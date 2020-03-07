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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1210) НСЖУ (32) Ємець Ілля (1) Кудіненко Ольга (1)

 "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи

У разі реалізації новопризначеним міністром охорони здоров'я Іллею Ємцем озвучених ним планів щодо "коригування" медичної реформи з'являються ризики зриву її другого етапу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це засновниця благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудиненко написала на своїй сторінці в фейсбуці  в п'ятницю, 6 березня.

Вона вважає "дурістю" плани Ємця змінити функції Національної служби здоров'я і переглянути обсяги фінансування медицини.

"Скільки ж енергії йде на протистояння з дурістю і особистими божевільними амбіціями. Як людина, новий-старий міністр охорони здоров'я, в перший же день призначення приходить на ТВ-шоу і каже, що він "тільки перейменує і змінить функції основного органу у медичній реформі? Я про Національну службу здоров'я України, в якої в самому розпалі контрактування медичних закладів та впровадження другого етапу складної реформи".

"Як можна, не розібравшись, кидатися заявами про те, як мають розподілятися гроші? Мовляв, тільки 5-10% держбюджету має йти на первинну і вторинну медичну допомогу, якщо за фактом має йти від 30% до 40%. Як можна не звертати увагу на закони та інституції і вносити зміни в процеси просто так, на власний розсуд?" - обурилася засновниця фонду.

Кудіненко висловила готовність знаходити спільну мову з будь-яким міністром і його командою, констатувавши, що "з кожним новим призначенням опускаються руки у багатьох людей".

"Тому що це боротьба з вітряками, а не робота на благо всіх громадян країни", - пояснила вона.

Волонтерка також вказала на маніпулятивність заяв про неготовність українських лікарень до другого етапу медреформи, бо подібні твердження спрямовані на її зрив і збереження поточної ситуації.

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"Наші лікарні ніколи не будуть готові до медреформи, поки гроші будуть розмазуватися тонким шаром за гімінця, яке ні в кого не вистачає духу і сміливості назвати і закрити. І ще. Завдання чиновника не подобається людям, а зробити речі, які будуть корисні людям. Це непросто, я часто відчуваю складні емоції, коли протистою нечистоплотним лікарям, відмовляю сім'ям допомоги, коли допомогти не можна. Але саме так і працює. Спочатку принципи, потім симпатії. Ніколи раніше країна не була готова до реформи так, як зараз", - підсумувала Кудіненко.

Як нагадує ZN.UA, в ефірі програми "Право на владу" увечері 5 березня новопризначений міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що вважає необхідним перейменувати і змінити функції Національної служби здоров'я – органу виконавчої влади, що оплачує медичним установам послуги, надані громадянам. В рамках реформування первинної ланки системи охорони здоров'я НСЗ стала інструментів реалізації принципу "гроші ходять за пацієнтом".

Голова МОЗ висловився за запровадження страхової медицини та підтвердив готовність відмовитися від системи Семашка з фінансуванням ліжкомісць у лікарнях, а не наданих пацієнтам послуг.

"Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це повинно бути страховим полісом спочатку базового рівня, потім - другого, а далі - третього", - заявив Ємець.

Він також висловив упевненість, що для успішного проведення медичної реформи потрібно зробити так, щоб вона задовольняла і медиків, і пацієнтів. Але не уточнив, як саме це зробити.

"Якщо хоч один з них буде проти, жодної реформи не буде. Тому моє завдання зараз - зробити деяку еволюцію реформи і зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені", - пояснив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180044
 
   
 Топ коментарі
 
Це не глупості це планомірне знищення державних органів та державності вцілому.
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Зебіли, нафіга ви привели до влади войовничих профанів з орієнтуванням на Унітазію?
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А где же - новые лица ,Вова . "Глупость и безумные амбиции": Глава фонда "Таблеточки" Кудиненко о планах министра Емца относительно медреформы - Цензор.НЕТ 4497 .? Шо , кончились ?? Нафига ты вытянул из шкафа этого " нового министра " , ещё аж времён Азарова .?? Которого кстати , попёрли уже через пару месяцев после назначения ,, за - некомпетентность . Хирург из него отличный , а как министр он полный - 0 .
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Це не глупості це планомірне знищення державних органів та державності вцілому.
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ПОКИ ВОНИ ЗВІЗДЯТЬ МІЖ СОБОЮ, КРАЙНЬОГО В ПОЛІКЛІНІКАХ НЕ ЗНАЙТИ.
Приклад : сімейний лікар виписує направлення до уролога, що знаходиться на цьому ж етажі цієї ж поліклініки. Укролог дивиться на направлення, і показує на роздруківку, де ціна його огляду для жителя іншого мікрорайону дорівнює скромних 250 гривень. І нахрін його не пошлеш, бо життя довге, а гранати з ПРИНЦИПУ не купую.
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Зеленський не розуміє що своїми призначеннями він приводить на посади міністрів не фахівців, які можуть побудувати стратегію існування та розвитку галузі, а бездарних тупуватих менеджерів які можуть тільки папірці перекладати зі столу на стіл! Швидка зміна кабміну на чергових непрофесіоналів показала критичну слабкість Зеленського в питаннях державного будівництва! Одних непрофесіоналів замінено на інших непрофесіоналів і вже перші заяви міністрів призводять до репутаційних втрат самого Зеленського! Це ідіотизм! Де конкурси на посади міністрів, де боротьба ідей розвитку галузей та України? В нас немає площадки де б конкурували різні підходи до державного управління та розвитку галузей! Щось там в офісі Президента порішали з олігархами, а точніше олігархи в черговий раз наїпали Зеленського, вдули Зеленському у вуха чергову куйню і починаються чергові кадрові рішення, від яких штиняє всю країну! Зеленський, зупинись, твої олігархи-радники повні ідіоти які не побудували в своєму житті жодного успішного бізнес-проекту який би не крав гроші з бюджету чи не існував би за рахунок несплачених податків! Це схемщики а не бізнесмени! Українських олігархів потрібно закрити у в'язниці, а не радитись з цими дебілами які довели країну до війни та жебрацтва!
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Какие конкурсы, вы о чем? В это зелёное шапито ни один вменяемый специалист не хочет идти. Профи массово отказываются от предлагаемых им министерских должностей.
Профи понимают, что всё это зелёное шапито, выбранное благодаря манипулированию массовым сознанием, закончить может только полным крахом, а если ты на них поработаешь,то это пятно на репутации на всю оставшуюся жизнь, на приличную работу потом не возьмут.
А вы про какие-то конкурсы.
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Все к этому шло все 30 лет независимости, под литавры патриотической трескотни продвигались шкурные интересы бывших комсомольцев и коммунистов объединенных бывшим центром СССР, а теперь рашей.
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"медична реформа мусить задовольняти медиків" "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 5527 ? АйВеЙ як гламурно.. відверто і хуцпато.. "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 1159
А ЛЮДИ вважають що МЕДИЦИНА МУСИТЬ СЛУГУВАТИ ЇМ!!
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Только пригрела Кудиненко местечко тепленькое, уютненько пристроилась и деньги приготовилась лопатой грести, как появляется злой дядька и грозится уютненькое гнёздышко разорить вместе с выпестованым фондом. Вот негодник!
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Та нет, бабло там по принципу "было ваше, стало наше" - результат бюджетных распилов, отчасти прошедших, отчасти планируемых.
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Зебіли, нафіга ви привели до влади войовничих профанів з орієнтуванням на Унітазію?
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орієнтування на "західну" модель пішло разом з попереднім президентом,зараз новий курс на "братню"підорашку.
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Депутати підбирають собі подібних , - Яке ішло , таке і Здибало.
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А где же - новые лица ,Вова . "Глупость и безумные амбиции": Глава фонда "Таблеточки" Кудиненко о планах министра Емца относительно медреформы - Цензор.НЕТ 4497 .? Шо , кончились ?? Нафига ты вытянул из шкафа этого " нового министра " , ещё аж времён Азарова .?? Которого кстати , попёрли уже через пару месяцев после назначения ,, за - некомпетентность . Хирург из него отличный , а как министр он полный - 0 .
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Никто не хочет работать с Вовой.Позора не обернешься.
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Чего тут непонятного. Человека вытянули из шкафа, чтобы министерскую пенсию через полгода оформил. А вы думаете, что он реформы будет проводить, оно ему надо на старости корячиться.
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Миттю стає зрозуміло "зацікавленість" цього фонду у співробітництві з Нац.Служ.Здор.України. І іншими словами - у дерибані державних коштів через цю "таблеточку", через відкати.
PS І хамство аж пре з цієї, не повертається язик, назвати дами: можна було слово "говно" і не вживати. Втім - до визначення цієї т.з. "реформи" краще слово і не підбереш...
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Не гони на фонд, плесень тупая. Фонд существовал и будет существовать.
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Ємець лікар, він хоча б розуміє тему. В нас багато "советчиков" для стареньких бабусь з аптечного середовища та тогашів,бухгалтерів з непомірними амбіціями в, яких від своєї величності зірвало планку.
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У власти уже второй год сволота, бездари, предатели, идиоты, дегенераы и воры во главе с клиническим дегенератом ЗЕянелохом. Пора организовывать Майдан, чтобы смести эту зеленую плесень и дрянь
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Второй год? Я там понимаю, что вы правительство Гройсмана, которое у нас было год назад и которое ушло в оставку только пол-года назад и президент Порошенко, который у нас был год назад и который ушел в отставку 9 месяцев назад по вашей временной схеме тоже входят в состав "сволоты, бездарей, предателей, идиотов " и далее по списку? Или вы просто приврать решили?
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Такой уровень Зеленского и Шмигаля.Себе подобных подбирали.Второго называют топ-менеджером.Смешно.И он ещё в капиталистической структуре Ахметова работал.Типичный посредственный советский чиновник
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Почему сбу, прокуратура, люди не требуют разобраться с предателями, почему они творят там чудес без ответа?
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Не понятны мне эти "возмущения". Кто-нибудь почувствовал на себе хоть один положительный эффект от этой "рехформы", помимо фактически уничтожения службы скрой помощи, поездок людей с температурой "на прием к врачу" (отмены вызовов врачей на дом), закрытия больниц и проч.? О чем она блеет? И ежу понятно, что мы шли (под руководством Супрун) к полному уничтожению нашей и без того ущербной медицины, если не сказать больше (к геноциду слабых, больных, пожилых людей). А посему- то, что эти "рехформы" нужно реформировать- это факт.
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Очевидные результаты:
а) право выбора семейного врача;
б) гарантированный пакет мед.услуг.

Остальную трепотню из своей лахтинской методички можете зачитывать в туалете. Полегчает.
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Какая же темень. Год той реформе. Прошел только первый этап. Чтобы ощутимые результаты почувствовать, нужны десятилетия последовательных изменений. Но дибилам нужно как в сказке.
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Пані Кудиненко, а ось хамство своє демонструвати не годиться. Приймайте пігулки (не таблЄточки!) від нервів.
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в Україні ЗАЙВІдо6000"лікарів",частина яких вже ДАВНО не лікують а є службовцями = адміністраторами "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 2274 АЛЕ не вистачає до 9000медсестер-фельдшарів. "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 9900шмаркліни посіпаки ЗАХИЩАЮТЬ "своїх" яких серед ЗАЙВИХ =БІЛЬШІСТЬ. Саме вони захищают тих хабарників що НЕЗДАТНІ пройти НЕЗАЛЕЖНУ АТЕСТАЦІЮ і вишукують їм нові теплі посади
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,,основательница благотворительного фонда ,, это что автоматом делает ее специалистом в медицине ? Поняла тему вовремя как на перераспределении людских пожертвований можно неплохо пожить. Сидела бы ровно на жопе та ныла в интернетиках ,,дайте денег на лечение детей, ветеранов и тд.
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Не слухайте нікого, окрім власного інтересу у медичній справі. а він полягає в отриманні якнайкращих медпослуг якнайдешевше. От з огляду на цей здоровий егоїзм ані "рехворма Супрун", ані "рехворма рехворми Супрун", ані усі "покращення рехворми Супрун" не є прийнятними, бо ПОГІРШУТЬ РІВЕНЬ ВАШОГО ОСОБИСТОГО (!!!) МЕДОБСЛУГОВУВАННЯ. Той громадянин, що, наслухавшись-надивившись "ехспердів" по різних дебільних ток-шоу, підтримує оті усі "рехворми, є вродженим кретином.
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Здесь есть нюанс. В результате "реформ" Супрун врачи стали получать деньги не за работу, а за договора, а вот это уже развращает: попробуйте-ка вызвать врача на дом, или записаться на приём без интернета. Нас вынудили стать пособниками в антиконституционных действиях.
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Так выглядит Ольга Кудиненко? Интересные у нее таблеточки..."Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 6603
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Це так виглядає пожоване "нове обличчя" у "каманді Зєлєнскава".
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Вначале намечалась Кудиненко, потом Емец. Решили совместить
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А тем временем на раше:
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась в Instagram, что к ней отказалась приехать скорая помощь
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Политбюро пытается раскрутить хоть какую-нибудь бабёнку взамен стареющего Царя, ибо его авторитет опустился ниже плинтуса после "пенсионной реформы". Пока есть два кандидата: двойник бывшей крымской прокурорши, и Лиза Пескова.
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Пока зелёные не получат звонкого пенделя с Банковой, бардак будет нарастать, до полного коллапса государства.
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Скільки ці непрофесійні анали будуть портити нам життя та забирати здоровя
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х/з, этот министр в Германии работал, и не последний кардиохирург, а Кудиенко - бренд Таблеточки. Может, конечно, он и херню какую-то мутит, но это надо показать и доказать.
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Только БАРИС!
Только клиника БАРИС правильно поделит бюджетные деньги!
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