляют,табу божественных избранников обсуждать,даже если это правда,они закрытая тема,так что нам остаётся только терпеть от них,все,что они нам придумают.
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Зеленского через 4 года точно посадят,если не раньше(надеюсь раньше) Так что не копай яму,клоун,сам в нее попадешь.
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Сейчас,кстати,пролетело 6 вертолетов над моим домом,в сторону Тернополя,скорее всего буба с кортежем прихлебателей назначать кого-то полетел
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Та які 6? Пиши 15 і в сторону москви, хто там перевірять буде.
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Та мені все одно,що ви собі думаєте,я кажу,що зараз відбувалось,бо низко летіли,шум сильний,я вийшла подивитись.
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Министр обороны Канады - Харджит Сингх Саджан . Национальность не имеет значения . Главное , любить свою страну .
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Не поддерживаю . Так случилось , что лучшие работодатели в Украине - евреи . Умные люди , хорошо платят .
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Харджит Сингх тоже считает Канаду порноактрисой?
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Общался с этими дебилами.
Они все юлькодрочеры, бо она одевалась в вышиванку.
Достаточно Зеленскому будет одеть вышиванку для фотосессии - будут вылизывать ему по самые гланды.
Тупорылое рагулье, короче.
От наших 73% не найдете 10 отличий
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Речь идет только о Порошенко или за Януковича тоже просят?
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Іванов бачив, чув подібні заяви від Всесвітнього конгресу українців під час судів над Яником?
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за предательство Родины стало быть судить низзя, очень эпично стрекочуть.
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Конгресс приветствовал реформы мантии ? Приветствовал , ну тогда какие претензии к реформированной мантии ?
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И здесь Зелемойскому удалось наср... создать проблемы. Теперь диаспора, добиваясь поддержки Украины, должна умолять отделить власть в Украине от Украины и продолжать помогать Украине...
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Українці в Україні живуть, а не повчають із-за кордону.
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Alex N Alex Noyt

Это бесподобно Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 5305. И страшно. Ведь комик на самом деле искренне не понимает насколько он бездарен и не компетентен в роли политика. И это особенно подчеркивается данной постановкой в стиле вымышленного персонажа очередного сериала...
Процишин офіційний

13 ч. ·

тізєр в хату - 2
завтра вийде журнал з Президентом і зіркою!
Всемирный конгресс украинцев призвал Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 379
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"Встретились с депутатом Бужанским... понастальгировали по ссср, вспомнили Януковича, ... почитали телеграмм-канал Портнова... Трепещите бандерлоги."
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За что? за совкодрочерсвто, ненависть ко всему украинскому и гопничество?
Борзьіе перед фото и видеокамерой и серливьіе трусьі при встрече с "бандерлогами" в реале.
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ну дык,кто их еще поддержал,как не пискурёвы Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 455
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вот если бы это сделал еврейский всемирный конгресс, то моника ВОЗМОЖНО и прислушалось бы )))
а на украинцев оно ВСЕГДА положило ))
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В Україні вперше за останні 5 років відбулося падіння ВВП.

Взяти країну з ВВП + 4.5% та за рік, маючи повну казну, практично необмежену владу, карт-бланш і зелену вулицю, без особливих непередбачуваних катаклізмів, докеруватись до -0.5%, це бл@ть треба зуміти.
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