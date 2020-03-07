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Все про:Крим (8867) Луценко (3100) водопостачання (332) вода (353)

 Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко

Представники абсолютно різних груп населення готові стати грудьми в Північно-Кримському каналі, якщо влада спробує пустити воду в окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко. Наводимо його текст повністю.

"Я не голосував за Зеленського. Але я не живу за принципом "чим гірше, тим краще". Переможці народного вибору мають право реалізувати себе хоча би рік без критики переможених.

Утім, є такі владні ініціативи, на які не можливо не реагувати.

Сьогодні вже декілька хлопців, які пішли на фронт в 2014 - від знайомих кіборгів до сина - сказали мені, що стануть грудьми в Північно- Кримському каналі, якщо влада спробує пустити воду в окупований Крим.

Я знаю, коли і як починається Майдан. Він починається, коли влада забирає у дуже різних, інколи ворогуючих між собою груп населення, щось дуже важливе для всіх.
Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити канал на Майдан. І не кажіть потім, що вас не попереджали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко 01

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180045
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйло и хочет сейчас спровоцировать Майдан, чтоб был повод для вторжения. Поэтому стопудово, шо этот шмыгаль работает на хуйла.
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Юра ти вже проє..в все, що міг. Довіру та повагу подавно. Слово "Майдан" ти промовляти не маєш морального права до кінця життя!
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согласен, что Майдана не будет уже, то есть Майдан-3 это будет Резня
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..никто не будет сусолить тему по степям и пустыням херсонским, все в киеве решится и очень быстро и только самый упоротый придурок пойти на такое может как бы этот оманский дерьмовый договорняк не обставлять, кончится все ну очень плохо и ростов не при делах совсем останется... Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 6769...
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реварюціонери ані такіє принципіальние..
Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 7508
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Закройте этого козла!
Накрал *****, а теперь умничает сидит.
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Канал можно включить. Но только если в него будут сливать отходы все заводы вместо Днепра.
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Дамба на канале имеет шлюзы, как я понимаю для возможного пуска воды. Есть предложение забетонировать там все намертво, а за шлюзами до линии оккупации ликвидировать канал как таковой, разобрать, перекопать, засыпать, прорыть и пустить воды Сиваша. В общем сделать фактически не возможным пуск воды, как минимум "по щелчку пальца".
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Бред, зачем ломать оборудование, когда ихтамнетов выкурят из Крыма - канал заработает, как раньше.
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"Заработает как раньше" ( ну вы и оптимист) если у нас придут ( или уже пришли) силы которые договорятся об этом с Путиным или его последователем. ( при сохранении оккупации Крыма РФ), либо в случае ( если совсем припечет) РФ начнет военную операцию по захвату части Херсонской области. Все вариантов больше нет. Выкурить "ихтамнетов" даже в перспективе 50 лет нет, а может и больше. Ни одно правительство в РФ Крым не вернет. А военной силой Украина для возвращения не располагает, да и не будет располагать. Запад на войну "не подпишется". Ну а если разгорится мировая ядерная война, то на Крым вообще всем будет нас--ть. Украине остается усиливать блокаду Крыма ( и не только как сейчас водную и транспортную, а вообще) Самим строить армию, флот, поднимать экономику, задавить пятую колонну ( ну это вряд ли про нас) и ждать катаклизма в РФ ( если таковой произойдет) и тогда возвращать все равно придется силой и не как иначе. Есть правда одно но, если РФ начнет разваливаться то ее осколки могут похоронить и всех рядом находящихся. Все переговоры сводятся к тому что Крым " оставляют за скобками". И это не изменить. Хотелось бы иначе, очень хотелось бы. Но нужно смотреть реально. Поэтому в Крым воду не давать ни при каких раскладах. Это единственная наша реальная санкция , Больше у нас ничего к сожалению нет. ( а для гарантий, хоть мало мальских полностью разобрать и ликвидировать канал за дамбой а саму дамбу сделать невозможной для пуска воды.
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Юрік, як буде третій майдан, то першим будемо вішати тебе і Ко, а ригів після тебе!!!
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Майдан ? Где в Лондоне ? Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 5685А Баба Яга с собакой будут ?
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Югик ,пора возвращаться Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 6112ты кружку забыл ...
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Юра просто озвучив ідіотам "Що буде!" Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 144
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Та ничего не будет, отмайданили уже, результата ноль.
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Югик,по английськи плиз, ты же Лондон уехал ихнюю мову учить.
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С зелено-рыгоанальной гнидой разберемся и без сифилитика и генпридурка 3 тысячелетия югы сейшельского!
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Ты Майданщик всех врагов пересадил когда мог? Сомневаюсь я что теперь Киев вам помогать будет .
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народ , РЕЗИНУ менять ???? стою уже неделю , хожу пеши ,как то ЗАПАДЛО ездить на зимней при +16 (((( (заранее спасибо )
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сосед на ШИПОВАНОЙ рассекал всю зиму )))))) поди осенью ШИПЫ будет восстанавливать )))) а я двор от СНЕГА ни разу не чистил ))))
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юга иди на..... вместе с ОСТАЛЬНЫМИ !!!! кидалы !!!
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Ні ми знову як у 14-м році будемо на Київському Майдані і Зебілам мало не покажеться.
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Головне тобі не обісратися як той раз.
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Ой, а где же все эти Семёны Семёнычи, комбаты и Вомбаты, барцы и барцыцы с "тоговлей на крови"?
Где шыренги, митинги и знамёна?
Ау, корпусы и корпусицы!
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Придурошный юрик отпиарился на том,что не произойдёт.Добавив себе плюс,хотя он сам ни хрена полезного не сделал.Обожаю нашу страну...
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