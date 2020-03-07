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Все про:Росія (26634) Яценюк (2262) Електрика (337) Денис Шмигаль (65)

 "Це частина російського плану - знищити українську енергетику": Яценюк наполягає на припиненні поставок електроенергії з Росії та Білорусі

Росія спеціально поставляє електроенергію за демпінговими цінами на територію України, щоб знищити українську енергетику.

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" 6 березня.

Він закликав новообраний уряд зупинити поставки російської і білоруської електроенергії в Україні: "Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють електроенергію за демпінговими цінами на територію України. Завдання Росії - знищити українську енергетику, і насамперед - український "Енергоатом".

"Зупиніть це і не йдіть на жодні поступки Російській Федерації, зокрема  і щодо газу. Ми ледве позбулися російської газової петлі", - підкреслив він.

"Знайте: як тільки Росія щось пропонує, це треба 150 раз перевірити і на 151-й раз ви точно побачите, що вони хочуть нас обдурити", - звернувся Яценюк до новообраного прем'єра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інвестор має бути впевнений, що заробить норму прибутку при інвестиції в електромережі, - експерт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180052
 
   
 Топ коментарі
 
Только факты С 2016 впервые снизился ВВП Украины, Ни кого не поасадили , Вернулись дружки яныка, сняты санкции с его окружения ( например азаров ) , не могут договорится с МВФ, увеличелись потери солдат ( главное прекратить стрелять ) , хотят дать воду окупантам в Крым , полный провал внешней политики . И все это меньше чем за год .
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Саме так. Імпорт регулюється податками.
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Дешевые цены - подрыв экономики Украины.
Все, кто покупает дешевые товары - вбивают гвоздь в гроб экономики Украины!
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Яйценосный, спасибо тебе за шкиряка, Геращенко, особая благодарность за авакова!
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73% тупого быдла привели к власти подобных себе-предателей...Я так понимаю,Украина была резервацией, резервацией и останется ,а тупая чернь будет горб на Ахметова и Коломойку гнуть...Ну что ж...холоп и стойло вещи не разделимые.
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Так цю падлюку призначили якраз для того, щоби остаточно розвалити українську економіку... Самокат це почав але став викобенюватись зненацька - бабушку бєню від центренерго намагався відлучити, на тому й погорів... Це все означає, що шморгаль погодився на все, за длю малую...
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Сказало сєня............ і побігло рахувати гроші отримані за "будівництво стіни"..... "Це частина російського плану - знищити українську енергетику": Яценюк наполягає на припиненні поставок електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 1507
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За будивныцтво стены отвечает авак
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Сеня - молодец!
ЛЮБАЯ торговля с Расией в ЛЮБОЙ момент может превратиться в инструмент давления. Отсюда вывод - торговать с Расией можно ТОЛЬКО там, где ВНЕЗАПНОЕ прекращение этой торговли не нанесёт значительного ущерба и эта торговля не превратит Расию в МОНОПОЛЬНОГО поставщика.
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Беги и проголосуй за него обязательно. Мало было тебе жульки и авака? Получишь в кубе
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Платим Ахметову миллиарды по "зеленому" тарифу и покупаем электрику у рашки и Беларуси по гораздо более низкому тарифу.
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история украинско-рашистских отношений ,договоров, и братсва всегда подписывалась кровью украинского народа ,а посему 150 раз это очень и очень много,Как только рашист открыл рот,он скажет мысль ,несущую в перспективе, злой умысел в отношении украинского народа и украинского государства все это надо отбрасывать как таково,которое несет угрозу украинскому народу
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Ситуация с электроэнергией, как с газом, когда его подписывала Тимошенко. Она говорила, что цены уравняются, но не будем зависит от прихотей Московии. Так нет же. Дайте нам подешевле, даже если отдавали Крым еще на 50 лет.
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Черновицкие евреи, они такие вумные, гораздо вумнее криворожских..
Именно они сочинили Хава Нагиева и 7-40, когда ждали на вокзале поезд черновцы-львов.
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Поценюк тебе чекають нари,як і парашенка
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Уверен он с этим справится и сам отлично
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Ни к чему не обязывающая болтовня. Они там все за одно - деребан Украины.
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Есть свидетели того, как этот лысый упырь кошмарил автодиллеров, требуя 50% скидки на свой личный кортеж «майбатнево президента Украины». А после отказа - прислал убоп и сбу. Г Н И Д А - ОБЫКНОВЕННАЯ. ТАКАЯ ЖЕ КАК И АРА
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Это лысый не нам пусть рассказывает, а дружку и соратнику своему - рюкзаку беременному
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Единственный вопрос к этому ублюдку, оторвал ему Барна яйца или не удалось.
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