 "Це частина російського плану - знищити українську енергетику": Яценюк наполягає на припиненні поставок електроенергії з Росії та Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" 6 березня.

Він закликав новообраний уряд зупинити поставки російської і білоруської електроенергії в Україні: "Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють електроенергію за демпінговими цінами на територію України. Завдання Росії - знищити українську енергетику, і насамперед - український "Енергоатом".

"Зупиніть це і не йдіть на жодні поступки Російській Федерації, зокрема і щодо газу. Ми ледве позбулися російської газової петлі", - підкреслив він.

"Знайте: як тільки Росія щось пропонує, це треба 150 раз перевірити і на 151-й раз ви точно побачите, що вони хочуть нас обдурити", - звернувся Яценюк до новообраного прем'єра.

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