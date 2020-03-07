 Пентагон планує поставити Україні додаткове озброєння на $125 мільйонів, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в коментарі CNN двоє обізнаних із планами Міноборони США американських чиновників.
Очільники та члени відповідних комітетів Конгресу матимуть можливість ознайомитися з пакетом допомоги до офіційного повідомлення Конгресу. Зазначається, що це перша половина з 250 мільйонів доларів, виділена на допомогу Україні у сфері безпеки. Новий пакет допомоги включатиме протиартилерійські радіолокаційні станції й патрульні катери Mark VI, останні вважаються особливо важливими, враховуючи напруженість України з Росією у Чорному та Азовському морях.
Відповідно до політики, міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні чи заплановані пакети допомоги у сфері безпеки, поки вони перебувають на розгляді у Конгресі", – заявив телеканалу офіційний представник Пентагону, підполковник Карл Глісон.
Ну и зрада, конечно же, для кое-кого.
А разница - как между инопланетянами и неандертальцами,
что в технологиях, что в образе мышления.
"Так вернее будет"(С)
"поваренок" на смене
"мужчинка"(С), правительство новое.
Литса новые, долги - старые.
А что там за катера Аваков у французов закупает?