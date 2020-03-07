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 49 українців перебувають на борту лайнера, де виявлено коронавірус. Лайнер на карантині

На борту круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя Каліфорнії і на якому виявлені інфіковані коронавірусом, є 49 українців. Всього на борту судна перебуває 3,5 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що зараз лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. осіб - громадяни 54 країн світу (з них 1,1 тис. членів екіпажу і 2,4 тис. пасажирів).

 "Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок у штаті Каліфорнія, оскільки померла особа відпочивала у лютому на цьому судні", - повідомив Погорельцев.

"Враховуючи зазначене, місцевою владою було ухвалено рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна та гелікоптерами берегової охорони США на борт було доставлено тести на COVID-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції", - зазначив дипломат.

Він додав, що залежно від результатів тестів буде ухвалено рішення щодо карантинування частини пасажирів або всіх осіб, які перебувають на судні.

"За інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії, перебуває 49 громадян України. Наразі Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує інформацію щодо можливої наявності серед інфікованих осіб громадян України", - наголосив Погорельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ

Інфікування новим коронавірусом виявили у 21 особи з круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії. Паніка довкола долі судна виникла цього тижня після смерті 71-річного чоловіка, який у лютому перебував у попередньому круїзі на Grand Princess - із Сан-Франциско до Мексики. Тести засвідчили позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії. Влада США вирішила перевірити на наявність COVID-19 усіх 3,5 тис. осіб, які перебувають на лайнері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180058
 
 
 Топ коментарі
 
Люди далекие от работы в море типа Амфаша, пишут всякую чушь, Сам бы после недели работы там домой , к жене попросился бы. В море работать не на Цензоре штаны протирать, хоть матросом, хоть капитаном. Просто так деньги никто не платит.
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Скільки бідних українців...
Прям по всьому світі то на курортах, то на лайнерах.
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Вот именно, херово. Поэтому и зарабатывают где только могут - даже на круизных лайнерах среди 1,1 тыс. членов экипажа: официанты, бортпроводники, матросы, мотористы и др.
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Ненавижу... Ненавижу грёбаный вирус! На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 3263
Бей ковид, спасай планету!
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И что теперь? Нашим людям хоть дуло к виску, а шляться ради своего "удовольствия" не перестанут Не смотря на предупреждения и здравый смысл. Вот теперь пусть там и сидят.
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Как вирусы на круизные лайнеры попадают? От Ухани до моря 700 км, а до Калифорнии ещё дальше.
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Калифорния, круизный лайнер - украинцы будут там болеть и болеть -
их вытащат последними, и они будут картинно кашлять.
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Краще на кораблі з коронавірусом, ніж тут з зе-дебілами !!!
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