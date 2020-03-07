 "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи

Як передає Цензор.НЕТ, про це засновниця благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудиненко написала на своїй сторінці в фейсбуці в п'ятницю, 6 березня.

Вона вважає "дурістю" плани Ємця змінити функції Національної служби здоров'я і переглянути обсяги фінансування медицини.

"Скільки ж енергії йде на протистояння з дурістю і особистими божевільними амбіціями. Як людина, новий-старий міністр охорони здоров'я, в перший же день призначення приходить на ТВ-шоу і каже, що він "тільки перейменує і змінить функції основного органу у медичній реформі? Я про Національну службу здоров'я України, в якої в самому розпалі контрактування медичних закладів та впровадження другого етапу складної реформи".

"Як можна, не розібравшись, кидатися заявами про те, як мають розподілятися гроші? Мовляв, тільки 5-10% держбюджету має йти на первинну і вторинну медичну допомогу, якщо за фактом має йти від 30% до 40%. Як можна не звертати увагу на закони та інституції і вносити зміни в процеси просто так, на власний розсуд?" - обурилася засновниця фонду.

Кудіненко висловила готовність знаходити спільну мову з будь-яким міністром і його командою, констатувавши, що "з кожним новим призначенням опускаються руки у багатьох людей".

"Тому що це боротьба з вітряками, а не робота на благо всіх громадян країни", - пояснила вона.

Волонтерка також вказала на маніпулятивність заяв про неготовність українських лікарень до другого етапу медреформи, бо подібні твердження спрямовані на її зрив і збереження поточної ситуації.

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"Наші лікарні ніколи не будуть готові до медреформи, поки гроші будуть розмазуватися тонким шаром за гімінця, яке ні в кого не вистачає духу і сміливості назвати і закрити. І ще. Завдання чиновника не подобається людям, а зробити речі, які будуть корисні людям. Це непросто, я часто відчуваю складні емоції, коли протистою нечистоплотним лікарям, відмовляю сім'ям допомоги, коли допомогти не можна. Але саме так і працює. Спочатку принципи, потім симпатії. Ніколи раніше країна не була готова до реформи так, як зараз", - підсумувала Кудіненко.

Як нагадує ZN.UA, в ефірі програми "Право на владу" увечері 5 березня новопризначений міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що вважає необхідним перейменувати і змінити функції Національної служби здоров'я – органу виконавчої влади, що оплачує медичним установам послуги, надані громадянам. В рамках реформування первинної ланки системи охорони здоров'я НСЗ стала інструментів реалізації принципу "гроші ходять за пацієнтом".

Голова МОЗ висловився за запровадження страхової медицини та підтвердив готовність відмовитися від системи Семашка з фінансуванням ліжкомісць у лікарнях, а не наданих пацієнтам послуг.

"Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це повинно бути страховим полісом спочатку базового рівня, потім - другого, а далі - третього", - заявив Ємець.

Він також висловив упевненість, що для успішного проведення медичної реформи потрібно зробити так, щоб вона задовольняла і медиків, і пацієнтів. Але не уточнив, як саме це зробити.

"Якщо хоч один з них буде проти, жодної реформи не буде. Тому моє завдання зараз - зробити деяку еволюцію реформи і зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені", - пояснив міністр.