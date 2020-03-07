 Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко. Наводимо його текст повністю.

"Я не голосував за Зеленського. Але я не живу за принципом "чим гірше, тим краще". Переможці народного вибору мають право реалізувати себе хоча би рік без критики переможених.

Утім, є такі владні ініціативи, на які не можливо не реагувати.

Сьогодні вже декілька хлопців, які пішли на фронт в 2014 - від знайомих кіборгів до сина - сказали мені, що стануть грудьми в Північно- Кримському каналі, якщо влада спробує пустити воду в окупований Крим.

Я знаю, коли і як починається Майдан. Він починається, коли влада забирає у дуже різних, інколи ворогуючих між собою груп населення, щось дуже важливе для всіх.

Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити канал на Майдан. І не кажіть потім, що вас не попереджали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.