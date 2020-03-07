 Пентагон планує поставити Україні додаткове озброєння на $125 мільйонів, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в коментарі CNN двоє обізнаних із планами Міноборони США американських чиновників.

Очільники та члени відповідних комітетів Конгресу матимуть можливість ознайомитися з пакетом допомоги до офіційного повідомлення Конгресу. Зазначається, що це перша половина з 250 мільйонів доларів, виділена на допомогу Україні у сфері безпеки. Новий пакет допомоги включатиме протиартилерійські радіолокаційні станції й патрульні катери Mark VI, останні вважаються особливо важливими, враховуючи напруженість України з Росією у Чорному та Азовському морях.

Відповідно до політики, міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні чи заплановані пакети допомоги у сфері безпеки, поки вони перебувають на розгляді у Конгресі", – заявив телеканалу офіційний представник Пентагону, підполковник Карл Глісон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн