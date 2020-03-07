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Все про:ССО (95) Луньов (8) Антоненко Андрій (99)

 "Сподіваємося і чекаємо повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій", - командувач ССО Луньов

У Силах спецоперацій чекають повернення до лав сержанта Андрія Антоненка (Ріффмастера), який є підозрюваним в організації вбивства Павла Шеремета.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" розповів командувач Сил спеціальних операція (ССО) генерал-лейтенант Ігор Луньов, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадала, що після затримання Андрія Антоненка на сторінці командування в фейсбуці опублікували повідомлення, в якому йшлося, що він "за час служби характеризується позитивно", а під час обрання запобіжного заходу безпосередній командир Антоненка пресофіцер КССО Олексій Нікіфоров клопотав про взяття Ріффа на поруки.

"Це наш підлеглий. Під час проходження служби в ССО у мене немає жодних питань щодо виконання ним обов'язків. Він підвищував престиж ССО. Працював завжди ефективно, креативно.

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Те, що він є фігурантом резонансної справи ... Ми робимо все, що необхідно для проведення об'єктивного розслідування і надаємо слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини", - зазначив Луньов.

"Сподіваємося і чекаємо повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій", - додав він.

Сподіваємося і чекаємо повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій, - командувач ССО Луньов 01
Андрій Антоненко "Ріффмастер" (зліва) і командувач ССО Ігор Луньов (в центрі) на пробіжці.

Фото: пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180057
 
   
 Топ коментарі
 
Порядочный человек . Зебилам не понять . Лохам, которых одурила пиар- компания- тем более
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Состряпанное дело Шеремета говорит о том, что вокруг зе кремлёвские-гниды.
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Они уже столько раз нарушили Конституцию что им несколько раз 111-я статья светит.
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чудак вообще-то на гражданке уже был. В 90-х помню служил срочную с людьми которые пошли в армию чтобы их не посадили за уголовной статьей.

У нас в специальные операции теперь набирают чтобы пересидеть и не посадили ?
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Это зеля и авакян отвлекают участников АТО от боевых действий всякой лажей.
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Нет. Авакян находился на грани увольнения в декабре, потому быстренько соорудил "резонансное дело".
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На зоне его ждут с пожизненным а не в спецоперациях...
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Антоненко - автор песни, которая,в общем, стала неофициальным гимном ССО.
Его арест - это плевок в адрес спецназа. Типа, "может вы и крутые парни, но у нас власть; не вздумайте переворот устроить".
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Конечно, обвинения серьёзные. У зелёного режима есть сверхзадача: дискредитировать Вооружённые Силы, волонтёров и военврачей. То есть провести деморализацию армии и дискредитацию её в глазах народа. В сущности, такие действия - это расстрельная статья.
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А что они могут против ССО ? Разве что плеваться ...против ветра. Власть ? Разве это власть ? Даже голосовавшие за них идиоты уже стесняются об этом вспоминать. Дерьмо не может быть властью
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Сейчас они действительно ослабли - время работает против них. Но ещё два месяца назад они были грозной силой, поскольку имели поддержку значительной части лохтората.
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в тылу? Он даже на передке не был. "Торговал лицом" с гитарой на корпоративах.
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ну так давайте "плюнем" на арест Антононенко, других фигурантов"липового"дела....тогда прийдут и за вами, припишут что вы убили сепаратиста (ониженашилюди!!!).....наступит 37 год....пересадят всех.
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".....при избрании меры пресечения непосредственный командир Антоненко пресофицер КССО Алексей Никифоров ходатайствовал....."
непосредственный командир Антоненко - пресофицер ? Суровый разведчик!
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одна из основных задач ССО - ведение информационной войны, между прочим.
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Информационную войну ведёт НЕ пресс-секретарь при штабе!
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И кто за этот цирк ответит? Кто у нас главный Карабас и постановщик.За брехню нормальная публика гнилыми помидорами бы закидала. Ничо скоро поспеют не долго музыке играть
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Я часто прикидываю, насколько чище атмосфера была бы в Украине без карабаса Бени и упыря Медведчука
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Командующий ССО Лунёв,один из двух МУЖЧИН-военнослужащих,не отдавших честь подонку!
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Зеленая плесень очень боится ССО. И Кремль делал все, чтобы в Украине не были созданы ССО.
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Круто, пане Генерал !!!!!!
Служити під Вашим керівництвом це - честь !
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не тем вы заняты
лучше бы монике мошонку прищемили..
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