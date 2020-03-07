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 На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС

На борту круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя Каліфорнії і на якому виявлені інфіковані коронавірусом, є 49 українців. Всього на борту судна перебуває 3,5 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що зараз лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. осіб - громадяни 54 країн світу (з них 1,1 тис. членів екіпажу і 2,4 тис. пасажирів).

 "Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок у штаті Каліфорнія, оскільки померла особа відпочивала у лютому на цьому судні", - повідомив Погорельцев.

"Враховуючи зазначене, місцевою владою було ухвалено рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна та гелікоптерами берегової охорони США на борт було доставлено тести на COVID-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції", - зазначив дипломат.

Він додав, що залежно від результатів тестів буде ухвалено рішення щодо карантинування частини пасажирів або всіх осіб, які перебувають на судні.

"За інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії, перебуває 49 громадян України. Наразі Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує інформацію щодо можливої наявності серед інфікованих осіб громадян України", - наголосив Погорельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ

Інфікування новим коронавірусом виявили у 21 особи з круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії. Паніка довкола долі судна виникла цього тижня після смерті 71-річного чоловіка, який у лютому перебував у попередньому круїзі на Grand Princess - із Сан-Франциско до Мексики. Тести засвідчили позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії. Влада США вирішила перевірити на наявність COVID-19 усіх 3,5 тис. осіб, які перебувають на лайнері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180058
 
 
 Топ коментарі
 
Вот именно, херово. Поэтому и зарабатывают где только могут - даже на круизных лайнерах среди 1,1 тыс. членов экипажа: официанты, бортпроводники, матросы, мотористы и др.
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то учителя свои баксы прожигают ..
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Скільки бідних українців...
Прям по всьому світі то на курортах, то на лайнерах.
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И не одного нашего олигарха..
Шо ж, бл..., за непруха На борту лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 166
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Найбідніша нація в європі....А 2-3% бариг повсьому світу шастають і заразу нам приносять.
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Это потому,что тупой хохол проголосовал за Зе,такого же тупого как он сам...Теперь Зе зад кремлю лижет,а значит в Украине ничего не изменится,как были Коломойские и Медведчуки,так и останутся...Думаешь почему олигархи не хотят в Европу,да потому, что там в Европе надо честно жить,не воровать и платить налоги,а в дружбе с Россией все так и останется-Коломойские будут дальше воровать,а тупой хохол дальше нищенствовать.
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Какие барыги? У барыг свои корабли и яхты. А эти просто члены экипажа.
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ЗЕМЛЯ наказывает людей за свинство .
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Скільки бідних українців...
Прям по всьому світі то на курортах, то на лайнерах.
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Такое может случиться и на "банане" в Кирилловке .
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Вони екіпаж. Так само як і на японському лайнері.
Дієздатні українці росзсіялись по всьому світу на заробітки.
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Там минимум из 49 - 48 это работники лайнера!
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Вот именно, херово. Поэтому и зарабатывают где только могут - даже на круизных лайнерах среди 1,1 тыс. членов экипажа: официанты, бортпроводники, матросы, мотористы и др.
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Да-да-да.... А потом от мерседесов нищих матросов на улицах столицы самой бедной страны Европы не протолкнуться, жуть!
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Это Мерседесы тех, кто их туда за откаты устраивает. Сосед на круизниках работает - музыкант, на Ланос, слава Богу, заработал. Там звёзд с неба не нахватаешь.
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Люди далекие от работы в море типа Амфаша, пишут всякую чушь, Сам бы после недели работы там домой , к жене попросился бы. В море работать не на Цензоре штаны протирать, хоть матросом, хоть капитаном. Просто так деньги никто не платит.
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Их туда никто не посылает.Это их выбор,их право.Хотят плавать,пожалуйста, но и риски они должны понимать когда плавають на судах с флагами Белизов,Сейшел.Про неньку Украину когда индюк в жопу клюнет вспоминать не нужно.
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Так никто из них и не вспоминает. Гораздо лучше попасть в госпиталь в Сан Франциско за счет работодателя, чем загреметь в больничку у себя на родине в каком-нибудь райцентре.
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Дорогой товарищ Панаев нихера не понял. Мой ответ касается не моря, а боле раннего взрыда про бедность украинской жизни. Каждый день, млять, на улице наблюдаю!
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Машины не известно когда покупаются, плюс куча чиновников, коррупционеров и в Киеве, как ни крути, есть и люди из сферы развлечений и ресторатор и послы...

Бедность считают по потреблению мяса и хлеба, а у нас это все снижается.
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нехер шастать ! курортники мать их ** !
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Пля ..Та там працюючі українці на лайнері .
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Работать надо в Украине, а не поднимать экономику другого государства.

Получается все трудоспособные уже за границей, а Украина страна пенсионеров.
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Флота в Украине нет. А моряков украинских около 100 тыс. человек. Вот и зарабатывают на иностранных судах.
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Летела лопата, упала в болото, какая зп такая работа.

Вам никто ничем не обязан. Ни поднимать экономику ни работать за бесценок и заплатив налоги в конце жизни получить пенсию в 50 баксов, которой фактически нет. А в процессе жизни за налоги ни защиты, ни образования, ни мед помощи.

Люди не от хорошей жизни уезжают и виноваты в этой жизни не они.
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Этот старпер просто тупо завидует морякам. Нашел чему завидовать, особенно труду на пассажирах.
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Срочно всех доставить в Україну и разместить по паре человек в каждую область!
Для закрепления эффекта можно захватить ещё сотню-другую негров!
И собачек не меньше двух на одного прямоходящего!
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Собачки не виноваты . Люди виноваты . Гадят , сливают в реки , фильтруют , пьют , гадят , сливают в реки , фильтруют , пьют , гадят , сливают в реки , ..............
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Еще вопрос о качестве фильтрации и обеззараживания.
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На первой принцессе были члены экипажа и да, "зубожилые" деньги зарабатывают.
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наши опять члены экипажа или украинские туристы-пенсионеры???
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соотношение "экипажа" к пассажиром = 1/2 - ахренеть, что за бестолковый менеджент и какие астрономические цены на билеты должны быть!
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Франкфурт -- НЙ. 2 недели Флорида, Багамы, Бермуды, двухместная каюта, всё включено -- 4600 евр. с перелётом. Неделя по
-- 2700.
Украинцы -- бармены, крупье, артисты.
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.....на каждом ЛАЙНЕРЕ есть украинец , НАРОД , я тоже украинец и тоже хочу на такой ЛАЙНЕР !!!((((
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Там обслуживающего персонала 1к. Нанимайся и работай. Кто ж тебе мешает.
Или ты подумал, что украинцы там отдыхаюшие? Ну это ты не подумал.
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у меня друг в сов. время на пассажире ходил , так что ДЕНЕГ не скопил ))) говорит лучше на сухогрузе ходить , деньги негде ТРАТИТЬ ))))
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От борта лайнера жителям Санжар пламенный привет
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Какой ужас надо срочно вылетать в Калифорнию и что то спасать.Хотя 90% туземцев с Украины поменяли этот карантин на свою жизнь в нашей стране.
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Везите всех в Украину...Тут самая лучшая медицина в мире...А президент этой великой страны -гений-полтора метра на табуретке...
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и не сидится нашим пенсионерам дома , какого то черта поперлись за субсидию в булочную Калифорнии на лайнере Grand Princess,...... На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1470
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Какие пенсионеры, мы это обслуга. На первой принцессе одни члены экипажа украинцы.
Люди зарабатывают деньги как могут.
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Пусть Эрдоганушка свои беспилотники отправит у берегам Калифорнии, уж они точно проблему решат
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Я понял основная часть диванных экспертов - это селюки! Даже не знают, что украинцы работают не только в Польше и россии! На каждом лайнере полно украинцев. Украинцы работают везде во всё мире!
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а что СЕЛЮКИ не люди , обижаешь ((((( у меня дом с УДОБСТВАМИ , хорошая машина , из живности один РЕКС , говном ни где не воняет , природа вокруг , до рай центра 15 мин. на СОТКЕ , до Одессы 2 часа и на концерте , в городе МНОГИЕ смокчют , а мне парное молочко со сметанкой домой носят !!!
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Чиво эта "лайнере"? Они где хошь, на сухогрузах, контейнеровозах, танкерах.
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Нічого лазити де попало.............. а то ще попаде...
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Ненавижу... Ненавижу грёбаный вирус! На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 3263
Бей ковид, спасай планету!
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И что теперь? Нашим людям хоть дуло к виску, а шляться ради своего "удовольствия" не перестанут Не смотря на предупреждения и здравый смысл. Вот теперь пусть там и сидят.
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