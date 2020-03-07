 Один український воїн загинув, один має поранення, троє - бойові пошкодження, найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"6 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.… Унаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовці зазнали бойових пошкоджень. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - зазначили в штабі.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі.
***- интересно -неужели до сих пор Порошенко зарабатывает на крови и войне- а не Зелебобики???!!!
Каждый день погибает украинский воин.
Наверное, это чтобы шибче за мир ратовали Слуги Народа.
Не пойму я, эти сволочи из ОРДЛО так к "девятомаю" готовятся, что ли.
Премиальные им, что ли, ***** какие дают.
Мир им?
Воду им?
Осиновый кол им.
Другое дело Эрдоган сделал себе буферную зону от ************** идиотов и периодически их чехвостит.
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)