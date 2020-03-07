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Все про:озброєння (1206) Пентагон (262) США (6328)

 Пентагон планує поставити Україні додаткове озброєння на $125 мільйонів, - CNN

Сполучені Штати Америки планують надати Україні додаткову військову допомогу на 125 мільйонів доларів, зокрема збройні військові патрульні катери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в коментарі CNN двоє обізнаних із планами Міноборони США американських чиновників.

Очільники та члени відповідних комітетів Конгресу матимуть можливість ознайомитися з пакетом допомоги до офіційного повідомлення Конгресу. Зазначається, що це перша половина з 250 мільйонів доларів, виділена на допомогу Україні у сфері безпеки. Новий пакет допомоги включатиме протиартилерійські радіолокаційні станції й патрульні катери Mark VI, останні вважаються особливо важливими, враховуючи напруженість України з Росією у Чорному та Азовському морях.

Відповідно до політики, міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні чи заплановані пакети допомоги у сфері безпеки, поки вони перебувають на розгляді у Конгресі", – заявив телеканалу офіційний представник Пентагону, підполковник Карл Глісон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180046
 
 
 Топ коментарі
 
точно . что бы напряженность спала нужно перестать стрелять а еще лучше и оружие то что есть отдать москалям
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Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. (Аль-Капоне)
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Хорошая новость.
Ну и зрада, конечно же, для кое-кого.
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Вроде бы всего то - пятиугольник и пятиконечная звезда...
А разница - как между инопланетянами и неандертальцами,
что в технологиях, что в образе мышления.
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Ну да, от поставок оружия напряженность в море точно спадет на ноль.
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точно . что бы напряженность спала нужно перестать стрелять а еще лучше и оружие то что есть отдать москалям
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Так Янелох все и отдаст, за хороший гешефт, вместе с Украиной и холопами)
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маразматик старый, что по солистам - вокалистам скажешь ?
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перевес в огневой мощи всегда веский аргумент в любых переговорах (старая истина)
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Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. (Аль-Капоне)
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не така вже й стара, в лихих 90 х вельми популярна формула була на теренах пост совка у певних спортивного вигляду молодиків )
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ну уж от одного вида ***** твоего вонючего, так точно
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Лучше на колени встать перед уголовниками.
"Так вернее будет"(С)
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неужели Марк 4 получим ? гарна новина Пентагон планирует поставить Украине дополнительного вооружения на $125 миллионов, - CNN - Цензор.НЕТ 5511
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Зачем? Янелох ведет Украину в рашку. В итоге все достанется пуйлу) Спасибо зебанатам)
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Тогда и долги тоже. На фоне многомиллиардных долгов МВФу эти 250млн$ выглядят как-то скудно.
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Нет-нет, долги будет платить "мужчинка"(С), правительство новое.
Литса новые, долги - старые.
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Всіх веде в Європу, а порошових - в рашку. Ну хто куди хоче.
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Кого это всех? В Европе "Сваты" идут в кинотеатрах? Всё что навалял Зеленский продаётся только в раше. Так что в Европе ему делать нех*й. Так что ты нам тут рога не мочи,клоун "моль".Мы видим куда нас пытается вести это ничтожество.
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Эрдоган дронам расхерячил крыс плешивого в Сирии,что Гитлер Западный фронт генерала Павлова в Белоруси.
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Зрозуміло, що цім зеленим друзям росіян ніякого нового секретного озброєння американці не дадуть, щоб воно на наступний день не опинилося у фашистському рейху рф.
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Следующая война будет между дронами.РАБссия в этом плане далеко в ЖО... Пентагон планирует поставить Украине дополнительного вооружения на $125 миллионов, - CNN - Цензор.НЕТ 1069
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Щось останнім часом я не дуже вірю в цю "благотворітєльность". Який там у них ще залежався непотріб на складах?
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Толи дело братушки со своей помощью что кровью умываемся да кацапа
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Сам ти кацапа. Надопомагали уже всі, ***. І гєйропа, і штати. Одна "помощ". Тому й умиваємось.
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НУ ХОТЬ ЧТО ТО ДАЮТ, ПРИ АБАМЕ "АДЕЯЛА" ДАВАЛИ!
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Я вам скажу в 14 у нас и этого не было так что спасибо США за все.
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обуви , формы небыло (((( ужас , что было ((((даже вспоминать не хочется , КРАВЧУКУ и КУЧМЕ с генералисимусом КУЗЬМУК надо бы ЭТО предъявить ((((
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....росия уже ОРЕТ гвалт , что Америка дает РЛСки для раннего обнаружения и какие то береговые комплексы для руских шаландр ((((
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дали бы два-три десятка ударных беспилотников и пару-тройку тысяч ракет к ним. После этого можно восстанавливать Северо-Крымский канал. Вода потечет в обратную сторону, на орошение херсонских земель. Где возьмут воду? Не наши проблемы
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та в нас її немає,але у разі нападу ми її застосуємо...якось так,можно ...
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Ходили слухи про то что передадут береговые комплексы Гарпун и начнут передавать (продавать) самолёты для ввс .В результате передают нужные (не спорю) но нелетальные контрбатарейные радары поставки которых начинались ещё при прошлом демократическом правительстве США и списанные катера . По катерам отдельный вопрос если это дополнение к поставкам береговых комплексов то тогда хорошо и спасибо .Но если это вместо береговых комплексов тогда много вопросов , ведь те задачи которые ставятся перед ракетными комплексами береговой обороны эти катера НЕ решают .Да и Украина сама может производить подобные катера а вот на какой стадии сейчас находится Нептун сми давненько не писали
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янки...ракеты нужно ,ракеты "Петриот" на границе с рашистом
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и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.Источник: https://censor.net.ua/n3180046

А что там за катера Аваков у французов закупает?
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