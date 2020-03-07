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Все про:вірус (368) COVID-19 (559)

 Кількість жертв коронавірусу у світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ

Станом на вечір п'ятниці кількість заражених коронавірусом Covid-19 в світі зросла до 100 тис. 720 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 552 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом середи до 20 тис. 168, збільшившись за добу на 3 тис. 196 випадків зараження.

Загальна кількість смертельних випадків через коронавірус з грудня минулого року досягла 3 тис. 445, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 42 людини.

Також читайте: Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

У Південній Кореї зареєстровано 6 тис. 542 хворих, померли 42, в Ірані - 4 тис. 747, померли 124, в Італії - 4 тис. 636, померли 197, в Японії - 1 тис.54, включно з понад 700 пасажирими і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, померли 12.

Понад 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровані в Німеччині - 534, Франції - 423, померли семеро, в  Іспанії - 261, померли троє, США - 213, померли 14, Великій Британії - 163, померли двоє, Сінгапурі - 130, Бельгії - 109, Гонконгу - 107, померли двоє, Швеції - 101.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180042
 
 
 Топ коментарі
 
Вітаю! Ти останній хто передбачив кризу.
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автосалон в женеві відмінено, олімпада в Токіо під питанням, Гугл та Мікрософт повідміняли вперше в історії повідміняли свої публічні заходи, а частина працівників на відстані різко збільшилась, в Італії переносять матчі з футболу.
тотальна відміна виставок, конференцій і просто комунікацій несе різке падіння длової активності.
Як заробити під час кризи? Та в принципі легко
Все життя працюй. збирай гроші. спокійно радісно жими і чекай кризи.
І коли прийшла криза - купуй!!!
і ось так приблизно кожні 10 років
криза - це добре, прикуплю це землі пару га та магазинчик би в Києві невеличкий придбати було б непогано...
Готуйся до кризи, чекай її і купуй в кризу! Все
Криза йде
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тотальний обвал Ню-Йоркскої фондової, різке скорочення товарообороту та ділових переговорів.
Криза йде. Світова криза йде.
Готуйте валюту і купуйте на дні. скоро
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готуйтесь люди до кризи
можливо. до дуже глибокої світової кризи
і не кажіть, що я вас не попереджав
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Вітаю! Ти останній хто передбачив кризу.
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зате я перший з цензорських писак, хто до неї активно готується і вже майже готовий
криза - це найкраща можливість для нормальної людини розбагатіти
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Скупляєш марлеві пов'язки (коронавірус і все таке) а потім будеш людям парити в два рази дорожче? Ну чи щось типу цього. Чи ще якісь методи нажитися на людському горі в часи кризи.... і ти вважаєш себе нормальною людиною? Дивися зоб тебе не наїб#ли
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Спасибі за попередження. Хто залишиться живий, буде ВАМ дуже вдячний.
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Сало Коптиться - просолюеться... , Цукор - плюс інші Інградіенти для Само-Бімберу закуплені.... "Закруток" вистачае.....Життя продовжуеться Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2052
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автосалон в женеві відмінено, олімпада в Токіо під питанням, Гугл та Мікрософт повідміняли вперше в історії повідміняли свої публічні заходи, а частина працівників на відстані різко збільшилась, в Італії переносять матчі з футболу.
тотальна відміна виставок, конференцій і просто комунікацій несе різке падіння длової активності.
Як заробити під час кризи? Та в принципі легко
Все життя працюй. збирай гроші. спокійно радісно жими і чекай кризи.
І коли прийшла криза - купуй!!!
і ось так приблизно кожні 10 років
криза - це добре, прикуплю це землі пару га та магазинчик би в Києві невеличкий придбати було б непогано...
Готуйся до кризи, чекай її і купуй в кризу! Все
Криза йде
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День їдеш - чия земля Калитки Alter Natora
Другий день їдеш - чия земля Калитки Alter Natora
Третій день їдеш - чия земля Калитки Alter Natora...
Десь я таке вже в класичній літературі читав. Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ - Цензор.НЕТ 3271
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хтось подякує за 'наводку'
маєток Alter Natorа ймовірно експропріюють.. 'в умовах військового часу' не настільки 'прозірливі' Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2526
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Пару гектар земли в собственность, Бог Вам в помощь. Больше Бог не разрешает.
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тотальний обвал Ню-Йоркскої фондової, різке скорочення товарообороту та ділових переговорів.
Криза йде. Світова криза йде.
Готуйте валюту і купуйте на дні. скоро
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в смутнийє врємєна ценіца опіум для народа - іди в попи - і купувати не доведеця, люди самі принесуть, ше й дякуватимуть!
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А Цензор продовжує стращати. Трусіться і гавкайте. Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ - Цензор.НЕТ 636
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та они ещё и не начинали - вот это почитайте:
https://focus.ua/world/451496-pogibnut_ot_15_do_68_millionov_avstraliiskie_uchenye_sprognozirovali_posledstviia_koronavirusa?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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Головна загроза Україні-гастарбайтери з Італії.. Тоді коли Китай закривав міста на карантин-італійці переживали за туризм..І, звичайно,у них були свої ' 5 копійок'



Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6371
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не факт - світ надто глобальний та "рухливий".... місяцем скорішшше- два пізнішше- картина така сама... Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7485
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Выборы в Штатах, на кону стоит очень много. Для закулисы Трамп примерно как Гитлер для евреев. Вирус покажется цветочком.
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А каково число умерших от обычного гриппа, пневмонии, туберкулёза и голода в мире за тот же период? Огласите число.
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а назвіть-но кількість ссавців,котрі померли від вірусів від початку еволюції.. Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7836
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Криза 1998
В кінці літа я купив квартиру в Києві 4 кімнатну. 27000$ В борг з виплатою за два роки.
І прийшов вересень 1998. І почвся пдць
Моя квартира стала в ціні близько 14000, долар удвіччі подорожчав. до 4 грн, криза, шалена криза.
Я не мав можливості тепер виплатити за два роки ці 27000, мої доходи різко скоротились, криза.
І квартиру вже не міг продати. бо їй ціна 14000. і дружина вагітна, і купу грошей винен. Тут я почав трохи розуміти тих, хто коїть суіцид.
Криза йде. Памятайте про кризу 1998 і робіть висновки
не купуйте зараз нічого важкого, зараз навпаки. краще продавати
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б*же, напиши еще с 15 таких коментов с одним и тем же. у тя все хорошо с самочувствием?
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Lekarz mówi do pacjenta:
- Panie Nowak, mam dla pana
dobrą wiadomość.
- O, to świetnie!
- Pana imieniem nazwiemy
nowo odkrytą nieuleczalną chorobę.
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Лікар каже пацієнтові:
-- Пане Новаку, є добра новина для вас
-- То (кажіть вже!)
-- Вашим іменем називатиметься тільки-но відкрита невиліковна хвороба
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потім ожили, зашевелились, а от після 2008-го вже непереливки - до сих пір переломи болять
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А яка цифра в світі людей, які загинули в ДТП за період С-19????
Отож!
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теплое срав.нил с мягким.
А скока погибло в воторую Пуническую или в сраче Александра с ДАрием? ну так отож
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криза 2008
тут я вже трохи грамотний і доросліший, скинув 3-4 квартири квартири в 2007, я їх набрався на початку 2000-х у провінції по 500-600$
але треба було скидати все, бо ті, що залишились. стали пасивом.
криза йде. памятайте про кризу 2008
продавайте у період стабільності
купуйте в кризу
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Кризисы происходят каждый 10 лет .Это такая финансовая спекуляция для поддержания доллара .
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По статистике сразу видно, где за больными лучше ухаживают.
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А число жертв 13тыc чел в Украине от рук московии, никого в мире не интересует ?
Как по мне это вирус похуже, чем короновирус...
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Возможно все региональные кризисы поддерживаются теми самыми, от кого Вы ожидаете разрешения. в Ираке около целого миллиога убитых и ничего, всех волнуют свои проблемы.
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даже в модели с наилучшим сценарием, исследователи оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в пределах 15 млн человек.
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₴білу людину' не хвилюють проблеми тубільців..
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Всё это чей-то большой не гуманный эксперимент...
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02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527

летальный исход (deaths) 06.03 deaths =341 ; 07.03 deaths =421 ( +80 )
выздоровели (recovered) : 06.03 ( 1684 / 17818 ) ; 07.03 ( 1984 / 21527 ) +300 вызд / +3709 инфц

смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших

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Криза минет папізже.
а зараз головне "панічеська атака ..." (oboqo ; 07.03.2020 09:08)

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хоч кіл теши на голові..
арифметику
дєло-дєло..

що смертність ТАК НЕ *******.. Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2425
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скажи, шо так не помирають! Ацтавіть!
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давеча тоже были гибридные duрбеццалы-поучалы на кшалт Dudra с Койот`ом
deaddreams (06.03.2020 09:57) :
Люди не отличающие "смертность" от "летальности" будут учить главу ВОЗ?
Серьезно? Да кем вы себя возомнили ...
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По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, коронавирус подтвердили у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.
Экспресс-тесты обоих медработников дали положительный результат. Больных медработников отправили на добровольный карантин до 17 марта.
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Мы на подходе. Пасхальные праздники, майские и т.д. Движуха народа пойдет не малая и из за рубежа и внутри страны. И все разнесется в мгновение ока. Ну а если такие проблемы в Италии,да и в Китае ( при их то методах борьбы), то у нас будет полный капец. В итоге с нашей медициной народ останется на обычном для себя варианте " повезет - не повезет" Помните как говорят " Болезни делятся всего на два вида. Первая когда проходит сама собой. И вторая которая не лечится" У нас вот так и нечего стесняться фактического положения вещей. Нужно смотреть на вещи реально. ( плохо что ученые говорят что вирус ( в отличии от гриппа) не носит сезонный характер, и ему лето не помеха. Здоровья всем, берегите себя и близких на сколько возможно в наших условиях.
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сказочник андерсен за вариант "повезет - не повезет" с нашей медициной
есть персональные ответственные .

на данный момент это скалецкая-радуцкий вместе с гончарУкой .

чтобы привлечь к криминальной ответственности этих падлов
есть генпрокурор который был рябошапка ,
а для того чтобы никто из них не съе*лся от ответственнности есть гидрант зеля .

и не сказки "у нас будет полный капец"
а привлекать необходимо к криминальной ответственности
всех падлов начиная с зеля ,
которые своих должностные обязанности похерили

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Ну это типа сбила человека насмерть, на пешеходном переходе, ( не дай Бог конечно), для примера машина, отдал он богу душу. А водилу возможно все таки привлекут к ответственности ( и то не факт, зависит от связей, денег, положения, и т.д) Ну даже пусть привлекли и дали 3-5 лет. А что с этого человеку. Его то уже нет. "не повезло". Кстати кого это у нас за последние 50 лет привлекали. Особенно касаемо медиков , судей, прокуроров, силовиков. Там кастовая солидарность. Своих не выдают. Так что остается народу жить " на повезет - не повезет"
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то есть читатели censor.net сейчас получили публичное признание , что
ты "сказочник" гадишь здесь в коментах чтобы "отмазывать" зеля с его уродами
от криминальной ответственности
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИСЯГИ ПРЕЗИДЕНТА , данной им на Библии ,
избирателям , ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ

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Слова Педалика: "Готовьтесь к земле", стали пророческими.
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