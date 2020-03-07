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 Політика України, Економіка
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Все про:заборгованість (56) шахтарі (143) Денис Шмигаль (65)

 Шахтарям виплатили частину заборгованості із розмірі 654 млн гривень, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми домовились і президент пообіцяв на Всеукраїнській нараді шахтарів погасити в березні місяці половину боргів. Дійсно, вчора-позавчора борги в сумі 654 млн надійшли на рахунки, зокрема Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок", - заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр заявив, що вже декілька тижнів уряд спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів. За його словами, це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть природнє закриття шахти передбачатиме планування майбутнього цієї території.

Він додав, що уряд не закриватиме шахти. допоки держава не знайде для людей альтернативну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65 українських міст повністю залежать від вугільної промисловості або підприємств теплової генерації, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180056
 
 
 Топ коментарі
 
шахтерам выплатили долги за счет индексации пенсии? потом пенсионерам выплатят долги за счет заработной платы шахтерам!
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За счет не индексации пенсий пенсионерам. У одних "украли" , другим выплатили долг. Пирамида ети тв.м..
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Шахтарям ще не виплатили якусь частку за літо минулого року.
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шмигаль з Гудком домовився! Шахтарям виплатили частину заборгованості із зарплат у сумі 654 млн гривень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2934 Кумедія.
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НУ все !эпоха занебужиння скинчилася! )))
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А когда машиностроителям? (ЮМЗ) С лета прошлого года должок.
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За счет не индексации пенсий пенсионерам. У одних "украли" , другим выплатили долг. Пирамида ети тв.м..
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шахтерам выплатили долги за счет индексации пенсии? потом пенсионерам выплатят долги за счет заработной платы шахтерам!
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дальше по- жанру інфляція ....- та кінецт епохи бідності...- у бЄні та йому подібним Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7984
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А відшкодування за невчасну виплату? Чи хай радіють, що, взагалі, розрахувались?
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Можна подумати, що це - заслуга Шмигаля. 😏
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Зебилов выбравших галав Зе дебила.
Провели кватальную мобилизацию - нашкребли правительство,из тех что согласились.
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Что скажет маленький хриплый "вождь" ?..
Почему только часть, когда шахтеры хотят сразу ?!

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Индексаци пенсионнеров не хватило. А украденное не отдадут!
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Сначала Зеослы не платят зарплату, а потом героически выплачивают часть. Схема для лохов, имитация работы.
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з якого економічного чуда....- турборежимний "прорив" аЙті технологій - чи "верстак" Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4042, гроші ще "пахнуть"
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Просто умиляет, как частичное выполнение своих обязанностей они преподносят как эпохальную заслугу!
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запретить этому Шмыгалю совать свой нос в политику вообще
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Шахрарям виплатили частину.А хто відмінив Закон України що за невчасну виплату зарплат керівник придпріємства несе КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?Насираємо на закони панове,і ніхто і нікого за це не карає.Ось тому і маємо те що маємо,повну дупу у лайні.
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Не ЗЕлену а всеукраїнську,так як ніхто не відповідає по Законам України кроми тих хто вкрав їжу щоб вижити в цій країні,ось вони і осуджуються по повній.А всі крадії та провокатори із саботажниками та запродавцями Відчизни відбуваються умовними термінами та сотніміліонними заставами походження яких нікого в Україні не цікавить.Відкуп ,,взятка,, на Державному рівні.
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так прокурори мають на це реагувати! Шахтарям виплатили частину заборгованості із зарплат у сумі 654 млн гривень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8302
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Так реагують же,інакше звідки у них такі статки на одну зарплату.
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Оформил пенсию (2111 гр) в мае 2016 года. За прошедшее время( с июня 2016 по декабрь 2020) инфляция (если собрать и перемножить коэффициенты) составила 38.57%. Но пенсия неизменна. Не добавили ни гроша, но зато "слуги" болтают о каком-то "повышении" на 11%. О повышении!!! Гады.
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Хорошо,счасливчик,что хоть что-то получаете.Мне кажется что до своей смерти я первой пенсии не увижу хотя мне осталось,по законам, мение восьми лет.
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Ну ты работал на пенсию? "Заработал"? Молодец - вот и соси то, что у них заработал. А я тоже работал - ******** положенные 25, а мне говорят мало - давай еще. С какого хрена? Я сразу понял, что это развод и ушел нах с зарплаты в бизнес. И не жалею - денег раз в 150 больше, а нервотрепки раз в 200 меньше и работать раза в два легче. И раз в 20 интересней. И нахя я должен беспокоиться о тех нищих грошиках, которые мне кинут как кость собаке за рабский труд всей жизни? Слава богу я хоть половину жизни для себя сохранил.
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Приберіть бєню з ценренерго, схемы з закупівлі фєдєрастового вугілля та електрики й с проститься проблема зарплат шахтарів... Але ж не будете цього робити бо всі з бубочкою у тих схемах...
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Слава ВелиЗЕ !!!!
Сменил правительство
и за два дня половину экономических вопросов решил!!!
Если так будет продолжаться
к концу следующей недели заживем как в раю
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